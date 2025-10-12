Един убит и седем ранени при поредни израелски удари в Южен Ливан

Един човек бе убит и още 7 души бяха ранени при подновените въздушни удари на Израел в южната част на Ливан, съобщи вчера Министерството на здравеопазването в Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на официални ливански представители.

Убитият е сирийски гражданин, а сред ранените има две жени.



По-рано ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи, че един цивилен е бил убит и един - ранен, когато се опитвали да пресекат улица, която била обстрелвана от Израел. Няколко булдозера също са били ударени, което е довело до възпламеняването на някои от тях, се казва в съобщението. Според очевидци са били нанесени най-малко 15 въздушни удара.



Израелската армия потвърди, че е атакувала "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в Южен Ливан, включително оборудване на ливанското шиитско движение. Няма още коментар от страна на "Хизбула" за атаките.



Ливанският президент Жозеф Аун порица вчера среднощните израелски удари срещу "граждански обекти" в Южен Ливан, довели до една жертва и седем ранени според здравното министерство на страната, предаде Франс прес.



Държавният глава на Ливан остро осъди повторните атаки. Възниква въпросът дали атаките в Ливан имат за цел да компенсират неуспеха на атаките в ивицата Газа, написа Аун в социалната платформа "Екс", цитиран от ДПА.



Би било логично и справедливо да се предостави на Ливан прекратяване на огъня, подобно на това, което току-що бе постигнато в ивицата Газа, каза ливанският президент.