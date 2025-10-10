Тръмп поиска Нобеловата награда за мир: Кой друг е спирал осем войни за девет месеца?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е бил несправедливо удостоен с Нобеловата награда за мир и че действията му са довели до унищожаване на страната.
„Той получи наградата за това, че не е направил нищо“, отбеляза Тръмп за Обама по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Белия дом. "Нищо друго освен да унищожи страната ни“, подчерта ръководителят на вашингтонската администрация. Той не обясни защо.
„Той не беше добър президент. Най-лошият президент беше сънливият Джо Байдън, каза Тръмп. „Колко месеца след избирането му дадоха Нобеловата награда за мир? Моето избиране беше много по-важно“, добави държавният глава на САЩ.
Тръмп изрази увереност, че самият той заслужава да бъде лауреат на Нобелова награда за мир. „Не знам какво ще направят“, заяви американският лидер, визирайки Нобеловия комитет. „Но знам, че никой в историята не е разрешавал осем войни за девет месеца.“ „А аз спрях осем войни. Не го направих заради нея наградата“.
Седмицата на Нобеловите награди бе открита в Стокхолм на 6 октомври. Нобеловият носител на наградата за мир ще бъде обявен в Осло на 10 октомври.
Обама получи Нобеловата награда за мир през октомври 2009 г. „за изключителните си усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“. Нобеловият комитет отбеляза и неговата „визия за свят без ядрени оръжия и работата му за постигане на тези цели“. Обама беше встъпил в длъжност през януари същата година.
1 пий хапчетата
05:35 10.10.2025
2 Бройката
05:36 10.10.2025
3 Тръмп
05:37 10.10.2025
4 Тръмп
05:43 10.10.2025
5 Това на Тръмп е като
Та, Дончо, ти сам си разпалваш войни и сам си ги спираш.
Не е ли някак неудобно сам да се предлагаш за награда! И не само че се предлагаш, ами и настояваш и пртискаш да те предлагат и подкрепят. И кои са те? Хора срещу които има негативен авторитет като израелския увиец и наркомана от Украйна.
05:48 10.10.2025
6 Тръмп
05:52 10.10.2025
7 Каква Нобелова награда
Сега ще ръгне по света да търси подкрепа!
Зеленски го е заразил!
05:54 10.10.2025
8 Клоун
05:56 10.10.2025
9 Дъртака има всичко но
06:02 10.10.2025
10 Психиатър
06:04 10.10.2025
11 Коя медия е присъствала на
06:05 10.10.2025
12 А нали щеше да спреш войната
Каква нашрада, какви пет лева? Като непекъснато отправяш закани за унищожение на тези, които не ти дават това, което искаш? Какво праиш във Венецуела? И Гренландия я заплашван с « нещо лошо», а Иран и Ирак са ти мечта….
06:09 10.10.2025
13 Лопата Орешник
06:09 10.10.2025
14 Тоя дето хвърли
06:13 10.10.2025
15 Механик
Вижте тоя на снимката! Сложете до нея снимката на Милей, Кая, Урсула, Макарон, Мерц....
Имало едно време един "доктор" (по времето на Хитлер). Та тоя доктор ходел с един дървен шублер и мерел лицата на хората (пропорциите).
Неговата теория била, че по тия пропорции може да се съди за "пълноценноста" на човек. В последно време почвам да си мисля, че тоя доктор е бил много прав относно теорията си.
06:23 10.10.2025
16 Анджо
06:24 10.10.2025
17 Браво
06:25 10.10.2025
18 Уса
06:26 10.10.2025
19 Георги
06:28 10.10.2025
20 Браво!
06:28 10.10.2025