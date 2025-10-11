Новини
BBC: Тони Блеър посрещнал развратника Джефри Епщайн на "Даунинг стрийт" ВИДЕО

11 Октомври, 2025 09:31, обновена 11 Октомври, 2025 09:42

Срещата инициирал Питър Манделсън, освободен от поста посланик на Обединеното кралство в САЩ миналия месец заради връзките си с осъдения финансист

BBC: Тони Блеър посрещнал развратника Джефри Епщайн на "Даунинг стрийт" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Тони Блеър е бил домакин на американския финансист Джефри Епщайн, по-късно осъден за блудство с деца, в резиденцията си на Даунинг стрийт 10 през 2002 г., съобщи BBC.

Срещата е била проведена по настояване на Питър Манделсън, който е заемал различни позиции в кабинета на Блеър и е освободен от поста си на посланик на Обединеното кралство в САЩ през септември 2025 г. поради връзките си с Епщайн. Според имейли, получени от Би Би Си, Манделсън е казал, че американецът е „негов приятел“.

Британското правителство, уточнява телевизионната компания, преди това е отказало да публикува тази информация от опасения, че това може да навреди на отношенията между Лондон и Вашингтон.

Говорителят на Блеър заяви, че срещата е продължила по-малко от половин час, че бившият премиер и Епщайн са обсъждали политика и че „това се е случило, разбира се, много преди“ американският финансист да бъде обвинен в блудство с деца.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.

Сред познатите на Епщайн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп. Поддръжниците на настоящия американски лидер многократно са го призовавали да разкрие цялата информация относно случая на финансиста. По време на предизборната кампания през 2024 г. Тръмп и членове на екипа му обещаха да разсекретят съответните документи и да осигурят максимална прозрачност на разследването.

Както съобщи „Уолстрийт Джърнъл“ на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията във Вашингтон, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, заедно с имената на „много други видни фигури“. Белият дом отхвърли този доклад като неверен.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марио

    5 0 Отговор
    И Пешо е посрещал!

    09:42 11.10.2025

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    "Вагиналният отвор - мястото за "плитък" секс с дълбоко удоволствие"

    Коментиран от #4

    09:45 11.10.2025

  • 3 Сталин

    10 0 Отговор
    Всичките тези негодници на запад са пред©фили,във списъка на Епщайн от имението в Палм Бийч който притежавам ,но от факти няма да го пуснат ,са имената на Доналд Тръмп,Флавио Бриаторе ,Ехуд Барак,Кортни Лов и много още стотици известни личности в САЩ, Англия , Франция Италия Израел

    Коментиран от #5, #12

    09:47 11.10.2025

  • 4 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    От китайци за китайци

    09:49 11.10.2025

  • 5 смех

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ти не спиш ли с жени товаришч

    09:50 11.10.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    От Марио лошо не съм видял. Играеше хубаво футбол. Ако е правил лоши работи, да си отговоря където трябва!

    09:50 11.10.2025

  • 7 Фактибг

    5 0 Отговор
    За да не се разплете интригата, всичко е анонимно!

    09:52 11.10.2025

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    Типично!

    09:54 11.10.2025

  • 9 Ам така

    7 0 Отговор
    Цара им е също така обратен.

    09:56 11.10.2025

  • 10 Сакабите

    4 0 Отговор
    Авачи с малки чушлета "шипка" си падат по малолетки!

    10:00 11.10.2025

  • 11 Ами сега

    6 0 Отговор
    Отиде му назначението началник на Газа

    10:13 11.10.2025

  • 12 Българин

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    От вилата на острова на Епщайн са иззети над 1000 часа видеозаписи,представяте ли си колко президенти,олигарси и политици са били заснети в това гнездо на МОСАД?

    10:14 11.10.2025

  • 13 Баце

    4 1 Отговор
    Не се учудвам, дори външният вид и поведение на Тони красноречиво говорят за хипер активен извратеняк, опиянен от властта и подвластен на ниските си страсти. Все пак не съм психолог, но така изглежда.

    10:22 11.10.2025

  • 14 Факт

    2 1 Отговор
    Много вярно. Само изглежда!

    10:28 11.10.2025

