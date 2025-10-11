За часове: Анонсираните от Тръмп мита на Китай сринаха пазара на криптовалути с $10 милиарда

Пазарът на криптовалути загуби около десет милиарда долара през последните 24 часа, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от борсовия агрегатор Coinglass.
„Слабост на пазара на криптовалути се усеща от петък. Според Coinglass, около десет милиарда долара са били отписани през последните 24 часа в най-голямата вълна от ликвидации поне от началото на април“, пише агенцията.
По-конкретно, през последните няколко часа, след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно нови мерки срещу Китай, търговците ликвидираха позиции на стойност над седем милиарда долара.
От 1 ноември или по-рано ще бъде наложено 100% мито върху стоки от Китай, в допълнение към съществуващите мита.
Междувременно биткойнът падна с 12 процента след съобщението на Белия дом. Според Bloomberg това е най-резкият спад от началото на април.
1 Гориил
07:00 11.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:09 11.10.2025
3 Всичко е фалшиво
07:35 11.10.2025
4 Красимир Петров
07:35 11.10.2025
5 Василеску
07:41 11.10.2025
6 дедо Бъфет
Коментиран от #13
07:42 11.10.2025
7 Мишел
В резултат цените на китайските стоки в САЩ нарастват, а недостигът на редкоземни елементи е катастрофа за модерните технологии в промишлеността.
Тръмп си пали къщата, за да изгори плевнята на Си.
Коментиран от #9
07:44 11.10.2025
8 Купете евтини биткойни, сега е момента
07:48 11.10.2025
9 Да, ама не
До коментар #7 от "Мишел":Китай своя къща няма. Къщата е само американска, Китай е дал земята и хората. Глобалната търговска архитектура е 100% американска, ако ме разбираш какво казвам.
Коментиран от #11
07:55 11.10.2025
10 стоян георгиев
Коментиран от #15
07:56 11.10.2025
11 Мишел
До коментар #9 от "Да, ама не":Това, което казваш, беше вярно преди 10 г.
Коментиран от #14
08:00 11.10.2025
12 да не се оплакват
Още лежат на тези лаври. И заради това все още са на сериозен + на годишна база.
08:04 11.10.2025
13 верно ли
До коментар #6 от "дедо Бъфет":И аз прочетох 1 000 000 че щяло да струва а октобер бил ЪПтобер, щото мноо щяло дасе качва.
Станало даунтобер май.
08:07 11.10.2025
14 Храст
До коментар #11 от "Мишел":И след 10 ще е вярно. Не бъркай подстригването на храстите със смяна на градинаря.
08:08 11.10.2025
15 верваме верваме
До коментар #10 от "стоян георгиев":Ако ви случам, то всеки втори е купил-продал по поне 100 БТК. то само на бг троловете хвлабите ако вземеш прдвид няма да стигне всичкото крипто у нета.
08:10 11.10.2025
16 Когато царят е добър ...умира царят.....
−1 215,12 (0,63%)днес=97384.7$!С Времето владетелите на света ще вкарат вси хора-пчеички роби в дижиталните пари...вси ще бъдете чипирани!Едно нещо пада и се качва ако го купуваш и продаваш ежедневно!ако стоиш е без значение!Неграмотни финансово хора не трябва да играят ХАЗАРТ!
08:20 11.10.2025