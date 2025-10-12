Новини
Един убит и седем ранени при поредни израелски удари в Южен Ливан

12 Октомври, 2025 06:43, обновена 12 Октомври, 2025 06:46 538 3

Жертвата е сирийски гражданин, сред пострадалите са две жени

Един убит и седем ранени при поредни израелски удари в Южен Ливан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Един човек бе убит и още 7 души бяха ранени при подновените въздушни удари на Израел в южната част на Ливан, съобщи вчера Министерството на здравеопазването в Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на официални ливански представители.

Убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има две жени.

По-рано ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи, че един цивилен е бил убит и един - ранен, когато се опитвали да пресекат улица, която била обстрелвана от Израел. Няколко булдозера също са били ударени, което е довело до възпламеняването на някои от тях, се казва в съобщението. Според очевидци са били нанесени най-малко 15 въздушни удара.

Израелската армия потвърди, че е атакувала "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в Южен Ливан, включително оборудване на ливанското шиитско движение. Няма още коментар от страна на "Хизбула" за атаките.

Ливанският президент Жозеф Аун порица вчера среднощните израелски удари срещу "граждански обекти" в Южен Ливан, довели до една жертва и седем ранени според здравното министерство на страната, предаде Франс прес.

Държавният глава на Ливан остро осъди повторните атаки. Възниква въпросът дали атаките в Ливан имат за цел да компенсират неуспеха на атаките в ивицата Газа, написа Аун в социалната платформа "Екс", цитиран от ДПА.

Би било логично и справедливо да се предостави на Ливан прекратяване на огъня, подобно на това, което току-що бе постигнато в ивицата Газа, каза ливанският президент.


Ливан
  • 1 Мирният план работи.

    2 0 Отговор
    Израел продължава да си прави каквото си иска.

    Коментиран от #3

    06:51 12.10.2025

  • 2 Ал Лубнан

    1 0 Отговор
    Явно ще се върви към демилитаризирана зона в Южен Ливан. Друзите ще подкрепят Израел защото им помага в Сирия.

    07:23 12.10.2025

  • 3 гой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мирният план работи.":

    ми и ти така прави

    07:33 12.10.2025