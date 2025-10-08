Новини
Реджеп Ердоган вярва в падането на санкциите на САЩ, блокиращи покупката на F-35

8 Октомври, 2025 17:47 574 14

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • изтребители-
  • ф-35-
  • доналд тръмп

Вчера двама източници разкриха, че турски представители са предложили уреждане на делото срещу Halkbank за около 100 милиона долара по време на срещата в Белия дом

Реджеп Ердоган вярва в падането на санкциите на САЩ, блокиращи покупката на F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че срещата му миналия месец с лидера на САЩ Доналд Тръмп ще помогне за премахване на санкциите, блокиращи покупката на изтребители F-35 от Анкара, както и за разрешаването на съдебно дело срещу държавния кредитор Halkbank, съобщава "Ройтерс".

Санкциите на САЩ по CAATSA, наложени през 2020 г. заради покупката на руски противовъздушни системи С-400 от Турция, както и обвиненията на САЩ срещу Halkbank, която помогна на Иран да заобиколи отделни санкции, се очертаха като ключови въпроси в разговорите в Белия дом преди две седмици.

Страните обявиха, че няма споразумения по тези въпроси след срещата между Тръмп и Ердоган.

"Надявам се, че въпросът с F-35 ще бъде решен и санкциите по CAATSA ще бъдат отменени", заяви Ердоган днес, когато беше попитан за срещата и последвалия телефонен разговор с Тръмп.

"Трябва да постигнем това. Нашето посещение въведе нова ера в турско-американските отношения и допълнително засили диалога и приятелството между нас", изтъкна той.

Ердоган отбеляза, че Тръмп му е казал както в Белия дом, така и в телефонния им разговор, че "проблемът с Halkbank е приключил за нас".

Вчера двама източници разкриха, че турски представители са предложили уреждане на делото срещу Halkbank за около 100 милиона долара по време на срещата в Белия дом. Впоследствие акциите на Halkbank се повишиха със 7,9% в Истанбул.

"Знаем също, че има някои процеси, свързани с Halkbank, които трябва да бъдат завършени. Надеждата ни е, че тези процеси ще приключат положително възможно най-скоро", заяви Ердоган.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    3 2 Отговор
    Тръмп и Американците го набиха по естественият начин на нежните турски джендъри и Яловият Кюрд Ердоган

    Коментиран от #5

    17:52 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блазе ви

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Я пък тоя и кюрд го направихте.

    17:57 08.10.2025

  • 6 ТърЛеж

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дух":

    Мъката ви е голема като оня коги шофьор спука гума па нема резервна

    17:59 08.10.2025

  • 7 Дух

    1 1 Отговор
    Нормално е естествените Американци мразят Исляма Джендърите и демократичните хомо Соросоиди
    Републиканската партия 🇺🇲🇺🇲 и МАГА им го наби с 300 на цял изтрещял либерален свят

    Коментиран от #13

    18:02 08.10.2025

  • 8 Бойна авиация

    1 0 Отговор
    Да поканят Бойко Борисов лично да им избере бойните самолети! Той е най-големият капацитет по американската бойна авиация!

    Коментиран от #10

    18:09 08.10.2025

  • 9 Дядо Боже

    0 0 Отговор
    Блажени да вярващите...

    18:21 08.10.2025

  • 10 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бойна авиация":

    Баце много ни заби с F 16 - примерно Турция купува 40 далеч по добри Юрофайтър за 5.6 милиарда долара. А F 35 технически отстъпва на Юрофайтър, наскоро Испания се отказа от ефките и в Канада и Германия има възражения.

    18:22 08.10.2025

  • 11 ЧОВЕКА Е ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН

    1 0 Отговор
    БУДАЛА ОБАДИ СЕ НА ЧОВЕКА КОЙТО ДЪРЖИ СВЕТА НА НОКТИ 😂🏆🥇 ------------------ ЕВТИНИ ДРОНОВЕ НОСЕЩИ ДЕБЕЛИ РАКЕТИ БУТА ПОЛВИН БЛОК ЕДИН БР . ЗА КЪС ОБСЕГ ---СРЕДЕН ОБСЕГ---- ДАЛЕЧЕН ОБСЕГ. И РАДАР НЕ ГИ ХВАЩА 😂👍 НЕДЕЙ СВАЛЯЙ ГАЩИ ПРЕД ЗАПАДА ЩЕ ТИ ГО ТУРЯТ ДВА КАТА 😂 БУДАЛА ЯЗЪК ,, ЧЕ СТЕ БИЛИ ИМПЕРИЯ 500 ГОДИНИ .

    18:35 08.10.2025

  • 12 вовка пукин

    0 0 Отговор
    санкции на ползу

    18:49 08.10.2025

  • 13 Естествените американци

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дух":

    Вярват в Кетцалкуатл и във вечните ловни полета, ама ти от къде да го знаеш това

    18:52 08.10.2025

  • 14 Как сте туркофобчета

    0 0 Отговор
    Спече ли ви се айното 🤣🤣🤣

    18:53 08.10.2025

