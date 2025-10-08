Реджеп Ердоган вярва в падането на санкциите на САЩ, блокиращи покупката на F-35

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че срещата му миналия месец с лидера на САЩ Доналд Тръмп ще помогне за премахване на санкциите, блокиращи покупката на изтребители F-35 от Анкара, както и за разрешаването на съдебно дело срещу държавния кредитор Halkbank, съобщава "Ройтерс".
Санкциите на САЩ по CAATSA, наложени през 2020 г. заради покупката на руски противовъздушни системи С-400 от Турция, както и обвиненията на САЩ срещу Halkbank, която помогна на Иран да заобиколи отделни санкции, се очертаха като ключови въпроси в разговорите в Белия дом преди две седмици.
Страните обявиха, че няма споразумения по тези въпроси след срещата между Тръмп и Ердоган.
"Надявам се, че въпросът с F-35 ще бъде решен и санкциите по CAATSA ще бъдат отменени", заяви Ердоган днес, когато беше попитан за срещата и последвалия телефонен разговор с Тръмп.
"Трябва да постигнем това. Нашето посещение въведе нова ера в турско-американските отношения и допълнително засили диалога и приятелството между нас", изтъкна той.
Ердоган отбеляза, че Тръмп му е казал както в Белия дом, така и в телефонния им разговор, че "проблемът с Halkbank е приключил за нас".
Вчера двама източници разкриха, че турски представители са предложили уреждане на делото срещу Halkbank за около 100 милиона долара по време на срещата в Белия дом. Впоследствие акциите на Halkbank се повишиха със 7,9% в Истанбул.
"Знаем също, че има някои процеси, свързани с Halkbank, които трябва да бъдат завършени. Надеждата ни е, че тези процеси ще приключат положително възможно най-скоро", заяви Ердоган.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дух
Коментиран от #5
17:52 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Блазе ви
До коментар #1 от "Дух":Я пък тоя и кюрд го направихте.
17:57 08.10.2025
6 ТърЛеж
До коментар #4 от "Дух":Мъката ви е голема като оня коги шофьор спука гума па нема резервна
17:59 08.10.2025
7 Дух
Републиканската партия 🇺🇲🇺🇲 и МАГА им го наби с 300 на цял изтрещял либерален свят
Коментиран от #13
18:02 08.10.2025
8 Бойна авиация
Коментиран от #10
18:09 08.10.2025
9 Дядо Боже
18:21 08.10.2025
10 Търновец
До коментар #8 от "Бойна авиация":Баце много ни заби с F 16 - примерно Турция купува 40 далеч по добри Юрофайтър за 5.6 милиарда долара. А F 35 технически отстъпва на Юрофайтър, наскоро Испания се отказа от ефките и в Канада и Германия има възражения.
18:22 08.10.2025
11 ЧОВЕКА Е ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
18:35 08.10.2025
12 вовка пукин
18:49 08.10.2025
13 Естествените американци
До коментар #7 от "Дух":Вярват в Кетцалкуатл и във вечните ловни полета, ама ти от къде да го знаеш това
18:52 08.10.2025
14 Как сте туркофобчета
18:53 08.10.2025