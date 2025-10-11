Новини
Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рак на простатата

11 Октомври, 2025 17:46 762 22

  • рак на простата-
  • джо байдън

Бившият президент получава комбинирано лъчева и хормонална терапия за агресивна форма на заболяването

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рак на простатата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради рак на простатата, с който бе диагностициран през май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Президентът Байдън в момента се подлага на лъчева и хормонална терапия, съгласно плана за лечението му от рак на простатата“, заяви говорител на бившия държавен глава.

През май семейството на Байдън, който през ноември ще навърши 83 години, съобщи, че той е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата с метастази в костите. „Въпреки че това е по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормоночувствителен, което позволява ефективно лечение“, посочи Белият дом.

През февруари 2023 г. Байдън претърпя операция за отстраняване на базалноклетъчен карцином - често срещана форма на рак на кожата. През ноември 2021 г. от дебелото му черво бе отстранен полип, представляващ доброкачествено, но потенциално предраково образувание, припомня Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тошко Африкански

    13 2 Отговор
    Защо не затворят журналистите за това, че пишат за личния живот на хората? И как така имат лекари, които не работят за 500 долара?

    17:49 11.10.2025

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Заводът на Accurate Energetic Systems (AES) в Тенеси, който експлодира вчера, се оказа ключов производител на тротил за Министерството на отбраната на САЩ.

    Те също така произвеждаха противопехотни мини, кумулативни заряди и компоненти за артилерийски снаряди. Преди две седмици AES подписа договор за производство на тротил като част от по-голяма сделка за увеличаване на производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди. Този договор беше по-голям от всички други договори, които някога са подписвали с Пентагона взети заедно.

    17:49 11.10.2025

  • 3 Тео

    11 1 Отговор
    И Джо го е наказала съдбата, но поне има пари и ще има повече грижи за него и ще умре по-леко💉🩺🧑‍⚕️

    Коментиран от #12, #19

    17:50 11.10.2025

  • 4 Дедо

    9 1 Отговор
    "Старост не радост" де са казали хората. Тва е...

    17:53 11.10.2025

  • 5 Хумата

    10 0 Отговор
    Ние с бракята можем да му изцерим простатата барабар и с хемороидите като бонус! По здравна каса. .само вазелина си е от него...

    17:58 11.10.2025

  • 6 А бащата на някаква Саяна

    3 1 Отговор
    Се подлага на терапия да си скубе веждите.

    18:02 11.10.2025

  • 7 Терапия

    3 2 Отговор
    Дано се оправи горката Саяна и като порасне да стане пътен експерт.

    18:03 11.10.2025

  • 8 Важно е

    3 2 Отговор
    Някаква Саяна да е добре, и бащата на някаква Саяна да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:04 11.10.2025

  • 9 Българин..

    8 1 Отговор
    Преди да пукне дано да не направи още мръсотии!!

    Коментиран от #17

    18:04 11.10.2025

  • 10 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Е как Джо бе? Нали Путин? Нали така ни казвахте?

    18:08 11.10.2025

  • 11 Росен Плевнелиев

    4 0 Отговор
    Като прекалява с ръкоделието, така ще е!

    18:08 11.10.2025

  • 12 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    Дреме му на мекия, то вече вижда светлината

    18:09 11.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 това не е нищо

    6 0 Отговор
    Истината е когато дойде Азазел. Тогава ще разбере колко е сгрешил, че е станал ционист!

    На този свят който е на власт и има пари раздава правосъдието а след смърта е инстинското правосъдие където властта и парите не помагат!

    18:16 11.10.2025

  • 15 НИКО

    5 1 Отговор
    ДЯДО БОЖЕ ЗАБАВЯ НО НЕ ЗАБРАВЯ

    Коментиран от #16

    18:16 11.10.2025

  • 16 НИКО

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "НИКО":

    МРЪСНИЦИТЕ

    18:17 11.10.2025

  • 17 Определено

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин..":

    Определено ще направи но,да се надяваме че памперса е XXL капацитет и ще улови мръсотиите.

    18:20 11.10.2025

  • 18 Атина Палада

    6 0 Отговор
    За жалост парите не могат да му купят здраве.

    18:22 11.10.2025

  • 19 ел кондор паса

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тео":

    Не ти пожелавам да видиш как се умира от рак 4стадий.......защо мислиш,че рака е наказание , а живота не е......Колкото и да си праведен не знаеш дали не си вече с рак в тялото си.........

    Коментиран от #21, #22

    18:28 11.10.2025

  • 20 МАРУСЯ

    6 0 Отговор
    КОЛКО МНОГО УКРАИНЦИ И РУСНАЦИ ЗАГИНАХА ЗАРАДИ ТОЗИ ПАРАЗИТ НЕ ГО СЪЖАЛЯВАИТЕ

    18:40 11.10.2025

  • 21 Тео

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ел кондор паса":

    Баща ми почина от рак на простатата, мъчи се повече защото е с по-малко средства и грижи- затова съм го написал това. Не се подигравам с такива работи🐮

    18:59 11.10.2025

  • 22 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ел кондор паса":

    От каква болест ще се разболее човек,зависи от неговият характер! Едни черти от характера носят рак,други черти носят хипертония ,трети -сърдечни проблеми и т.н. Щастливци са онези с по безобидните болести .

    19:07 11.10.2025