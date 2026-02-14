Новини
Канадският премиер и лидерът на опозицията скърбяха ръка за ръка за жертвите в Тъмблър Ридж

Канадският премиер и лидерът на опозицията скърбяха ръка за ръка за жертвите в Тъмблър Ридж

14 Февруари, 2026 10:44, обновена 14 Февруари, 2026 10:01 643 6

Сред загиналите са четири деца на 12 години, едно 13-годишно и 39-годишната помощник-учителка Шанда Авиугана-Дюран

Канадският премиер и лидерът на опозицията скърбяха ръка за ръка за жертвите в Тъмблър Ридж - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Канадският премиер Марк Карни и Пиер Поаливр, лидер на водещата опозиционна сила в страната - Консервативната партия, си подадоха ръце, докато отдаваха почит на жертвите на едно от най-тежките нападения с огнестрелно оръжие в историята на Канада, по време на бдение в съкрушеното градче Тъмблър Ридж, в Британска Колумбия, предаде Асошиейтед прес.

Двамата политически лидери се държаха за ръце, докато лидер на коренното население пееше молитва пред кметството.

Карни и Поаливр също произнесоха речи. Министър-председателят назова имената на шестимата души, убити в средното училище в града и каза, че майката и братът на нападателката, които също са били убити, "заслужават да бъдат оплакани".

Властите заявиха, че 18-годишната извършителка, идентифицирана като Джеси Ван Ротселаарр, е убила 39-годишната си майка, Дженифър Джейкъбс, и 11-годишния си доведен брат в дома им във вторник, преди да се отправи към близката гимназия "Тъмблър Ридж" и да открие огън. Тя е убила пет деца и един учител, преди да се самоубие.

Карни каза, че е седял с хора, които "преживяват нещо, което никой не бива да преживява". "Когато се събудите утре и светът ви се струва невъзможен, знайте, че милиони канадци са с вас. Когато камерите си тръгнат и настъпи тишина, знайте, че ние ще продължим да сме тук", подчерта Карни.

На бдението присъстваха стотици хора. Някои държаха снимки на загиналите си близки.

Карни каза, че обществото винаги се е опирало на това, хората да се грижат един за друг. "И когато във вторник се случи нещо невъобразимо, вие отново бяхте там. Първите отзовали се на инцидента в училището пристигнаха за две минути. Учителите защитиха децата", подчерта той.

Поаливр похвали изявлението на Карни. Политическите лидери на Канада пристигнаха заедно с полет от Отава.

В четвъртък властите идентифицираха убитите в училището - четири деца на 12 години, едно 13-годишно и 39-годишната помощник-учителка Шанда Авиугана-Дюран. Две от пострадалите, 12-годишна и 19-годишна, остават в болницата с огнестрелни наранявания.

Това е най-смъртоносното нападение в Канада от 2020 г., когато въоръжен мъж в Нова Скотия уби 13 души и запали пожари, които отнеха живота на още деветима. Нападенията в училища са редки в Канада, където има строги закони за контрол над оръжията. Правителството е реагирало на предишни масови стрелби с мерки за контрол над оръжията, включително наскоро разширена забрана на всички щурмови оръжия.


  • 1 хмммм

    7 1 Отговор
    гей двойка

    10:02 14.02.2026

  • 2 Евро-атлантически ценности

    2 1 Отговор
    И Боко и Шиши така трябваше да се хванат за ръце и да скърбят за убитите в Петрохан.. ПП-тата, те се държат за ръчички и без трагедия..

    10:12 14.02.2026

  • 3 Дядо Гъдю

    2 1 Отговор
    Пфуу,скърбяли били.
    Цели пет минути,докато индиански шаман пее песни.
    Опозиция и управляващи ръка за ръка.Лани пък аплодираха някакъв нацист в парламента си , докато Зеля се държеше за сърцето.
    Тоя свят накъде върви с такива отявлени шантавизми??!

    10:14 14.02.2026

  • 4 Просто човек

    0 0 Отговор
    Затова Канада е и ще е велика държава…

    11:23 14.02.2026

  • 5 барем каката да беше

    1 0 Отговор
    се вмъкнала посредата им
    да им ги държи

    11:31 14.02.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Пълно лицемери!
    Канада е страната, която най-силно в света подкрепя тези извратени "ценности", според които дете на 12 години може да вземе "решение" да си смени пола, дори са готови да преследват наказателно родителите, ако се противопоставят на това! Трагедията е типичен случай на объркано психологически дете, на което вместо да се помогне чрез психолози, същото е било насърчено и поощрено от държащите се за ръце извратени лицемери да си смени пола преди да навърши пълнолетие! Жлко за жертвите, виновниците са се хванали за ръце на снимката!

    11:33 14.02.2026

