Тръмп поиска Нобеловата награда за мир: Кой друг е спирал осем войни за девет месеца?!

10 Октомври, 2025 05:24, обновена 10 Октомври, 2025 05:32

Обама не трябваше да получава приза Нобелова награда за мир, той унищожи САЩ, но най-лош президент беше Сънливия Джо, заяви държавният глава

Тръмп поиска Нобеловата награда за мир: Кой друг е спирал осем войни за девет месеца?! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че 44-ият президент на САЩ Барак Обама е бил несправедливо удостоен с Нобеловата награда за мир и че действията му са довели до унищожаване на страната.

„Той получи наградата за това, че не е направил нищо“, отбеляза Тръмп за Обама по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Белия дом. "Нищо друго освен да унищожи страната ни“, подчерта ръководителят на вашингтонската администрация. Той не обясни защо.

„Той не беше добър президент. Най-лошият президент беше сънливият Джо Байдън, каза Тръмп. „Колко месеца след избирането му дадоха Нобеловата награда за мир? Моето избиране беше много по-важно“, добави държавният глава на САЩ.

Тръмп изрази увереност, че самият той заслужава да бъде лауреат на Нобелова награда за мир. „Не знам какво ще направят“, заяви американският лидер, визирайки Нобеловия комитет. „Но знам, че никой в ​​историята не е разрешавал осем войни за девет месеца.“ „А аз спрях осем войни. Не го направих заради нея наградата“.

Седмицата на Нобеловите награди бе открита в Стокхолм на 6 октомври. Нобеловият носител на наградата за мир ще бъде обявен в Осло на 10 октомври.

Обама получи Нобеловата награда за мир през октомври 2009 г. „за изключителните си усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“. Нобеловият комитет отбеляза и неговата „визия за свят без ядрени оръжия и работата му за постигане на тези цели“. Обама беше встъпил в длъжност през януари същата година.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
  • 1 пий хапчетата

    12 3 Отговор
    и си оправяй загнилият капитализъм на територията ви

    05:35 10.10.2025

  • 2 Бройката

    15 1 Отговор
    набъбва!До утре ще надхвърли 10 !

    05:36 10.10.2025

  • 3 Тръмп

    8 1 Отговор
    Спрях дори Фемили варс !

    05:37 10.10.2025

  • 4 Тръмп

    5 1 Отговор
    Или беха 9 за 8 месеца?

    05:43 10.10.2025

  • 5 Това на Тръмп е като

    9 4 Отговор
    Пиша писмо сам до себе си и сам си отговарям.
    Та, Дончо, ти сам си разпалваш войни и сам си ги спираш.
    Не е ли някак неудобно сам да се предлагаш за награда! И не само че се предлагаш, ами и настояваш и пртискаш да те предлагат и подкрепят. И кои са те? Хора срещу които има негативен авторитет като израелския увиец и наркомана от Украйна.

    05:48 10.10.2025

  • 6 Тръмп

    7 2 Отговор
    Спрях и водната криза в България !Сори за вилидж Бизоните !

    05:52 10.10.2025

  • 7 Каква Нобелова награда

    9 3 Отговор
    За мир, като в Щатите се избиват ежедневно, цари насилие, гонитба на чужденци, и този “миротворец” си проси награда!
    Сега ще ръгне по света да търси подкрепа!
    Зеленски го е заразил!

    05:54 10.10.2025

  • 8 Клоун

    8 3 Отговор
    Ако си махнеш корабите от бреговете на Венецуела, ще получиш две!

    05:56 10.10.2025

  • 9 Дъртака има всичко но

    7 2 Отговор
    няма насищане и му е скучно, извр@тен е иска да обере всички награди.Путин да вземе да му пусни една значка с Ленин и надпис СССР по Еконта.Урсулата може да го награди със европейската статуетка произведена в Китай. Джапанка с токче и вграден ксенонов фар.Сигурен съм, че тромпаляка си н@пик@ва яко пантофите редовно.

    06:02 10.10.2025

  • 10 Психиатър

    6 3 Отговор
    На дедето трябва да му увеличат гонкобилобата.

    06:04 10.10.2025

  • 11 Коя медия е присъствала на

    5 1 Отговор
    срещата между Тръмп и Стуб?

    06:05 10.10.2025

  • 12 А нали щеше да спреш войната

    6 2 Отговор
    За 24 часа в Украйна? Сега гледаш Путин на кръв, че не ти играе по свирката!
    Каква нашрада, какви пет лева? Като непекъснато отправяш закани за унищожение на тези, които не ти дават това, което искаш? Какво праиш във Венецуела? И Гренландия я заплашван с « нещо лошо», а Иран и Ирак са ти мечта….

    06:09 10.10.2025

  • 13 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    Ех бай Дончо, ти заслужаваш тази награда още след първия си мандат! Доста война спре, с Кими Ракетата пи чайче! Обаче сега , няколко месеца след като си думкал суверена държава с Б2 и след като си налял толкова много оръжие с което хазарите трепят жени и деца, окупираш водните пътища около Венецуела и уж ще пращаш томахавките, сам да се цаниш за Нобел за мир е тъжно!

    06:09 10.10.2025

  • 14 Тоя дето хвърли

    3 1 Отговор
    Бомби в Иран и поддържа Израел и ще даде томахавките на Украйна иска нобелова награда за мир. Ха ха ха а зако пък не тоя свят е абсолютно побъркан. Или да я даде посмъртно на Епщайн.

    06:13 10.10.2025

  • 15 Механик

    1 2 Отговор
    Западния свят се управлява от откачени и самовлюбени нарциси.
    Вижте тоя на снимката! Сложете до нея снимката на Милей, Кая, Урсула, Макарон, Мерц....
    Имало едно време един "доктор" (по времето на Хитлер). Та тоя доктор ходел с един дървен шублер и мерел лицата на хората (пропорциите).
    Неговата теория била, че по тия пропорции може да се съди за "пълноценноста" на човек. В последно време почвам да си мисля, че тоя доктор е бил много прав относно теорията си.

    06:23 10.10.2025

  • 16 Анджо

    2 0 Отговор
    Другата статуетка ще я направят да прилича на Тръмп и ако е жив да я види , сигурно ще се надува като рибата Хуго.😂, а на дяволчето Фют каква награда ще му дадат.

    06:24 10.10.2025

  • 17 Браво

    0 0 Отговор
    Но само ако спреш войната между Русия и Украйна.Е,все пак обеща

    06:25 10.10.2025

  • 18 Уса

    3 0 Отговор
    По време на демокрация войната означава мир.Можете да воювате с всеки и всичко и да мразите,колкото си искате това е демокрация.Просто мозъка ви е превърнат в чорба и не осъзнавате,как може да загубите живота за секунди от простотия

    06:26 10.10.2025

  • 19 Георги

    0 0 Отговор
    Иран харесват това

    06:28 10.10.2025

  • 20 Браво!

    0 0 Отговор
    Дайте му наградата за мир! Няма по-заслужил от него.

    06:28 10.10.2025