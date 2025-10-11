Политическа буря във Франция: „Републиканците“ отказват да влязат в кабинета на Льокорню

Министърът на вътрешните работи на Франция в оставка и лидер на консервативната дясна партия „Републиканците“ Брюно Рьотайо обяви, че няма да участва в бъдещото правителство на Себастиан Льокорню, съобщава изданието 20 minutes, предава БТА.

Рьотайо, заедно с председателя на Сената Жерар Ларше, който също е член на „Републиканците“, смятат, че партията изобщо не трябва да влиза в кабинета на Льокорню. Тази тема е била обсъдена на днешната среща на депутатите от партията.

„Според мен не трябва да участваме в това правителство“, подчерта Рьотайо, визирайки както цялата партия, така и собственото си участие. Ларше добави, че социалистите вероятно ще се опитат да шантажират Льокорню, за да отмени извършените до момента реформи в замяна на подкрепата им при евентуален вот на недоверие. При тези условия „Републиканците“ не трябва да влизат в кабинета, смята Ларше.

Друг партиен представител, Франсоа-Ксавие Белами, отбеляза, че евентуално участие на „Републиканците“ би означавало отричане на принципите им.

Льокорню беше номиниран за втори път от президента Макрон да състави ново правителство, по-малко от седмица след подадената си оставка. Тя последва деня, в който той представи състава на кабинета, в който „Републиканците“ получиха по-малко министри от обещаната една трета. Рьотайо предложи няколко представители на партията за поста министър на въоръжените сили, овакантен от назначението на Льокорню като премиер, но Льокорню избра бившия финансов министър Брюно Льо Мер за този пост.

Льо Мер дълго ръководи финансовото ведомство и мнозина го смятат за виновен за проблемите с дефицита на страната. Той самият е заявявал, че не иска да се връща в политиката и наскоро е упрекнал Макрон за разпускането на парламента преди година, което според него е довело до политическа парализа.

След обявяването на Льо Мер за член на кабинета, Рьотайо публикува туит в „Екс“, в който подчерта, че съставът на правителството не отразява обещаното „скъсване с миналото“. Смята се, че този туит е довел до оставката на Льокорню. В предишния кабинет Рьотайо беше запазил поста на вътрешен министър. Льокорню твърдеше, че оставката е вследствие на личните амбиции на някои партньори от управляващата коалиция, визирайки Рьотайо, който се очаква да се кандидатира за президент след две години. Самият Рьотайо обаче отрича да е причина за оставката.

След това Макрон възложи на Льокорню да проведе 48-часови консултации с политическите партии, след което отново го номинира за премиер. Льокорню постави условие за съставянето на нов кабинет – да не включва хора, които планират да се кандидатират за президент след две години. Това практически изключва от новия кабинет Жералд Дарманен, Брюно Рьотайо и Едуар Филип, лидер на центристката партия „Хоризонти“.