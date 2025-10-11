Китай обяви награда за информация срещу тайвански офицери, обвинени в „психологическа война“

Китайската полиция предложи награди в размер на 1400 долара за информация, свързана с 18 тайвански военни офицери, обвинени в провеждане на психологически операции и разпространение на „сепаратистки“ послания, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Това действие идва ден, след като Тайван обяви намерение да засили отбранителните си способности.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, въпреки твърдите възражения на правителството в Тайпе, и в последните години увеличава военния и политическия натиск върху острова.

Бюрото за обществена сигурност в китайския град Сямън, разположен срещу Тайван от другата страна на Тайванския проток, посочи, че 18-те лица са основни членове на „звено за психологическа война“ към тайванската армия. Публикувани са техните снимки, имена и номера на тайванските документи за самоличност.

Според бюрото, звеното се занимава с дейности като дезинформация, събиране на разузнавателна информация, психологическа война и разпространение на пропаганда.

„Дълго време те са планирали да подбуждат сепаратистки дейности“, заявиха от бюрото и добавиха, че се предлагат награди до 10 000 юана (около 1401,74 долара) за информация, която би довела до ареста им.

Според държавната агенция „Синхуа“, въпросните лица са стартирали уебсайтове за очернящи кампании, създавали са подстрекателски игри, продуцирали са фалшиво видеосъдържание, управлявали са незаконни радиостанции и са манипулирали общественото мнение с помощта на „външни сили“.

Министерството на отбраната на Тайван определи обвиненията като израз на „деспотично и твърдоглаво мислене на авторитарен режим, който се стреми да раздели народа ни, да омаловажи правителството ни и да води когнитивна война“.

От ведомството добавиха, че Китай многократно е публикувал подобни доклади, които „използват свободния поток на информация в нашето демократично общество, за да сглобяват и фабрикуват лични данни“.

„Защитата на националната сигурност и опазването на безопасността и благосъстоянието на хората е неотменимо задължение на всеки военен офицер и войник“, подчерта министерството, като отбеляза, че това проправя пътя за „пропорционални и целенасочени“ интервенции.

Според наблюдатели издирването е до голяма степен символично, тъй като тайванските разузнавателни служители не посещават открито континенталната част на Китай, а китайската правна система няма юрисдикция върху острова.

Вчера президентът Лай Чинг-те обеща по-големи усилия за укрепване на отбраната на Тайван и призова Китай да се откаже от използването на сила за завземане на острова. От своя страна Пекин реагира остро, наричайки Лай „проблемен човек“ и „подстрекател на война“.

През юни тази година Китай обяви подобна награда за арестуването на 20 души, които според него са тайвански военни хакери. Тайпе отхвърли заплахата, заявявайки, че няма да се поддаде на сплашване.