Шефът на МААЕ: Техеран трябва сериозно да подобри сътрудничеството си с инспекторите на ООН

Иран трябва "сериозно да подобри" сътрудничеството си с инспекторите на ООН, за да избегне засилване на напрежението със Запада. Това заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс" и "Файненшъл таймс".

Той посочи, че макар МААЕ да е извършила около дузина инспекции в Иран след военните действия с Израел през юни, не ѝ е бил предоставен достъп до ядрени съоръжения като Фордоу, Натанц и Исфахан, които бяха бомбардирани от Съединените щати.

През октомври Гроси заяви, че е било засечено движение близо до запасите от обогатен уран на Иран, но това "не означава, че има дейност по обогатяване".

Впоследствие говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей изтъкна, че Гроси е "напълно наясно с мирния характер" на ядрената програма на Иран и не трябва да изразява "необосновани мнения" по въпроса.

Ирански представители упрекнаха МААЕ, че е предоставила оправдание за бомбардировките на Израел, които започнаха ден, след като бордът на агенцията гласува да обяви Иран за нарушител на задълженията по Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Гроси заяви, че макар агенцията да се опитва да подходи с разбиране към "неравните" отношения с Иран, страната все пак трябва да се съобрази с тях.

"Не може да кажете: "Оставам в рамките на договора за неразпространение на ядрени оръжия" и след това да не спазвате задълженията", подчерта той.

"Не може да очаквате МААЕ да каже: "Добре, тъй като имаше война, вие сте в различна категория". В противен случай ще трябва да съобщя, че съм загубил всякаква видимост на този материал", отбеляза Гроси.