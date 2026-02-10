Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Британският премиер няма намерение да подава оставка

10 Февруари, 2026 06:40, обновена 10 Февруари, 2026 05:43 490 5

Лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар призова Стармър да се оттегли от поста

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Пореден бурен политически ден приключи в Обединеното кралство, като министрите от кабинета се обединиха около премиера Киър Стармър, след като лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар го призова да подаде оставка.

На драматична пресконференция Сарвар заяви, че ситуацията на Даунинг стрийт „не е достатъчно добра“ и че „твърде много грешки“ са били допуснати на върха на правителството.

По същото време обаче множество висши министри от Лейбъристката партия изразиха подкрепата си за премиера в социалните медии.

Киър Стармър продължава да се бори за укрепване на позицията си, след като преценката му беше поставена под въпрос относно назначаването на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, въпреки връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Самият премиер по-късно проведе специална среща с депутатите от неговата партия и беше твърдо решен да продължи своето дело.

“След като се борих толкова усилено за шанса да променя страната ни, не съм готов да се откажа от мандата и отговорността си към страната или да ни потопя в хаос, както направиха други”, заяви Киър Стармър.

Премиерът говори с депутати в Камарата на общините и членове на Камарата на лордовете повече от час, отговаряйки на 44 въпроса от присъстващите. Той повтори извинението си за решението да назначи лорд Манделсън за посланик в САЩ, но настоя, че няма никакво намерение да подава оставка. И допълни: „Всяка битка, в която съм участвал, съм я печелил“.

Опозицията обаче продължава да смята, че прегрешението с назначаването на лорд Манделсън, който е предавал чувствителна информация на Джефри Епстийн, е достатъчно голямо, за да коства на Киър Стармър премиерския пост.


Великобритания
  • 1 хехе

    3 0 Отговор
    той се инати, но съпартийците му ще му покажат червения картон.

    05:48 10.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Няма зиленски само да не подава оставка, я. И този ярък носител на европейските цености се е запънал.

    05:48 10.02.2026

  • 3 Факти

    3 0 Отговор
    Британският премиер няма намерение да подава оставка, запънал се е като магаре на мост

    05:56 10.02.2026

  • 4 и тия преди него

    1 0 Отговор
    се инатиха по същия начин

    06:05 10.02.2026

  • 5 Тоя е

    1 0 Отговор
    същият муш@мо@рок като Борката Луд@ият !!

    06:13 10.02.2026

