47 са вече жертвите на трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана ВИДЕО

Най-малко, 47 души са загинали в резултат на експлозията в бар в швейцарския зимен курорт Кран Монтана, а сред близо 100 пострадали и ранени има италиански граждани. Това съобщи външният министър на Италия Антонио Таяни.

"Между 12 и 15 италиански граждани са хоспитализирани в Швейцария, след като са получили изгаряния при пожара, обхванал нощния клуб Le Constellation в новогодишната нощ, при който загинаха най-малко 47 души". Това заяви за Sky Tg24 италианският външен министър Антонио Таяни. Той отказа да коментира състоянието на ранените като каза, че "някои са в интензивно отделение, други не".

"Ситуацията е много напрегната, защото пострадалите от изгаряния се транспортират до различни болници и много от тях не са лесно разпознаваеми", обясни Таяни и доуточни, че не всички имат документи за самоличност, а други са загубили съзнание.

Министърът каза, че трима души с тежки изгаряния ще бъдат прехвърлени с хеликоптери в болницата "Нигуардия" в Милано, но не се знае от каква националност са те. Броя на изчезналите италианци, за които се предполага, че са пострадали при пожара в заведението е нараснал на 16 души. Швейцарския зимен курорт Кран Монтана е на 80км от границата с Италия и е любимо място на италианците.