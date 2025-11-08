Джо Байдън: Доналд Тръмп разрушава не само Белия дом, но и САЩ

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като отбеляза, че той разрушава не само Източното крило на Белия дом, но и цялата страна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Знаех, че Тръмп ще предприеме разрушителни действия срещу страната, но трябва да призная, че и представа си нямах, че той ще се превърне в същински разрушител", каза Байдън на галавечер на Демократическата партия в град Омаха, щата Небраска.
Бившият президент демократ, който сега е на 82-годишна възраст, каза това във връзка с проекта на Тръмп на мястото на Източното крило на Белия дом да бъде построена бална зала. По-рано Тръмп беше заявил, че плановете му за бална зала "няма да засегнат сградата в сегашния ѝ вид".
"Това е перфектен символ на неговото президентство", посочи Байдън. "Тръмп предприе разтушителни действия не само срещу дома на народа, но и срещу Конституцията, върховенството на закона и самата ни демокрация", добави бившият президент. Байдън се обърна директно към Тръмп в речта си, като заяви, че с поведението си настоящият държавен глава е поставил САЩ в срамна позиция и е издигнал интересите на богатите над тези на обикновените американци.
Байдън определи победите на демократите на изборите за губернатор в Ню Джърси и Вирджиния, както и на вота за кмет на Ню Йорк, като лъч светлина в един "много, много мрачен момент" и добави, че с американският народ е изпратил послание на президента републиканец.
Бившият стопанин на Белия дом рядко има публични изяви, откакто през януари се оттегли от президентския пост. Той възнамеряваше да се състезава с Тръмп за втори мандат, но се отказа след катастрофален предизборен дебат и натиск от редиците на Демократическата партия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малък сечко
18:50 08.11.2025
2 666
Коментиран от #8
18:51 08.11.2025
3 памперса се разбуди
18:51 08.11.2025
4 ФАКТ
18:51 08.11.2025
5 Пуслер е 0 тре к @
Коментиран от #7
18:52 08.11.2025
6 койдазнай
18:53 08.11.2025
7 Копейите
До коментар #5 от "Пуслер е 0 тре к @":Колкото повече ги трепят, толкова повече обикват касапина си.
18:53 08.11.2025
8 Те му пляскат
До коментар #2 от "666":Пуслер наева цяла Русия. Стигна Киев и аха да превземе столицата и режима й, Пуслер се нас ра и потече. 2 млн вати немму потърсиха сметка.
Коментиран от #13, #14
18:54 08.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
18:55 08.11.2025
10 АХАХАХА
18:55 08.11.2025
11 ВВП
18:58 08.11.2025
12 Човекът е излязъл
18:58 08.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами
Само са забравили да му кажат или той "неволно" пропуска, че спечелилите
скорошните избори в САЩ се определят като социалисти :)
19:06 08.11.2025
16 Кривоверен алкаш
19:07 08.11.2025
17 Доналд Тръмп офишъл
19:08 08.11.2025
18 Доналд Тръмп офишъл
19:09 08.11.2025
19 Грамофон свири, майка плаче
19:10 08.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дедо
19:50 08.11.2025
22 az СВО Победа 80
Защото той както знаем не знае къде се намира.... 🤣🤣🤣
19:54 08.11.2025
23 голем дебил
20:00 08.11.2025