Русия се закани: Ще унищожим всички ракети "Томахоук", които Украйна получи

Русия ще сваля крилати ракети "Томахоук" и ще бомбардира пусковите им установки, ако Съединените щати решат да ги доставят на Украйна. Това предупреди Андрей Картаполов, председател на комисията по отбрана на руския парламент, цитиран от "Ройтерс".
Той подчерта, че Москва ще намери болезнен начин да отвърне на Вашингтон.
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да знае какво планира да прави Украйна с "Томахоук", преди да се съгласи да предостави ракетите, защото не иска да ескалира войната между Русия и Украйна. Той обаче призна, че е "взел някакво решение" по въпроса.
"Нашият отговор ще бъде твърд, двусмислен, премерен и асиметричен. Ще намерим начини да навредим на онези, които ни създават проблеми", изтъкна Картаполов - бивш заместник-министър на отбраната.
Той не смята, че "Томахоук" ще променят нещо на бойното поле, дори ако бъдат доставени на Украйна, тъй като отбеляза, че те могат да бъдат дадени само в малки количества - десетки, а не стотици.
"Ние познаваме тези ракети много добре: как летят, как да ги свалим; работили сме с тях в Сирия, така че няма нищо ново. Единствените проблеми ще бъдат за тези, които ги доставят, и за тези, които ги използват; там ще бъдат проблемите", натърти Картаполов.
Той заяви, че досега Москва не е видяла признаци, че Украйна подготвя места за изстрелване на "Томахоук" - нещо, което според него Киев няма да може да скрие, ако получи такива ракети. Ако и когато това се случи, Русия ще използва дронове и ракети, за да унищожи всички пускови установки, закани се Картаполов.
Отделно, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков призова Вашингтон "трезво" да оцени ситуацията около потенциалните доставки на ракети "Томахоук". Той посочи, че всяко подобно решение би било сериозна ескалационна стъпка, която би довела до "значителна" промяна в ситуацията.
