Зарадваха Реал Мадрид и Мбапе

Килиан Мбапе се е отървал от сериозна контузия, пише "Марка". Нападателят на Франция получи контузия в глезена вчера в квалификацията за Световното първенство през 2026 г. срещу Азербайджан. Той вече е преминал тестове в Мадрид и резултатите изключват сериозна контузия. Той ще може да тренира с основния отбор още следващата седмица. Мбапе обаче ще пропусне и мача на Франция срещу Исландия на 13 октомври.

Мбапе получи тази контузия още в мача с Виляреал и след като вчера започна като титуляр, Дидие Дешан е решил, че няма да рискува да го използва и в квалификацията с Исландия в Рейкявик. Това пък означава, че нападателят на Реал няма а може да изравни рекорда на Оливие Жиру и ще трябва да почака за това до мачовете през ноември. Вчера Мбапе отбеляза 53-тия си гол за Франция и остава само на едно попадение от рекорда.

Франко Мастантуоно също ще се завърне преждевременно заради мускулно разтежение, като и при него не се очаква да има по-сериозен проблем, който да го извади от игра при подновяването на мачовете на клубните тимове.