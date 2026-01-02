Високи данъци за презервативи и противозачатъчни! Китайската комунистическа партия с нов план за вдигане на раждаемостта

Китай премахна 30-годишно данъчно освобождаване за контрацептивни лекарства и устройства от 1 януари, съобщава "Ройтерс".
Целта е да се стимулира намаляващата раждаемост.
Презервативите и противозачатъчните хапчета вече се облагат с данък добавена стойност в размер на 13% - стандартната ставка за повечето потребителски стоки.
Ходът идва в момент, когато Пекин се опитва да повиши раждаемостта във втората по големина икономика в света. Населението на Китай намаля за трета поредна година през 2024 г. и експертите предупреждават, че спадът ще продължи.
Миналата година Китай освободи субсидиите за грижи за деца от данък върху доходите на физическите лица и въведе годишна субсидия за грижи за деца, след поредица от "благоприятни за раждаемостта" мерки през 2024 г., като например призоваването на колежите и университетите да предоставят "любовно образование", за да представят брака, любовта, раждаемостта и семейството в положителна светлина.
Висшите лидери отново миналия месец обещаха на годишната Централна икономическа работна конференция да насърчават "положителни нагласи към брака и раждането на деца", за да стабилизират раждаемостта.
Раждаемостта в Китай намалява от десетилетия в резултат на политиката за едно дете, прилагана от 1980 до 2015 г., и бързата урбанизация.
Високата цена на грижите за деца и образованието, както и несигурността на работното място и забавящата се икономика обезкуражават много млади китайци да сключат брак и да създадат семейство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бащата на някаква Саяна
19:27 02.01.2026
4 яж х....., пий чай
Коментиран от #15
19:28 02.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Като някаква Саяна порасне
19:30 02.01.2026
12 Номерът на китайката
Коментиран от #14
19:30 02.01.2026
13 Кривоверен алкаш
19:30 02.01.2026
14 гост
До коментар #12 от "Номерът на китайката":Кьорав си, иди на лекар,може и да ти помогне ама едва ли...
19:32 02.01.2026
15 Европеец
До коментар #4 от "яж х....., пий чай":Остави китаиците..... Какво да кажем ние с гайдите от бг територията.....
Коментиран от #21, #24, #25
19:33 02.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ХА ХА
Коментиран от #20
19:36 02.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не бе
До коментар #17 от "ХА ХА":Плановете са да завладеят Европа. И патурите ти копчетата ти са китайски. Европа нищо не произвежда и ресурси няма и вече и пари няма. Плана на Русия и Китай е перфектен:))
Коментиран от #32
19:40 02.01.2026
21 Факт
До коментар #15 от "Европеец":Много точен въпрос!
19:42 02.01.2026
22 Китайци
останах отвратен! Мит е ,че китайците са умни!
Те са просто безкрайно мотивирани!Зубрят като откачени и заустяват без разбиране. Почти всички имат огромни проблеми с езика, защото живеят в комуни и говорят помежду си само на китайски.На изпитите преписват и лъжат по всякакъв начин! Хващам на изпит китаец който получава бележка от китайка. Взех бележката-всичко на Китайски!
Попитах го дали е прочел заглавната страница на теста в която пише, че всяка размяна на листи е забранена!
Съществото най-нагло ме излъгва гледайки ме в очите че това е.....готварска рецепта...?След което се оказа че грешките им са идентични! Любим метод на тези свине е като си получат обратно теста да допишат някъде верният отговор
и после идват до катедрата, покланят се най-лицемерно след което показват теста и казват "смирено"-г-н професор ама ето го верният отговор! Вие просто не сте го видели!
Коментиран от #27, #30
19:43 02.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гайдар
До коментар #15 от "Европеец":На мен ми е добре, ати се фани у работа, истинска.
19:43 02.01.2026
25 яж х....., пий чай
До коментар #15 от "Европеец":Ще си останем само на ника ми ....
19:43 02.01.2026
26 Китайци
Обзе ме огромно съжаление към човешката раса! погледнах китаеца в очите! Говедото издържа погледа ми и не трепна!
Ако можех-бих го убил с поглед! След което си казах-щом искате война ще я имате! На следващия тест направих ксеро копия на всички китайци. 9 души окуражени он първото изнудване дойдоха да искат повишение! Обвинявайки ме, че не съм забелязъл верния отговор! Аз се усмихнах и казах-съжалявам, но не мога да го приема. Те започнаха да ме агитират да им увелича бележките а аз ги приканих да отидем на академичен арбитраж! без да подозират 5 от тях се явиха пред арбитража-един професор ,деканът и аз!
