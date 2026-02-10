Британският премиер няма намерение да подава оставка

Пореден бурен политически ден приключи в Обединеното кралство, като министрите от кабинета се обединиха около премиера Киър Стармър, след като лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар го призова да подаде оставка.

На драматична пресконференция Сарвар заяви, че ситуацията на Даунинг стрийт „не е достатъчно добра“ и че „твърде много грешки“ са били допуснати на върха на правителството.

По същото време обаче множество висши министри от Лейбъристката партия изразиха подкрепата си за премиера в социалните медии.

Киър Стармър продължава да се бори за укрепване на позицията си, след като преценката му беше поставена под въпрос относно назначаването на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, въпреки връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Самият премиер по-късно проведе специална среща с депутатите от неговата партия и беше твърдо решен да продължи своето дело.

“След като се борих толкова усилено за шанса да променя страната ни, не съм готов да се откажа от мандата и отговорността си към страната или да ни потопя в хаос, както направиха други”, заяви Киър Стармър.

Премиерът говори с депутати в Камарата на общините и членове на Камарата на лордовете повече от час, отговаряйки на 44 въпроса от присъстващите. Той повтори извинението си за решението да назначи лорд Манделсън за посланик в САЩ, но настоя, че няма никакво намерение да подава оставка. И допълни: „Всяка битка, в която съм участвал, съм я печелил“.

Опозицията обаче продължава да смята, че прегрешението с назначаването на лорд Манделсън, който е предавал чувствителна информация на Джефри Епстийн, е достатъчно голямо, за да коства на Киър Стармър премиерския пост.