Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рак на простатата

Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради рак на простатата, с който бе диагностициран през май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Президентът Байдън в момента се подлага на лъчева и хормонална терапия, съгласно плана за лечението му от рак на простатата“, заяви говорител на бившия държавен глава.

През май семейството на Байдън, който през ноември ще навърши 83 години, съобщи, че той е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата с метастази в костите. „Въпреки че това е по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормоночувствителен, което позволява ефективно лечение“, посочи Белият дом.

През февруари 2023 г. Байдън претърпя операция за отстраняване на базалноклетъчен карцином - често срещана форма на рак на кожата. През ноември 2021 г. от дебелото му черво бе отстранен полип, представляващ доброкачествено, но потенциално предраково образувание, припомня Ройтерс.