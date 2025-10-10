Новини
Свят »
Филипини »
Земетресение от 7,6 по Рихтер край бреговете на Филипините, президентът нареди евакуация в очакване на цунами

Земетресение от 7,6 по Рихтер край бреговете на Филипините, президентът нареди евакуация в очакване на цунами

10 Октомври, 2025 06:37, обновена 10 Октомври, 2025 06:52 1 069 0

  • филипини-
  • земетресение-
  • епицентър-
  • рихтер

Все още няма данни за евентуални жертви или щети

Земетресение от 7,6 по Рихтер край бреговете на Филипините, президентът нареди евакуация в очакване на цунами - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Филипините, предаде Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Според източника епицентърът е бил на 60 км североизточно от град Мати, на дълбочина 62 км.

Няма съобщения за жертви или щети.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е наредил евакуацията на жителите в южната част на страната.

„В момента оценяваме ситуацията и гарантираме безопасността на всички. Инструктирах Националния съвет за управление на риска от бедствия, Службата за гражданска защита, въоръжените сили, Филипинската брегова охрана и всички съответни агенции незабавно да евакуират крайбрежните райони, да активират линиите за аварийна комуникация и да се координират тясно с местните власти. Операциите по търсене и спасяване и оказване на първа помощ вече се подготвят и ще започнат веднага щом стане безопасно“, каза той.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология преди това издаде предупреждение за цунами за провинциите Давао Ориентал, Източен Самар, Южен Лейте и Суригао дел Норте, призовавайки жителите в крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места.

На 30 септември земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер удари бреговете на Филипините, убивайки най-малко 72 души.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