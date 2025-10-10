Тръмп поиска Нобеловата награда за мир: Кой друг е спирал осем войни за девет месеца?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е бил несправедливо удостоен с Нобеловата награда за мир и че действията му са довели до унищожаване на страната.

„Той получи наградата за това, че не е направил нищо“, отбеляза Тръмп за Обама по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Белия дом. "Нищо друго освен да унищожи страната ни“, подчерта ръководителят на вашингтонската администрация. Той не обясни защо.

„Той не беше добър президент. Най-лошият президент беше сънливият Джо Байдън, каза Тръмп. „Колко месеца след избирането му дадоха Нобеловата награда за мир? Моето избиране беше много по-важно“, добави държавният глава на САЩ.

Тръмп изрази увереност, че самият той заслужава да бъде лауреат на Нобелова награда за мир. „Не знам какво ще направят“, заяви американският лидер, визирайки Нобеловия комитет. „Но знам, че никой в ​​историята не е разрешавал осем войни за девет месеца.“ „А аз спрях осем войни. Не го направих заради нея наградата“.

Седмицата на Нобеловите награди бе открита в Стокхолм на 6 октомври. Нобеловият носител на наградата за мир ще бъде обявен в Осло на 10 октомври.

Обама получи Нобеловата награда за мир през октомври 2009 г. „за изключителните си усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“. Нобеловият комитет отбеляза и неговата „визия за свят без ядрени оръжия и работата му за постигане на тези цели“. Обама беше встъпил в длъжност през януари същата година.