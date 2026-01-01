Новини
47 са вече жертвите на трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана ВИДЕО

1 Януари, 2026 21:46, обновена 1 Януари, 2026 20:49 645 4

Сред близо 100-те пострадали и ранени има италиански граждани

47 са вече жертвите на трагедията в швейцарския курорт Кран Монтана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Най-малко, 47 души са загинали в резултат на експлозията в бар в швейцарския зимен курорт Кран Монтана, а сред близо 100 пострадали и ранени има италиански граждани. Това съобщи външният министър на Италия Антонио Таяни.

"Между 12 и 15 италиански граждани са хоспитализирани в Швейцария, след като са получили изгаряния при пожара, обхванал нощния клуб Le Constellation в новогодишната нощ, при който загинаха най-малко 47 души". Това заяви за Sky Tg24 италианският външен министър Антонио Таяни. Той отказа да коментира състоянието на ранените като каза, че "някои са в интензивно отделение, други не".

"Ситуацията е много напрегната, защото пострадалите от изгаряния се транспортират до различни болници и много от тях не са лесно разпознаваеми", обясни Таяни и доуточни, че не всички имат документи за самоличност, а други са загубили съзнание.

Министърът каза, че трима души с тежки изгаряния ще бъдат прехвърлени с хеликоптери в болницата "Нигуардия" в Милано, но не се знае от каква националност са те. Броя на изчезналите италианци, за които се предполага, че са пострадали при пожара в заведението е нараснал на 16 души. Швейцарския зимен курорт Кран Монтана е на 80км от границата с Италия и е любимо място на италианците.


Швейцария
  • 1 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Абсолютно същата история като в Кочани.

    20:52 01.01.2026

  • 2 Помак

    3 0 Отговор
    Бог да ги прости мъртвите ! ...защо което се случи преди година в сламената и бедна Македония се случва и в най богатата и възпитана държава..преди години и в бедна България и в Румъния ,Бразилия .. явно манталитета на кръчмарите по света е един и същ ..мафиотски ..пълно незачитане на пожаробезопасноста и здравето на посетителите ...парата е важна за мафията . Ено+тиква =мафив

    20:55 01.01.2026

  • 3 Рюте

    1 0 Отговор
    По Путин ще стреляте а хитрушки

    20:56 01.01.2026

  • 4 Тома

    1 0 Отговор
    Дали има и някой български депутат на дълга ваканция там

    20:58 01.01.2026

