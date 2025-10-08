Новини
Русия се закани: Ще унищожим всички ракети "Томахоук", които Украйна получи
  Тема: Украйна

Русия се закани: Ще унищожим всички ракети "Томахоук", които Украйна получи

8 Октомври, 2025 18:39 777 50

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да знае какво планира да прави Киев с ракетите "Томахоук"

Русия се закани: Ще унищожим всички ракети "Томахоук", които Украйна получи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия ще сваля крилати ракети "Томахоук" и ще бомбардира пусковите им установки, ако Съединените щати решат да ги доставят на Украйна. Това предупреди Андрей Картаполов, председател на комисията по отбрана на руския парламент, цитиран от "Ройтерс".

Той подчерта, че Москва ще намери болезнен начин да отвърне на Вашингтон.

Още новини от Украйна

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да знае какво планира да прави Украйна с "Томахоук", преди да се съгласи да предостави ракетите, защото не иска да ескалира войната между Русия и Украйна. Той обаче призна, че е "взел някакво решение" по въпроса.

"Нашият отговор ще бъде твърд, двусмислен, премерен и асиметричен. Ще намерим начини да навредим на онези, които ни създават проблеми", изтъкна Картаполов - бивш заместник-министър на отбраната.

Той не смята, че "Томахоук" ще променят нещо на бойното поле, дори ако бъдат доставени на Украйна, тъй като отбеляза, че те могат да бъдат дадени само в малки количества - десетки, а не стотици.

"Ние познаваме тези ракети много добре: как летят, как да ги свалим; работили сме с тях в Сирия, така че няма нищо ново. Единствените проблеми ще бъдат за тези, които ги доставят, и за тези, които ги използват; там ще бъдат проблемите", натърти Картаполов.

Той заяви, че досега Москва не е видяла признаци, че Украйна подготвя места за изстрелване на "Томахоук" - нещо, което според него Киев няма да може да скрие, ако получи такива ракети. Ако и когато това се случи, Русия ще използва дронове и ракети, за да унищожи всички пускови установки, закани се Картаполов.

Отделно, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков призова Вашингтон "трезво" да оцени ситуацията около потенциалните доставки на ракети "Томахоук". Той посочи, че всяко подобно решение би било сериозна ескалационна стъпка, която би довела до "значителна" промяна в ситуацията.


  • 1 си дзън

    8 14 Отговор
    Ще унищожим всички ракети "Томахоук", които Украйна получи с новият Су-61ГЗ.

    Коментиран от #22

    18:40 08.10.2025

  • 2 ха ха ха

    9 15 Отговор
    То това да не са блокове, болници и детски градини?

    18:40 08.10.2025

  • 3 😂😂😂😂

    10 13 Отговор
    С КАКВО?

    Коментиран от #5, #16

    18:41 08.10.2025

  • 4 Естествено

    13 7 Отговор
    Това е ясно

    18:41 08.10.2025

  • 5 ...

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "😂😂😂😂":

    С паркираните самолети по летищата им. Йато преди Хаймарса.

    18:43 08.10.2025

  • 6 Истината

    8 5 Отговор
    Ще ви ги пратят за да ги унищожите! Чакайте ги скоро!

    18:43 08.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 654321

    9 4 Отговор
    Има ли тук пребоядисани комунисти станали атлантици???

    Коментиран от #20

    18:43 08.10.2025

  • 9 по добре убий Хидрата

    4 3 Отговор
    Вместо да сечеш 99тото й пипало

    18:43 08.10.2025

  • 10 Унищожете и

    1 12 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #36

    18:43 08.10.2025

  • 11 Ганчев

    8 10 Отговор
    Томахавките са предупреждението.Следва Трайдент.Ако остане нещо да мърда след Томахавките.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #21

    18:43 08.10.2025

  • 12 Баце ЕООД

    8 5 Отговор
    Никой не се и съмнява

    18:44 08.10.2025

  • 13 На сакото яката

    1 9 Отговор
    И на някаква Саяна бащата, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:45 08.10.2025

  • 14 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Няма как да не ги унищожат.ще.използват рафинерии и складове с оръжие за целта.една ракета няма да остане това е сигурно.в сирия верно работеха с твх.криеха се по дупките след като сащ им каза че ще удари асад с томагоук.

    18:45 08.10.2025

  • 15 О кей

    7 4 Отговор
    Ами значи няма проблем. Тогава защо мрънкате?

    18:45 08.10.2025

  • 16 аz СВОПобеда80

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "😂😂😂😂":

    Медведев ще ги сваля като мята празни бутилки през прозореца .🤣🤣🤣

    18:45 08.10.2025

  • 17 Не само че ще

    6 7 Отговор
    унищожат всички ракети "Томахоук" ...но и базите от които се доставят стават легитимна цел! Аре като пишете нещо да е в цялост ако обичате ...

    18:45 08.10.2025

  • 18 Кариера

    1 7 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:45 08.10.2025

  • 19 СТИГА СЕ МОТАТЕ

    3 4 Отговор
    УКРАЙНА СТАВА РУСИЯ ТОЧКА .

