Агент на миграционните служби простреля мъж и жена в Портланд

9 Януари, 2026 07:49, обновена 9 Януари, 2026 06:53

Инцидентът става ден след убийството на жена в автомобила й при акция на службите в Минеаполис

Агент на миграционните служби простреля мъж и жена в Портланд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Съединените щати отново има случай на стрелба на федерален агент срещу граждани, предаде NOVA.

Мъж и жена са ранени в Портланд, след като агент на антиимиграционната служба открил огън по колата им.

Както в случая със застреляната жена в Минеаполис, в изявлението на федералните служби се казва, че заподозрените „превърнали колата си в оръжие“.

Полицията в Портланд, която не е участвала в събитията, пусна обръщение с призив, въпреки повишеното напрежение след случая в Минеаполис, хората да запазят спокойствие. Състоянието на двамата простреляни засега не е известно.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комон Сенс

    19 3 Отговор
    Няма нищо за учудване.
    Милиони нелегални са налазили страната. Хиляди банди и бандички, мафии и мафийки за "новото нормано" упражават власт и влияние, прилагат насилие от всякакъв вид. Няма начин да се постигне държавен контрол без сила.
    Вие си представтее какво ще стане в Европа ако решат да сложат тукашните подобия под контрол!
    Париж, Брюксел, Лондон.... то там трябва с танкове и артилерия направо да се превземе територията, нещо като Испанската Реконкиста.

    06:57 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Гражданската война е неизбежна

    Коментиран от #3, #11

    06:59 09.01.2026

  • 3 Бидон

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е а чул те господ

    07:01 09.01.2026

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    Който нож вади от нож умира.Щатите притежават масово оръжия и масово се стлелят с тях.Съотношението ползи- вреди не е обнадеждаваща тенденция и по-зле става.

    07:07 09.01.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    2 4 Отговор
    БРАВО! ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА И ТУК ДА СЕ СТРЕЛЯ ПО МИГРАНТИТЕ НА МЕСОа

    07:17 09.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Някава ЛГБТ хукнала да бяга от куките и дала фира.

    07:32 09.01.2026

  • 10 Дааа

    2 1 Отговор
    Откак лудия дойде на власт света пощуря,да си ходи

    07:46 09.01.2026

  • 11 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Американците нямат достатъчно оръжие за гражданска война,а ние с гайдите?

    08:09 09.01.2026