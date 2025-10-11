Новини
Свят »
САЩ »
За часове: Анонсираните от Тръмп мита на Китай сринаха пазара на криптовалути с $10 милиарда

За часове: Анонсираните от Тръмп мита на Китай сринаха пазара на криптовалути с $10 милиарда

11 Октомври, 2025 06:49, обновена 11 Октомври, 2025 06:54 1 660 16

  • тръмп-
  • криптовалута-
  • сащ-
  • мита-
  • китай-
  • биткойн

Биткойнът падна с 12 процента след съобщението на Белия дом

За часове: Анонсираните от Тръмп мита на Китай сринаха пазара на криптовалути с $10 милиарда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пазарът на криптовалути загуби около десет милиарда долара през последните 24 часа, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от борсовия агрегатор Coinglass.

„Слабост на пазара на криптовалути се усеща от петък. Според Coinglass, около десет милиарда долара са били отписани през последните 24 часа в най-голямата вълна от ликвидации поне от началото на април“, пише агенцията.

По-конкретно, през последните няколко часа, след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно нови мерки срещу Китай, търговците ликвидираха позиции на стойност над седем милиарда долара.

От 1 ноември или по-рано ще бъде наложено 100% мито върху стоки от Китай, в допълнение към съществуващите мита.

Междувременно биткойнът падна с 12 процента след съобщението на Белия дом. Според Bloomberg това е най-резкият спад от началото на април.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    19 3 Отговор
    Биткойнът няма да струва толкова, колкото електроенергията, използвана за добива му. Русия е заложила на златото и държи 350 милиарда долара златни резерви на цена от 4000 долара за унция (най-високата цена от един век).

    07:00 11.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    23 2 Отговор
    Пирамиди ,фараони и балъци за милиони...

    07:09 11.10.2025

  • 3 Всичко е фалшиво

    7 2 Отговор
    Най добрата ИНВЕСТИЦИИ е спомена и преживяването сгодни моми пътувания имоти злата кропто Недка ги има утро срив на пазара природни бедствие а спомена от главата само .. Алцхаймер може ти го вземе

    07:35 11.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Супер!

    07:35 11.10.2025

  • 5 Василеску

    0 1 Отговор
    Доста добре. Сега и да ги наложи.

    07:41 11.10.2025

  • 6 дедо Бъфет

    8 0 Отговор
    Още вчера като чух, че биконя ще струвал милион и продадох веднага. Така заглавичкват инвесто планктона, да не се паникьосва и да чака дедовия.

    Коментиран от #13

    07:42 11.10.2025

  • 7 Мишел

    11 0 Отговор
    Механизмът на ескалацията:Тръмп налага 130% мита за стоки от Китай, Китай отговаря с ограничения на доставките на редкоземни елементи.
    В резултат цените на китайските стоки в САЩ нарастват, а недостигът на редкоземни елементи е катастрофа за модерните технологии в промишлеността.
    Тръмп си пали къщата, за да изгори плевнята на Си.

    Коментиран от #9

    07:44 11.10.2025

  • 8 Купете евтини биткойни, сега е момента

    6 2 Отговор
    Китай строи завод за квантови процесори.

    07:48 11.10.2025

  • 9 Да, ама не

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Китай своя къща няма. Къщата е само американска, Китай е дал земята и хората. Глобалната търговска архитектура е 100% американска, ако ме разбираш какво казвам.

    Коментиран от #11

    07:55 11.10.2025

  • 10 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Пука ми на дебеуиа ..3 ,предвидливо запазих 5 биткойна които преди години бях закупил за 1000$ бройката ,останалите продадох още като им се удвои стойноста .

    Коментиран от #15

    07:56 11.10.2025

  • 11 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да, ама не":

    Това, което казваш, беше вярно преди 10 г.

    Коментиран от #14

    08:00 11.10.2025

  • 12 да не се оплакват

    1 1 Отговор
    Нали той с изявленията си им качи капитализацията с 60% за 1 месец?
    Още лежат на тези лаври. И заради това все още са на сериозен + на годишна база.

    08:04 11.10.2025

  • 13 верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "дедо Бъфет":

    И аз прочетох 1 000 000 че щяло да струва а октобер бил ЪПтобер, щото мноо щяло дасе качва.
    Станало даунтобер май.

    08:07 11.10.2025

  • 14 Храст

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    И след 10 ще е вярно. Не бъркай подстригването на храстите със смяна на градинаря.

    08:08 11.10.2025

  • 15 верваме верваме

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Ако ви случам, то всеки втори е купил-продал по поне 100 БТК. то само на бг троловете хвлабите ако вземеш прдвид няма да стигне всичкото крипто у нета.

    08:10 11.10.2025

  • 16 Когато царят е добър ...умира царят.....

    3 0 Отговор
    190 451,46BGN
    −1 215,12 (0,63%)днес=97384.7$!С Времето владетелите на света ще вкарат вси хора-пчеички роби в дижиталните пари...вси ще бъдете чипирани!Едно нещо пада и се качва ако го купуваш и продаваш ежедневно!ако стоиш е без значение!Неграмотни финансово хора не трябва да играят ХАЗАРТ!

    08:20 11.10.2025