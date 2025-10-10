Земетресение от 7,6 по Рихтер край бреговете на Филипините, президентът нареди евакуация в очакване на цунами

Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Филипините, предаде Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Според източника епицентърът е бил на 60 км североизточно от град Мати, на дълбочина 62 км.

Няма съобщения за жертви или щети.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е наредил евакуацията на жителите в южната част на страната.

„В момента оценяваме ситуацията и гарантираме безопасността на всички. Инструктирах Националния съвет за управление на риска от бедствия, Службата за гражданска защита, въоръжените сили, Филипинската брегова охрана и всички съответни агенции незабавно да евакуират крайбрежните райони, да активират линиите за аварийна комуникация и да се координират тясно с местните власти. Операциите по търсене и спасяване и оказване на първа помощ вече се подготвят и ще започнат веднага щом стане безопасно“, каза той.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология преди това издаде предупреждение за цунами за провинциите Давао Ориентал, Източен Самар, Южен Лейте и Суригао дел Норте, призовавайки жителите в крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места.

На 30 септември земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер удари бреговете на Филипините, убивайки най-малко 72 души.