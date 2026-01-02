Високи данъци за презервативи и противозачатъчни! Китайската комунистическа партия с нов план за вдигане на раждаемостта

Китай премахна 30-годишно данъчно освобождаване за контрацептивни лекарства и устройства от 1 януари, съобщава "Ройтерс".

Целта е да се стимулира намаляващата раждаемост.

Презервативите и противозачатъчните хапчета вече се облагат с данък добавена стойност в размер на 13% - стандартната ставка за повечето потребителски стоки.

Ходът идва в момент, когато Пекин се опитва да повиши раждаемостта във втората по големина икономика в света. Населението на Китай намаля за трета поредна година през 2024 г. и експертите предупреждават, че спадът ще продължи.

Миналата година Китай освободи субсидиите за грижи за деца от данък върху доходите на физическите лица и въведе годишна субсидия за грижи за деца, след поредица от "благоприятни за раждаемостта" мерки през 2024 г., като например призоваването на колежите и университетите да предоставят "любовно образование", за да представят брака, любовта, раждаемостта и семейството в положителна светлина.

Висшите лидери отново миналия месец обещаха на годишната Централна икономическа работна конференция да насърчават "положителни нагласи към брака и раждането на деца", за да стабилизират раждаемостта.

Раждаемостта в Китай намалява от десетилетия в резултат на политиката за едно дете, прилагана от 1980 до 2015 г., и бързата урбанизация.

Високата цена на грижите за деца и образованието, както и несигурността на работното място и забавящата се икономика обезкуражават много млади китайци да сключат брак и да създадат семейство.