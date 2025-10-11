Льокорню: Следващото френско правителство ще отразява реалността в парламента

Следващото правителство на Франция трябва да отразява реалния състав на Националното събрание, заяви днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси“, посочи Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.
Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, премиерът отговори, че „всички дебати са възможни, стига да са реалистични“.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:07 11.10.2025
2 Соваж бейби
15:09 11.10.2025
3 Няма шанс
Коментиран от #5
15:16 11.10.2025
4 Сатана Z
15:22 11.10.2025
5 Соваж бейби
До коментар #3 от "Няма шанс":Всички канали вече си прави майтап ,директно без цензура преди само на Марин и стискаше да критикува . Днес всички са против ,и след като не искат да си ходят какво трябва се направи майдан,гилотината да я сложат там до Триумфална арка и в редица един по един ?
Не знам само коя държава ще повлече първа крак в Европа, мисля че следват грозни и трудни моменти за европейците, докато се отърве от кърлежите. Имам малка надежда както епохата на царе ,крале и императори е свършила така и тази епоха ще има край.
15:30 11.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кукуригууу
15:43 11.10.2025