За часове: Анонсираните от Тръмп мита на Китай сринаха пазара на криптовалути с $10 милиарда

Пазарът на криптовалути загуби около десет милиарда долара през последните 24 часа, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от борсовия агрегатор Coinglass.

„Слабост на пазара на криптовалути се усеща от петък. Според Coinglass, около десет милиарда долара са били отписани през последните 24 часа в най-голямата вълна от ликвидации поне от началото на април“, пише агенцията.

По-конкретно, през последните няколко часа, след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно нови мерки срещу Китай, търговците ликвидираха позиции на стойност над седем милиарда долара.

От 1 ноември или по-рано ще бъде наложено 100% мито върху стоки от Китай, в допълнение към съществуващите мита.

Междувременно биткойнът падна с 12 процента след съобщението на Белия дом. Според Bloomberg това е най-резкият спад от началото на април.