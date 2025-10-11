Льокорню: Следващото френско правителство ще отразява реалността в парламента

Следващото правителство на Франция трябва да отразява реалния състав на Националното събрание, заяви днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси“, посочи Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.

Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, премиерът отговори, че „всички дебати са възможни, стига да са реалистични“.