Льокорню: Следващото френско правителство ще отразява реалността в парламента

11 Октомври, 2025 15:02

  • франция-
  • правителство-
  • себастиан льокорню-
  • парламент

Премиерът подчерта необходимостта от кабинет, независим от партийни интереси

Льокорню: Следващото френско правителство ще отразява реалността в парламента - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Следващото правителство на Франция трябва да отразява реалния състав на Националното събрание, заяви днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси“, посочи Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.

Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, премиерът отговори, че „всички дебати са възможни, стига да са реалистични“.


Франция
  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Франция има два варианта -Война или фалит.

    15:07 11.10.2025

  • 2 Соваж бейби

    15 0 Отговор
    Човека иска да работи ,ама хдругите партии не искат да работят с макронисти .Вчера даваха сондажа само 14 % подкрепят Макрон ,това са хипер богатите и лгбт.

    15:09 11.10.2025

  • 3 Няма шанс

    12 0 Отговор
    Цирка е голем и е с елементи на ужас

    Коментиран от #5

    15:16 11.10.2025

  • 4 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Франция е в технически фалит с над 112% дълг от БВП.А някои си мислят,че СВО е само срещу Укрия?

    15:22 11.10.2025

  • 5 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма шанс":

    Всички канали вече си прави майтап ,директно без цензура преди само на Марин и стискаше да критикува . Днес всички са против ,и след като не искат да си ходят какво трябва се направи майдан,гилотината да я сложат там до Триумфална арка и в редица един по един ?
    Не знам само коя държава ще повлече първа крак в Европа, мисля че следват грозни и трудни моменти за европейците, докато се отърве от кърлежите. Имам малка надежда както епохата на царе ,крале и императори е свършила така и тази епоха ще има край.

    15:30 11.10.2025

  • 8 Кукуригууу

    4 0 Отговор
    ЕВРОЗОНАТА СЕ РАЗПАДА, ЕВРОТО ВЕЧЕ Е ТОТАЛ ЩЕТА, НО НИЕ ЩЕ РИТНЕМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И СМЕЛО ЩЕ Я ПРИЕМЕМ. Сламеника ще ни натика първо в блатото, а после и във войната.

    15:43 11.10.2025

