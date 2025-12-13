Новини
Заради цивилните жертви! Джо Байдън блокирал споделянето на разузнавателна информация с Израел

13 Декември, 2025 13:48

  • израел-
  • пентагон-
  • джо байдън-
  • бенямин нетаняху-
  • шин бет-
  • газа-
  • цру

Споделянето на разузнавателна информация било възобновено, след като Израел дал гаранции, че ще спазва американските правила

Заради цивилните жертви! Джо Байдън блокирал споделянето на разузнавателна информация с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американски разузнавателни служители временно са преустановили споделянето на ключова информация с Израел по време на администрацията на Байдън поради опасения относно воденето на войната в Газа.

Това разкри "Ройтерс". Агенцията се позова на шестима души, запознати с въпроса.

През втората половина на 2024 г. САЩ прекъснаха прякото видео предаване от американски дрон над Газа. То се използваше от израелското правителство в преследването на заложници и бойци на Хамас. Преустановяването е продължило поне няколко дни, заявиха пет от източниците.

САЩ също така са ограничили начина, по който Израел може да използва определена разузнавателна информация в преследването на високоценни военни цели в Газа, заявиха двама от източниците, които отказаха да уточнят кога е било взето това решение.

Всички източници са говорили при условие за анонимност.

Решението е било взето, след като в американската разузнавателна общност са се засилили опасенията относно броя на цивилните жертви при военните операции на Израел в Газа. Длъжностните лица са били загрижени и за това, че Шин Бет, израелската служба за вътрешна сигурност, е малтретирала палестински затворници, според източниците.

Според трима от източниците, официалните лица са били загрижени, че Израел не е дал достатъчни гаранции, че ще спазва законите на войната, когато използва американска информация. Според американското законодателство, разузнавателните агенции трябва да получат такива гаранции, преди да споделят информация с чужда държава.

Докато администрацията на Байдън поддържаше политика на непрекъсната подкрепа за Израел както с обмен на разузнавателна информация, така и с оръжия, решението в рамките на разузнавателните агенции да не се предоставя информация беше ограничено и тактическо, заявиха двама от източниците. Длъжностните лица се стремяха да гарантират, че Израел използва американската разузнавателна информация в съответствие с военното право, заявиха източниците.

Едно лице, запознато с въпроса, заяви, че разузнавателните служители имат свобода да вземат някои решения за обмен на разузнавателна информация в реално време без заповед от Белия дом. Друго лице, запознато с въпроса, заяви, че всякакви искания от страна на Израел за промяна в начина, по който използва американската разузнавателна информация, изискват нови гаранции за това как ще използва информацията.

"Ройтерс" не можа да определи датите на решенията или дали президентът Джо Байдън е бил запознат с тях. Говорител на Байдън не отговори на искането за коментар.

Споделянето на разузнавателна информация бе възобновено, след като Израел даде гаранции, че ще спазва американските правила.

Загрижеността на администрацията на Байдън относно действията на Израел в Газа е широко отразявана, но по-малко се знае за това как американската разузнавателна общност е поддържала отношенията си с израелските си колеги.

Израел и САЩ са поддържали сътрудничество в областта на сигурността през цялата война в Газа, заяви израелската военна пресслужба, която не се е отнесла директно към случаите, в които е била задържана информация от разузнаването.

"Стратегическото сътрудничество в областта на разузнаването е продължило през цялата война", написа пресслужбата в имейл.

Кабинетът на израелския министър-председател, който контролира Шин Бет, не отговори на искането за коментар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    2 3 Отговор
    Нали джо беше лош. Червенов продаде хиляди човешки живота заради бъдещо казино!

    13:52 13.12.2025

  • 2 Факти

    1 3 Отговор
    Смяхме се на Байдън, а той се оказа много по-добър от Тръмп. Има една поговорка - внимавай какво си пожелаваш.

    13:58 13.12.2025

  • 3 А Джо

    3 0 Отговор
    знаел ли е че е спряно подаването на такива данни!? Горкият, не знаеше каде се намира ама бил забранил!?!?

    13:59 13.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батТ":

    аре бе,,дърт ХЮМ?! НАИСТИНА ЛИ?

    14:06 13.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батТ":

    Дааааа ,а в Палестина от началото до края цифрата си седи на 50000 избити палестинци ,и тази цифра е след първите 3 месеца не е мръднала ,на това ми се вика жорналистика

    14:10 13.12.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Да бе, скъсали се да спазват каквито и да било закони онея боклуци...

    14:14 13.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:41 13.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:41 13.12.2025

