Тръмп е в отлично здраве. Обяви, че масовите уволнения ще засегнат много демократи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че доста хора ще бъдат включени в масовите уволнения, започнати от администрацията му заради частичното спиране на работата на федералното правителство, и добави, че съкращенията са замислени така, че да засегнат демократи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"(Съкращенията) ще бъдат ориентирани към демократите", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, помолен да коментира метлата в държавните институции. "Ще бъдат доста."

Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ са получили предизвестия за съкращение, заяви вчера говорител на ведомството.

Това се случва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп започна масови уволнения на федерални служители по време на частичното спиране на работата на правителството, отбелязва агенцията.

„Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги в редица отдели са получили предизвестия за съкращение на работната сила като пряко последствие от инициираното от демократите спиране на работата на правителството“, каза говорителят.

До частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ се стигна, след като демократи и републиканци не успяха да постигнат договореност в Конгреса за повишване на тавана на американския дълг, което да отпуши финансирането за федералните ведомства и агенции.

Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи на 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл".



"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на републиканеца.



По думите му мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в "отлично здраве", констатира редовният му медицински преглед във военната болница "Уолтър Рийд", се казва в лекарска паметна записка, публикувана от Белия дом, предаде Ройтерс.

"Президентът продължава да е в отлично здраве. Сърдечните, белодробните, неврологичните и физическите му показатели остават стабилни", посочва в документа лекарят на републиканеца д-р Шон Барбабела.

На Тръмп превантивно са били направени някои изследвания и имунизации, включително ежегодната противогрипна и антиковидна бустерна доза, във връзка с предстоящите му международни пътувания, се допълва в паметната записка.

Министерството на отбраната на САЩ създава ново военно оперативно съединение за борба с наркотрафика. То ще действа в зоната на Южното командване (САУТКОМ, SOUTHCOM) на американските въоръжени сили, а задачата му ще бъде да противодейства на преноса на наркотици по море, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

"Посланието е ясно: ако пренасяте дрога към нашите брегове, ние ще ви спрем на място", написа Хегсет и уточни, че тактическата група се създава по заповед на президента Доналд Тръмп.

САУТКОМ е военното командване на силите на САЩ, отговарящо за 31 страни, обхващащи района на Карибите и Централна и Южна Америка.

В края на август и началото на септември американските въоръжени сили увеличиха присъствието си в Карибския регион, особено край бреговете на Венецуела, което предизвика напрежение с Каракас. Прехвърлянето на военни сили в района стана отново по нареждане на Тръмп, който обяви, че САЩ са във война с наркокартелите. Вашингтон обвини правителството в Каракас в покровителстване на наркокартелите и международния наркотрафик към бреговете на САЩ.

Венецуела отхвърли обвиненията и обвини Вашингтон в нагнетяване на опасно напрежение.

В хода на операциите си в региона американските въоръжени сили потопиха редица плавателни съдове, за които бе съобщено, че са пренасяли наркотици.