Доналд Тръмп: Ако не бяхме ударили Иран, те щяха да произведат атомни бомби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта в четвъртък, че ако Вашингтон не беше нанесъл удар по Иран по-рано тази година, Техерат вероятно щеше да е създал ядрени оръжия "досега".

Говорейки на заседание на кабинета, Тръмп добави, че ако САЩ не бяха предприели тази акция и бяха подписали ядрено споразумение с Техеран, "над него щеше да виси голям черен облак". "Ударът беше много важен", каза той.

"Иран иска да работи за мир сега. Те ни информираха за това. И признаха, че напълно подкрепят споразумението между Израел и Хамас. Наложихме сериозни санкции на Иран и много други неща. Бихме искали да видим и тях да възстановят страната си", отбеляза държавният глава на САЩ.

В четвъртък Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложиха санкции на повече от 50 лица, компании и кораби, свързани с износа на петрол и нефтохимически продукти от Иран, с цел да разбие това, което тя нарича ключови елементи от "машината за износ на енергия" на Техеран.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че тази мярка нарушава "способността на режима да финансира терористични групи, които заплашват Съединените щати", предимно "милиарди долари" от продажби на петрол и втечнен природен газ (LPG).

Мярката засяга фирми и мрежи в Китай, Обединените арабски емирства, Индия, Турция и Хонконг, които са свързани с транспортирането или преработката на ирански суров петрол.

Мерките бележат и четвъртия кръг от санкции на Вашингтон срещу рафинериите в Китай, които купуват ирански петрол, като част от кампанията на администрацията на Тръмп за максимален икономически натиск.