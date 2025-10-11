Новини
Свят »
Франция »
Политическа буря във Франция: „Републиканците“ отказват да влязат в кабинета на Льокорню

11 Октомври, 2025 13:39, обновена 11 Октомври, 2025 13:42 909 8

  • франция-
  • брюно рьотайо-
  • републиканци-
  • себастиан льокорню

Лидерът на „Републиканците“ и други партийни представители смятат, че кабинета на макрониста не отразява техните принципи

Политическа буря във Франция: „Републиканците“ отказват да влязат в кабинета на Льокорню - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи на Франция в оставка и лидер на консервативната дясна партия „Републиканците“ Брюно Рьотайо обяви, че няма да участва в бъдещото правителство на Себастиан Льокорню, съобщава изданието 20 minutes, предава БТА.

Рьотайо, заедно с председателя на Сената Жерар Ларше, който също е член на „Републиканците“, смятат, че партията изобщо не трябва да влиза в кабинета на Льокорню. Тази тема е била обсъдена на днешната среща на депутатите от партията.

„Според мен не трябва да участваме в това правителство“, подчерта Рьотайо, визирайки както цялата партия, така и собственото си участие. Ларше добави, че социалистите вероятно ще се опитат да шантажират Льокорню, за да отмени извършените до момента реформи в замяна на подкрепата им при евентуален вот на недоверие. При тези условия „Републиканците“ не трябва да влизат в кабинета, смята Ларше.

Друг партиен представител, Франсоа-Ксавие Белами, отбеляза, че евентуално участие на „Републиканците“ би означавало отричане на принципите им.

Льокорню беше номиниран за втори път от президента Макрон да състави ново правителство, по-малко от седмица след подадената си оставка. Тя последва деня, в който той представи състава на кабинета, в който „Републиканците“ получиха по-малко министри от обещаната една трета. Рьотайо предложи няколко представители на партията за поста министър на въоръжените сили, овакантен от назначението на Льокорню като премиер, но Льокорню избра бившия финансов министър Брюно Льо Мер за този пост.

Льо Мер дълго ръководи финансовото ведомство и мнозина го смятат за виновен за проблемите с дефицита на страната. Той самият е заявявал, че не иска да се връща в политиката и наскоро е упрекнал Макрон за разпускането на парламента преди година, което според него е довело до политическа парализа.

След обявяването на Льо Мер за член на кабинета, Рьотайо публикува туит в „Екс“, в който подчерта, че съставът на правителството не отразява обещаното „скъсване с миналото“. Смята се, че този туит е довел до оставката на Льокорню. В предишния кабинет Рьотайо беше запазил поста на вътрешен министър. Льокорню твърдеше, че оставката е вследствие на личните амбиции на някои партньори от управляващата коалиция, визирайки Рьотайо, който се очаква да се кандидатира за президент след две години. Самият Рьотайо обаче отрича да е причина за оставката.

След това Макрон възложи на Льокорню да проведе 48-часови консултации с политическите партии, след което отново го номинира за премиер. Льокорню постави условие за съставянето на нов кабинет – да не включва хора, които планират да се кандидатират за президент след две години. Това практически изключва от новия кабинет Жералд Дарманен, Брюно Рьотайо и Едуар Филип, лидер на центристката партия „Хоризонти“.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Вестниците в Европа излязоха с заглавия: Франция погреба еврото.

    13:45 11.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    Макрон прави едно и също и очаква различен резултат.

    13:46 11.10.2025

  • 3 Пълен фазан

    11 0 Отговор
    Това не беше харакири, в постъпката на Макрон, чест няма, това си беше панически скок през парапета на Айфеловата кула.

    13:49 11.10.2025

  • 4 Смешник

    11 0 Отговор
    Най добре е бабоеда Макрон да си подаде оставката и нещата ще се оправят Ама изглежда Бриджит го шамари и не му дава

    Коментиран от #5

    13:54 11.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    Изходът е фалит или война.

    Коментиран от #7

    13:56 11.10.2025

  • 6 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    За първи път в живота си ,ставам свидетел на такава история ,хората те гонят, колегите те гонят,говори се свободно дори по телевизия че трябва незабавно да подава оставка ,той си седи по скоро се крие.Това е или пси отклонение или както се казах нещо подобно трябва да се случи като сирийският инцидент.

    13:58 11.10.2025

  • 7 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    До война мисля че няма се стигне ,по скоро смяна на идеология, изгонване на американските бази и лека национализация.

    14:01 11.10.2025

  • 8 МирО

    7 0 Отговор
    Боже, Боже, а ние сме тръгнали да въвеждаме евро?!?!

    14:11 11.10.2025

Новини по държави:
