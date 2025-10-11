Новини
Свят »
Китай »
Китай обяви награда за информация срещу тайвански офицери, обвинени в „психологическа война“

Китай обяви награда за информация срещу тайвански офицери, обвинени в „психологическа война“

11 Октомври, 2025 11:19 850 1

  • китай-
  • тайван-
  • офицери-
  • награда-
  • психологическа война

Пекин търси 18 служители от армията на Тайван, докато Тайпе засилва отбраната си

Китай обяви награда за информация срещу тайвански офицери, обвинени в „психологическа война“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайската полиция предложи награди в размер на 1400 долара за информация, свързана с 18 тайвански военни офицери, обвинени в провеждане на психологически операции и разпространение на „сепаратистки“ послания, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Това действие идва ден, след като Тайван обяви намерение да засили отбранителните си способности.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, въпреки твърдите възражения на правителството в Тайпе, и в последните години увеличава военния и политическия натиск върху острова.

Бюрото за обществена сигурност в китайския град Сямън, разположен срещу Тайван от другата страна на Тайванския проток, посочи, че 18-те лица са основни членове на „звено за психологическа война“ към тайванската армия. Публикувани са техните снимки, имена и номера на тайванските документи за самоличност.

Според бюрото, звеното се занимава с дейности като дезинформация, събиране на разузнавателна информация, психологическа война и разпространение на пропаганда.

„Дълго време те са планирали да подбуждат сепаратистки дейности“, заявиха от бюрото и добавиха, че се предлагат награди до 10 000 юана (около 1401,74 долара) за информация, която би довела до ареста им.

Според държавната агенция „Синхуа“, въпросните лица са стартирали уебсайтове за очернящи кампании, създавали са подстрекателски игри, продуцирали са фалшиво видеосъдържание, управлявали са незаконни радиостанции и са манипулирали общественото мнение с помощта на „външни сили“.

Министерството на отбраната на Тайван определи обвиненията като израз на „деспотично и твърдоглаво мислене на авторитарен режим, който се стреми да раздели народа ни, да омаловажи правителството ни и да води когнитивна война“.

От ведомството добавиха, че Китай многократно е публикувал подобни доклади, които „използват свободния поток на информация в нашето демократично общество, за да сглобяват и фабрикуват лични данни“.

„Защитата на националната сигурност и опазването на безопасността и благосъстоянието на хората е неотменимо задължение на всеки военен офицер и войник“, подчерта министерството, като отбеляза, че това проправя пътя за „пропорционални и целенасочени“ интервенции.

Според наблюдатели издирването е до голяма степен символично, тъй като тайванските разузнавателни служители не посещават открито континенталната част на Китай, а китайската правна система няма юрисдикция върху острова.

Вчера президентът Лай Чинг-те обеща по-големи усилия за укрепване на отбраната на Тайван и призова Китай да се откаже от използването на сила за завземане на острова. От своя страна Пекин реагира остро, наричайки Лай „проблемен човек“ и „подстрекател на война“.

През юни тази година Китай обяви подобна награда за арестуването на 20 души, които според него са тайвански военни хакери. Тайпе отхвърли заплахата, заявявайки, че няма да се поддаде на сплашване.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайска митница

    0 2 Отговор
    Митничарите в Китай се борят с контрабандния внос на американски чипове. Нормалните хора искат качество, а не болшевишка ширпотреба.

    12:15 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания