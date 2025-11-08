Новини
Свят »
САЩ »
Джо Байдън: Доналд Тръмп разрушава не само Белия дом, но и САЩ

Джо Байдън: Доналд Тръмп разрушава не само Белия дом, но и САЩ

8 Ноември, 2025 18:48 909 23

  • доналд тръмп-
  • джо байдън-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Бившият стопанин на Белия дом рядко има публични изяви, откакто през януари се оттегли от президентския пост

Джо Байдън: Доналд Тръмп разрушава не само Белия дом, но и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като отбеляза, че той разрушава не само Източното крило на Белия дом, но и цялата страна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Знаех, че Тръмп ще предприеме разрушителни действия срещу страната, но трябва да призная, че и представа си нямах, че той ще се превърне в същински разрушител", каза Байдън на галавечер на Демократическата партия в град Омаха, щата Небраска.

Бившият президент демократ, който сега е на 82-годишна възраст, каза това във връзка с проекта на Тръмп на мястото на Източното крило на Белия дом да бъде построена бална зала. По-рано Тръмп беше заявил, че плановете му за бална зала "няма да засегнат сградата в сегашния ѝ вид".

"Това е перфектен символ на неговото президентство", посочи Байдън. "Тръмп предприе разтушителни действия не само срещу дома на народа, но и срещу Конституцията, върховенството на закона и самата ни демокрация", добави бившият президент. Байдън се обърна директно към Тръмп в речта си, като заяви, че с поведението си настоящият държавен глава е поставил САЩ в срамна позиция и е издигнал интересите на богатите над тези на обикновените американци.

Байдън определи победите на демократите на изборите за губернатор в Ню Джърси и Вирджиния, както и на вота за кмет на Ню Йорк, като лъч светлина в един "много, много мрачен момент" и добави, че с американският народ е изпратил послание на президента републиканец.

Бившият стопанин на Белия дом рядко има публични изяви, откакто през януари се оттегли от президентския пост. Той възнамеряваше да се състезава с Тръмп за втори мандат, но се отказа след катастрофален предизборен дебат и натиск от редиците на Демократическата партия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малък сечко

    11 1 Отговор
    Тия стари дънери са проядени от мойте ларви.И скоро ще изчезнат

    18:50 08.11.2025

  • 2 666

    4 8 Отговор
    Краснов прави това, което прави и страхливецът Пуслер

    Коментиран от #8

    18:51 08.11.2025

  • 3 памперса се разбуди

    4 4 Отговор
    русофоборчагите могат да зацъкат за копейки и великия им кумир бидона

    18:51 08.11.2025

  • 4 ФАКТ

    3 6 Отговор
    Пуслер зарови 2 млн руснака за Кабаева и не до носчетата

    18:51 08.11.2025

  • 5 Пуслер е 0 тре к @

    3 6 Отговор
    В Бензиностанцията няма .... бензин.

    Коментиран от #7

    18:52 08.11.2025

  • 6 койдазнай

    5 1 Отговор
    Бидоне, американците си го избраха, те да му дирят сметка!

    18:53 08.11.2025

  • 7 Копейите

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пуслер е 0 тре к @":

    Колкото повече ги трепят, толкова повече обикват касапина си.

    18:53 08.11.2025

  • 8 Те му пляскат

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Пуслер наева цяла Русия. Стигна Киев и аха да превземе столицата и режима й, Пуслер се нас ра и потече. 2 млн вати немму потърсиха сметка.

    Коментиран от #13, #14

    18:54 08.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    3 2 Отговор
    Света се крепи на прогнили дънери.

    18:55 08.11.2025

  • 10 АХАХАХА

    2 4 Отговор
    Купейката как воюва - стига столицата, обгражда я, сяда да мисли, ужасява се и побягва обратно към Русията.

    18:55 08.11.2025

  • 11 ВВП

    3 4 Отговор
    0 треп ката Пуслер когато и да я убият, все ще е твърде твърде късно.

    18:58 08.11.2025

  • 12 Човекът е излязъл

    6 3 Отговор
    от деменцията и е успял да се закрепи пред микрофоните. А дали няма да падне по стълбата на air force и да предизвика вълна от смях. Демократ воден от Сорос и изгубил връзка с главния мозък.

    18:58 08.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    4 2 Отговор
    Явно на дядо Джо не само са му заредили батреията, а и са му ъпдейтнали софта.
    Само са забравили да му кажат или той "неволно" пропуска, че спечелилите
    скорошните избори в САЩ се определят като социалисти :)

    19:06 08.11.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    5 1 Отговор
    Такава Америка,Света не помни....сякаш е лош сън...тези поразии дето ще направи Клоуна,ще тежат много за в бъдеще на реномето на САЩ...

    19:07 08.11.2025

  • 17 Доналд Тръмп офишъл

    1 2 Отговор
    Наздраве, 🍻 Джо!

    19:08 08.11.2025

  • 18 Доналд Тръмп офишъл

    2 1 Отговор
    И6aл съм та

    19:09 08.11.2025

  • 19 Грамофон свири, майка плаче

    4 0 Отговор
    Хвани единия, удри другия

    19:10 08.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дедо

    0 1 Отговор
    Тея двамата си водят сделките за обогатяване и власт типично за вманячени хора. Винаги е имало такива в историята на света. С кръвта и парите на другите. В съглашение единия граби в момента земи с богатства -територии , а другия уж му налага санкции които обаче са насочени преди всичко с задължението Европа да купува от Америте. Тоест граби директно пари. Двамата са си много удобни на гърба на народите -свои и чужди. Играят си на императори и скубят ли скубят. Това милиони гладни, прогонени, убити без значение от кой народ е в реда на нещата щом им се позволява. Да танцуваш изкълчено по сцените като мънки и да разхождаш старата лачена поредна чанта до себе си ,потънали в лукс и то е нормално. Докато на планетата не останат примати.

    19:50 08.11.2025

  • 22 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Интересно, кой говори от името на Байдън???

    Защото той както знаем не знае къде се намира.... 🤣🤣🤣

    19:54 08.11.2025

  • 23 голем дебил

    0 0 Отговор
    Ех,бай Дрън,всички вече разбираме какво си избрахте.Само не разбирам защо света се съобразява с него.Смешника Дончо искаше нобела за мир,смех брато.

    20:00 08.11.2025