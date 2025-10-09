Китай призовава за траен мир в Газа след споразумението за освобождаване на заложници

Китай заяви, че се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в ивицата Газа, след като Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" се споразумяха за освобождаването на останалите живи израелски заложници в анклава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Китай се надява да бъде постигнат траен и всеобхватен мир в Газа възможно най-скоро, да се облекчи ефективно хуманитарната криза и да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун пред репортери.

"Китай подкрепя принципа, че Палестина трябва да бъде управлявана от палестинците", каза Гуо.