те показаха теста с "верния" отговор а аз извадих ксерокопието и показах ИСТИНАТА! Двама от нахалниците бяха изхвърлени от университета за Чийтинг а останалите бяха глобени със солидни парични глоби. От него ден станах черна овца за китайците. Сега имам много малко китайци в курсовете. Ходят при колегите. Страх ги е от мен.
Правят тук в Университета ден на международната кухня
Всеки етнос готви нещо от националната си кухня и го носи на обща софра! Ужас! Миризми да се издрайфаш! Канят ме китайците да вкуся това или онова. Но проф Поповски не КУСВА!
Даже не помирисвам! проф Поповски е чел за Борджиите и знае че има отрови дето действуват след година! Никога досега не съм вкусил нищо от храните им!
ГОСПОД не случайно е разделил расите!
А сега те се смесиха! Нищо добро няма да доведе това! Ениуе
19:44 02.01.2026
27 Нали си в УСА
До коментар #22 от "Китайци":Гугъл ленд веднага прави превод .Само сканирал рецептата
19:45 02.01.2026
28 Китайци
Моралът за тях е непознат! Те са готови да минат през трупове само и само да успеят! Университетите са претъпкани от китайци. Ами как няма да са!
Имам един студент, Ли минг. Трети курс. Кара едно порше
над 250 000 долара. А ме моли да му преснимам учебника.
Няма 150 долара. Едно дете, заради закона.
Питам го Ли Минг, откъде имаш пари да си купиш това порше!
И за да го амбицирам му казвам-та това е много скъпа кола!
Сигурно струва 50 000 долара? 50 000 долара ли?-възмущава се Ли Минг? струва 250 000 долара.
Баща ми има две предачни фабрики в Шанхай. с 11 000 работници! Баща ми е милионер!-така се хвали Ли Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!
Робите в Китай работят по 12 часа за една шепа ориз за да може детето на партиеца-милионер да дуе Поршето из Бостън?
19:45 02.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И за това
До коментар #22 от "Китайци":де иска акъл.
19:46 02.01.2026
31 Китайци
раждаемость снижайте
уничтожайте вашых воробьев....
Така ги съветваше преди години Висоцкий
не го послушаха....
Сега цяла Русия е залята от Китайци!
19:47 02.01.2026
32 ХА ХА
До коментар #20 от "Не бе":Да бе добре, за тва половината сибир е на концесия за 60 години и местните мрънкят че китайците си мъкнат техни работници.
19:48 02.01.2026
33 Китайци
· Детето на японка и българин е странна комбинация: Много му се работи, ама го мързи да стане.
· Заради политиците не ходим на избори... Заради поповете не ходим на църква... Само едни бармани ни останаха.
· А забелязали ли сте, че когато ви се родят деца, започвате отново да питате родителите си, дали може да излезете вечерта?!
· Не си истински българин, ако в хладилника нямаш шише от марково уиски, пълно с домашна ракия.
· Мъжката дума си е мъжка дума... Като кажа "утре", значи "утре" - не е нужно да ме питате всеки ден "КОГА?".
19:49 02.01.2026
34 Китайци
· Шампоан „Алцхаймер“ – забрави за пърхота!
· Да видиш младоженеца в сватбената рокля на булката преди сватбата, е лош знак.
· Единствената разлика на английските автомобили от останалите европейски е, че жена ти ти мрънка от ляво, а не от дясно...
· В Корея на къщните огради пише:"Внимание! Зло и отвратително на вкус куче!"
· Mалко познат факт е, че като разсипеш домашна ракия върху маса, разсипаното винаги образува границите на Санстефанска България.
· Ах, дано спечеля...от ТоТоТо...Ще си купя депутат. Па, бой,бой!
· Вече няколко дни вали, моята съпруга е страшно депресирана, стои и постоянно гледа през прозореца. Ако продължи още да вали, ще се наложи да я пусна вътре
· Политик, който трепери за народа си, със сигурност има Паркинсон
· Най-лесно си планирам отпуската – шефа казва кога, жената казва къде...
· Любов е когато и пиян, и трезвен звъниш на една и съща жена
Хайде, да сте влюбени и да спечелите от тотото!
19:50 02.01.2026
35 Анонимен
19:50 02.01.2026
36 Има логика
19:54 02.01.2026