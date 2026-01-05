Виетнам и Филипините изразиха безпокойство от кризата във Венецуела

Виетнам и Филипините изразиха сериозна загриженост от развитието на ситуацията във Венецуела и призоваха всички засегнати страни да проявяват сдържаност, да избягват ескалация и да търсят мирно разрешаване на споровете в съответствие с международното право, предава БТА.

Виетнамското министерство на външните работи заяви, че следи отблизо събитията във Венецуела и подчерта необходимостта от спазване на Устава на ООН и основните принципи на международните отношения, включително суверенитета на държавите, неупотребата на сила и въздържането от заплахи за използване на сила.

„Виетнам изразява дълбоко безпокойство от информацията за настоящата ситуация във Венецуела. Призоваваме заинтересованите страни да уважават международното право и Устава на ООН, както и принципите на суверенно равенство, мирно уреждане на споровете и ненамеса във вътрешните работи на държавите“, заяви говорителката на външното министерство Фам Тху Ханг. Тя допълни, че диалогът и сдържаността са ключови за гарантиране на мир, стабилност и международно сътрудничество.

Подобна позиция изрази и Министерството на външните работи на Филипините. В изявление, цитирано от Филипинската новинарска агенция (ФНА), Манила заяви, че е сериозно обезпокоена от разгарящата се криза и от въздействието ѝ върху регионалния мир, стабилността и основания на правила международен ред.

Филипинското външно министерство подчерта значението на принципите на международното право, включително независимостта и суверенното равенство на държавите, мирното решаване на споровете, забраната на заплахите със сила и тяхната употреба, както и ненамесата във вътрешните работи на суверенни държави. Въпреки че Манила отчита съображенията за сигурност на Съединените щати, тя настоява те да бъдат разглеждани в рамките на международното право.

Говорителката на филипинското външно министерство Анджелика Ескалона призова всички страни да търсят мирни решения и да се въздържат от действия, които биха могли допълнително да ескалират напрежението. Изявлението бе направено след американската операция във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му.

Междувременно филипинското посолство в Богота, което отговаря и за Венецуела, издаде предупреждение за пътуване и безопасност за филипинските граждани в страната. Те са призовани да бъдат бдителни, да останат на закрито, да търсят безопасни места и да следят надеждни източници на информация, като поддържат контакт с посолството и с филипинската общност.

В телевизионно интервю филипинският шарже д’афер в Богота Джуди Расон увери, че към момента всички филипинци във Венецуела са в безопасност. „Никой не е пострадал или ранен и засега в районите, където живеят, е спокойно“, заяви тя. Данните на филипинското външно министерство показват, че във Венецуела пребивават най-малко 74 филипински граждани.