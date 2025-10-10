Новини
Сенатът на САЩ одобри $925 милиарда военни разходи за фискалната 2026 година

10 Октомври, 2025 04:45, обновена 10 Октомври, 2025 04:52

500 милиона от тях са за Украйна

Сенатът на САЩ одобри $925 милиарда военни разходи за фискалната 2026 година - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ одобри 925 милиарда долара военни разходи за фискалната 2026 година (която започна на 1 октомври), включително 500 милиона долара помощ за Украйна.

Законопроектът беше подкрепен от 77 законодатели, а 20 бяха против. Необходими бяха поне 60 поддръжници, за да бъде приет от горната камара на Конгреса.

Той предвижда „удължаване на Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна (USAI) до 2028 г. и разширяване на финансирането до 500 милиона долара“. USAI предвижда Пентагонът да сключва договори с производители, вместо да предоставя оборудване и ресурси директно от американските арсенали.

През септември Камарата на представителите прие собствена версия на законопроекта за военните разходи на САЩ за фискалната 2026 година, в размер на близо 900 милиарда долара, включително 400 милиона долара помощ за Украйна.

Окончателната версия на документа ще бъде преразгледана от специална комисия, състояща се от представители на двете камари на законодателния орган. Едва след това ще бъде представена на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис.