    18:46 08.10.2025

  • 20 доктор

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "654321":

    Има копейки за избиване.

    Коментиран от #29

    18:46 08.10.2025

  • 21 654321

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ганчев":

    Изостанал си сериозно! Трайдънт и Минитмън ги снеха от дежурство преди 5 години. Последната пробвана от британска подводница за малко да падне върху нея.

    Коментиран от #26, #41

    18:47 08.10.2025

  • 22 ВВП

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    по-голям чехъл съм от Плевнелиев.

    18:48 08.10.2025

  • 23 вата

    5 3 Отговор
    и Киев за три дни или две-три седмици.

    Коментиран от #31

    18:48 08.10.2025

  • 24 Всички точки на доставка

    4 2 Отговор
    На ракети "Томахоук" са легитимна цел на армията на Руската Федерация. Че само гледайте да не е от България ако обичате ...смотани гнусни атлантенца

    Коментиран от #30

    18:48 08.10.2025

  • 25 Кален блатен лъжец от просия

    0 3 Отговор
    Просия може да се заканва само на Тамбукту, Лесото или Сиера Леоне, цял свят им се смее и подиграва.....😂😂😂

    18:48 08.10.2025

  • 26 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "654321":

    Руски фейк.

    Коментиран от #48

    18:49 08.10.2025

  • 27 Руско търпение

    4 2 Отговор
    Тези ракети, ще бъдат насочвани и управлявани от краварите, така че тях трябва да унищожите

    Коментиран от #32

    18:49 08.10.2025

  • 28 Уахахахха

    5 4 Отговор
    Нова мечешка кафява линия

    18:49 08.10.2025

  • 29 654321

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "доктор":

    Докладвам те! Призоваваш за насилие!

    Коментиран от #37

    18:49 08.10.2025

  • 30 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Всички точки на доставка":

    Не можем ве, многоходови сме ахахаха

    18:50 08.10.2025

  • 31 Руснак без крак

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "вата":

    Утре влизам в Киев.Може и без глава.

    Коментиран от #46

    18:50 08.10.2025

  • 32 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Руско търпение":

    Многоходови сме

    18:50 08.10.2025

  • 33 Смех в залата

    6 2 Отговор
    2021 - Русия е втората по сила армия в света
    2022 - Русия е втората по сила армия в Украйна
    2023 - Русия е втората по сила армия в Русия (Пригожин и Вагнер)

    Коментиран от #40

    18:50 08.10.2025

  • 34 мошЕто

    2 3 Отговор
    Няма нужда да се чете повече - това казва всичко - ,,Единствените проблеми ще бъдат за тези, които ги доставят, и за тези, които ги използват; там ще бъдат проблемите".................

    18:50 08.10.2025

  • 35 хихи

    1 2 Отговор
    Тези ракети са от 1978-80 година .. Руския отговор Х-55
    Русия отдавна е разгадала борбата с тях. Проблем е масирана атака, но те няма да имат ракети за масиран удар.
    Извод:
    "Орешник" ще има за всички от сърце

    18:51 08.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "654321":

    Копейката е неудошевен предмет.

    Коментиран от #47

    18:51 08.10.2025

  • 38 Най добрият отговор е

    2 2 Отговор
    Да сложите ракети в Куба пак и да си седна САЩ на задника.

    Коментиран от #45

    18:51 08.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Смех в залата":

    Сега русия е 20 армия .

    18:52 08.10.2025

  • 41 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "654321":

    Ти им, свети

    18:52 08.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 как върви перемогата

    1 5 Отговор
    От началото на годината Русия е превзела 212 населени места . Укрите колко ?

    18:52 08.10.2025

  • 44 Забелязал

    3 0 Отговор
    Tomahawk ще бъдат в Украйна в началото на 2026 година ,но рашистите (и русофилите ) вече се инфектираха и напълниха пaмперсите ☝️🤣...

    18:53 08.10.2025

  • 45 Чехъл Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Най добрият отговор е":

    Не можем ве, многоходови сме.

    18:53 08.10.2025

  • 46 Хахах

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Руснак без крак":

    Без коя глава уточни...

    18:53 08.10.2025

  • 47 Казахстан въвежда химическа кастрация за

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "доктор":

    педофили ..Абе козляците , какво става с новите ценности ? Не вървят нещо ?!

    18:53 08.10.2025

  • 48 654321

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Ако можеше да четеш и чужди сайтове щеше да знаеш. Има го в публичен военен американски сайт! Па си го намери!

    18:54 08.10.2025

  • 49 😂😂😂😂

    0 0 Отговор
    С КАКВО?ВИЕ ЛУНАТА НЕ МОЖАХТЕ ДА УЦЕЛИТЕ.

    18:54 08.10.2025

  • 50 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ ПОБЕДА НА РУСИЯ В БОРБАТА И С ПРОТИВНАТА БРЮКСЕЛСКА МАФИЯ, ЧИЕТО ПОСЛУШНО ПСЕ СЕ ЯВЯВА НАСТОЯЩЕТО УПРАВЛЕНИЕ НА УКРАЙНА.

    18:54 08.10.2025

