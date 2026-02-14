Канадският премиер и лидерът на опозицията скърбяха ръка за ръка за жертвите в Тъмблър Ридж

Канадският премиер Марк Карни и Пиер Поаливр, лидер на водещата опозиционна сила в страната - Консервативната партия, си подадоха ръце, докато отдаваха почит на жертвите на едно от най-тежките нападения с огнестрелно оръжие в историята на Канада, по време на бдение в съкрушеното градче Тъмблър Ридж, в Британска Колумбия, предаде Асошиейтед прес.

Двамата политически лидери се държаха за ръце, докато лидер на коренното население пееше молитва пред кметството.

Карни и Поаливр също произнесоха речи. Министър-председателят назова имената на шестимата души, убити в средното училище в града и каза, че майката и братът на нападателката, които също са били убити, "заслужават да бъдат оплакани".

Властите заявиха, че 18-годишната извършителка, идентифицирана като Джеси Ван Ротселаарр, е убила 39-годишната си майка, Дженифър Джейкъбс, и 11-годишния си доведен брат в дома им във вторник, преди да се отправи към близката гимназия "Тъмблър Ридж" и да открие огън. Тя е убила пет деца и един учител, преди да се самоубие.

Карни каза, че е седял с хора, които "преживяват нещо, което никой не бива да преживява". "Когато се събудите утре и светът ви се струва невъзможен, знайте, че милиони канадци са с вас. Когато камерите си тръгнат и настъпи тишина, знайте, че ние ще продължим да сме тук", подчерта Карни.

На бдението присъстваха стотици хора. Някои държаха снимки на загиналите си близки.

Карни каза, че обществото винаги се е опирало на това, хората да се грижат един за друг. "И когато във вторник се случи нещо невъобразимо, вие отново бяхте там. Първите отзовали се на инцидента в училището пристигнаха за две минути. Учителите защитиха децата", подчерта той.

Поаливр похвали изявлението на Карни. Политическите лидери на Канада пристигнаха заедно с полет от Отава.

В четвъртък властите идентифицираха убитите в училището - четири деца на 12 години, едно 13-годишно и 39-годишната помощник-учителка Шанда Авиугана-Дюран. Две от пострадалите, 12-годишна и 19-годишна, остават в болницата с огнестрелни наранявания.

Това е най-смъртоносното нападение в Канада от 2020 г., когато въоръжен мъж в Нова Скотия уби 13 души и запали пожари, които отнеха живота на още деветима. Нападенията в училища са редки в Канада, където има строги закони за контрол над оръжията. Правителството е реагирало на предишни масови стрелби с мерки за контрол над оръжията, включително наскоро разширена забрана на всички щурмови оръжия.