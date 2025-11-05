Новини
Свят »
Швейцария »
Шефът на МААЕ: Техеран трябва сериозно да подобри сътрудничеството си с инспекторите на ООН

5 Ноември, 2025 13:03 466 5

  • иран-
  • фордо-
  • рафаел гроси-
  • международна агенция за атомна енергия-
  • аятолах али хаменей

През октомври Рафаел Гроси заяви, че е било засечено движение близо до запасите от обогатен уран на Иран, но това не означава, че има дейност по обогатяване

Шефът на МААЕ: Техеран трябва сериозно да подобри сътрудничеството си с инспекторите на ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран трябва "сериозно да подобри" сътрудничеството си с инспекторите на ООН, за да избегне засилване на напрежението със Запада. Това заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс" и "Файненшъл таймс".

Той посочи, че макар МААЕ да е извършила около дузина инспекции в Иран след военните действия с Израел през юни, не ѝ е бил предоставен достъп до ядрени съоръжения като Фордоу, Натанц и Исфахан, които бяха бомбардирани от Съединените щати.

През октомври Гроси заяви, че е било засечено движение близо до запасите от обогатен уран на Иран, но това "не означава, че има дейност по обогатяване".

Впоследствие говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей изтъкна, че Гроси е "напълно наясно с мирния характер" на ядрената програма на Иран и не трябва да изразява "необосновани мнения" по въпроса.

Ирански представители упрекнаха МААЕ, че е предоставила оправдание за бомбардировките на Израел, които започнаха ден, след като бордът на агенцията гласува да обяви Иран за нарушител на задълженията по Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Гроси заяви, че макар агенцията да се опитва да подходи с разбиране към "неравните" отношения с Иран, страната все пак трябва да се съобрази с тях.

"Не може да кажете: "Оставам в рамките на договора за неразпространение на ядрени оръжия" и след това да не спазвате задълженията", подчерта той.

"Не може да очаквате МААЕ да каже: "Добре, тъй като имаше война, вие сте в различна категория". В противен случай ще трябва да съобщя, че съм загубил всякаква видимост на този материал", отбеляза Гроси.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Тръмп вероломно нападна Иран още докато траеха преговорите между тях по ядрената сделка.
    Как да имаш вяра на 80 годишен изкуфял старец като бай Дончо ,който не знае колко уши има на главата.

    Коментиран от #3

    13:08 05.11.2025

  • 2 Аятолах Хаменей

    3 0 Отговор
    И6aл съм ва

    13:10 05.11.2025

  • 3 Руски колхозник

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Инспекторите си мълчаха,когато Тръмп атакува ядрените им обекти с риск за ядрена катастрофа, сега надигат плахо глава

    13:12 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Симеон Иванов

    1 0 Отговор
    Да припомним, че Гроси е на служба в трибуквената агенция, и даде на Израел (САЩ) всички планове на ядрените обекти на Иран, за могат да ги бомбардират както си искат ...
    Същата МААЕ, която услужливо не предупреждава държава 404, която праща дронове срещу Запорожката и Курската ядрени централи.
    Не на последно място - Израел НИКОГА не е бил посещаван от инспекторите на МААЕ.....
    Всъщност - и аз не искам Иран (и който и да е) да разработва ядрени оръжия, но двойния стандарт на САЩ е покъртително грозен.

    13:18 05.11.2025

Новини по държави:
