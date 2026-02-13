Новини
Драмата на бившия премиер на Пакистан: Имран Хан почти ослепява зад решетките

Драмата на бившия премиер на Пакистан: Имран Хан почти ослепява зад решетките

13 Февруари, 2026 10:39, обновена 13 Февруари, 2026 10:53 640 0

  • пакистан-
  • драма-
  • премиер-
  • затвор-
  • ослепява

Имран Хан губи 85% от зрението на дясното око, докато продължава да се бори с политически и съдебни битки зад решетките

Драмата на бившия премиер на Пакистан: Имран Хан почти ослепява зад решетките - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Пакистан, Имран Хан, който излежава 14-годишна присъда по обвинения в корупция, е загубил 85% от зрението на дясното си око, съобщи неговият адвокат пред Върховния съд, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Седемдесет и три годишният Хан се оплаквал от „постоянно замъглено и мътно зрение“ от октомври 2025 г., но затворническите власти не са предприели адекватни действия. „Той е останал само с 15% зрение в дясното око“, заяви адвокатът Салман Сафдар.

Върховният съд разпореди достъп до личния лекар на Хан за изготвяне на медицински доклад с краен срок 16 февруари. През този месец Хан е бил отведен за кратка медицинска процедура за окото.

Партията му „Движение за справедливост“ настоява за „незабавно и прозрачно изпълнение на съдебното разпореждане“ и прекратяване на действия, които застрашават живота му.

След ареста му през май 2023 г., Пакистан преживя национални протести срещу армията. През 2024 г. партията на Хан спечели изборите, но според нея изборни манипулации са попречили на по-големи резултати, което позволило формирането на коалиционно правителство под ръководството на премиера Шехбаз Шариф.


Пакистан
