Доналд Тръмп: 7500 бежанци ще бъдат допуснати в САЩ за финансовата 2026 година

30 Октомври, 2025 23:53

Миналата година - по време на президентския мандат на Джо Байдън - бройката беше 125 000, посочва АП

Доналд Тръмп: 7500 бежанци ще бъдат допуснати в САЩ за финансовата 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп определи лимит от 7500 души за хората, които ще бъдат допуснати до кандидатстване за убежище в САЩ за финансовата 2026 година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е най-малката бройка в историята, откакто се води статистика по този показател, уточнява световната агенция. Фиксираният от Тръмп таван може да се види в документ, публикуван днес от Белия дом.

Повечето от допуснатите бежанци ще бъдат бели граждани на Република Южна Африка, отбелязва Асошиейтед прес. Досега САЩ са допускали на територията си стотици хиляди хора от всички краища на света, бягащи от войни и политически преследвания, обръща внимание АП.

На страницата на Федералния регистър, където е публикуван документът, не се споменава причина за рязкото намаляване на бройката. Миналата година - по време на президентския мандат на Джо Байдън - тя бе 125 000, посочва АП.

В меморандума се казва само, че допускането на най-много 7500 бежанци за финансовата 2026 г. "почива на хуманитарни съображения, а и без друго е в национален интерес".




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Интересно звучи

    3 1 Отговор
    ..."финансовата 2026 година" А,де!?

    23:57 30.10.2025

  • 2 убежище в САЩ повечето щели

    2 2 Отговор
    бежанци ще бъдат, "бели граждани" на Република Южна Африка. Ей тва вече се казва расизъм и реч на омразата....

    Коментиран от #6

    00:02 31.10.2025

  • 3 Ъхъъъъъ...

    2 1 Отговор
    най-много 7500.... па що не вземете и малко "бели чфути" от Израел?

    00:04 31.10.2025

  • 4 Ъхъъъъъ...

    2 2 Отговор
    Или малко гладни блатари от магучая, че тая зима ще е глад невиждан..

    00:12 31.10.2025

  • 5 Нашите атлантенца

    1 0 Отговор
    Къде ще се крият като убежище в САЩ няма да им дават вече ?

    00:34 31.10.2025

  • 6 Я ми кажи бе, левундерски либтард

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "убежище в САЩ повечето щели":

    кой друг дава убежище на "бели граждани" (и защо в кавички като те са реално бели??) от Южна Африка? Ако кафяви и черни хора "страдат" (те не страдат, почти всички са икономически мигранти, терористи и престъпници) европатките отварят границите и не им искат документи, ако бели хора страдат - мълчание, все едно нищо не се случва. Марксистите от ANC, партията на терориста Нелсън Мандела буквално избиват белите фермери там.

    00:40 31.10.2025