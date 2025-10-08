Реджеп Ердоган вярва в падането на санкциите на САЩ, блокиращи покупката на F-35

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че срещата му миналия месец с лидера на САЩ Доналд Тръмп ще помогне за премахване на санкциите, блокиращи покупката на изтребители F-35 от Анкара, както и за разрешаването на съдебно дело срещу държавния кредитор Halkbank, съобщава "Ройтерс".

Санкциите на САЩ по CAATSA, наложени през 2020 г. заради покупката на руски противовъздушни системи С-400 от Турция, както и обвиненията на САЩ срещу Halkbank, която помогна на Иран да заобиколи отделни санкции, се очертаха като ключови въпроси в разговорите в Белия дом преди две седмици.

Страните обявиха, че няма споразумения по тези въпроси след срещата между Тръмп и Ердоган.

"Надявам се, че въпросът с F-35 ще бъде решен и санкциите по CAATSA ще бъдат отменени", заяви Ердоган днес, когато беше попитан за срещата и последвалия телефонен разговор с Тръмп.

"Трябва да постигнем това. Нашето посещение въведе нова ера в турско-американските отношения и допълнително засили диалога и приятелството между нас", изтъкна той.

Ердоган отбеляза, че Тръмп му е казал както в Белия дом, така и в телефонния им разговор, че "проблемът с Halkbank е приключил за нас".

Вчера двама източници разкриха, че турски представители са предложили уреждане на делото срещу Halkbank за около 100 милиона долара по време на срещата в Белия дом. Впоследствие акциите на Halkbank се повишиха със 7,9% в Истанбул.

"Знаем също, че има някои процеси, свързани с Halkbank, които трябва да бъдат завършени. Надеждата ни е, че тези процеси ще приключат положително възможно най-скоро", заяви Ердоган.