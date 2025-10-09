Новини
Китай призовава за траен мир в Газа след споразумението за освобождаване на заложници

9 Октомври, 2025 13:52 367 2

  • китай-
  • газа-
  • освобождаване на заложници-
  • траен мир-
  • израел-
  • споразумение

Пекин изрази надежда за облекчаване на хуманитарната криза и намаляване на напрежението в региона

Китай призовава за траен мир в Газа след споразумението за освобождаване на заложници - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай заяви, че се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в ивицата Газа, след като Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" се споразумяха за освобождаването на останалите живи израелски заложници в анклава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Китай се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в Газа възможно най-скоро, да се облекчи ефективно хуманитарната криза и да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун пред репортери.

"Китай подкрепя принципа, че Палестина трябва да бъде управлявана от палестинците", каза Гуо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кан Кубрат

    4 2 Отговор
    Голяма грешка.След като освободят заложниците Хазарите ще се върнат и ще избият всички.

    Коментиран от #2

    13:54 09.10.2025

  • 2 Представянето

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    с чужда самоличност е явен признак за разстройство в убежденията.

    14:24 09.10.2025