19 души са в неизвестност след експлозията в предприятието за взривни вещества в щата Тенеси ВИДЕО

11 Октомври, 2025 05:14, обновена 11 Октомври, 2025 05:20

Разрушен е завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс"

19 души са в неизвестност след експлозията в предприятието за взривни вещества в щата Тенеси ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозията в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите и БТА.

"Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души", посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.

Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс", разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.

Вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки, предаде Асошиейтед прес.

Местни жители казаха, че са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОРЕХЧЕТА......

    6 0 Отговор
    ....Томахавки поръцки

    05:34 11.10.2025

  • 2 те затова

    12 0 Отговор
    Райна Метъл ще прави завод за барут далече от тях, извън Дойчланд, е, избраха си Сопот, ама той не е техен град.

    Коментиран от #3

    05:42 11.10.2025

  • 3 Защото

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "те затова":

    има вероятност тая евроинвестиция да отнесе Сопот !

    05:52 11.10.2025

  • 4 Споко

    8 0 Отговор
    Скоро и Сопот ще иде в неизвестното

    06:05 11.10.2025

  • 5 Мишел

    1 0 Отговор
    Заводът е проектиран от украинска фирма, строен е из пуснат под надзора на украински специалисти (от лентата на новините на Блоомберг, вчера)

    06:32 11.10.2025