Агент на миграционните служби простреля мъж и жена в Портланд

В Съединените щати отново има случай на стрелба на федерален агент срещу граждани, предаде NOVA.

Мъж и жена са ранени в Портланд, след като агент на антиимиграционната служба открил огън по колата им.

Както в случая със застреляната жена в Минеаполис, в изявлението на федералните служби се казва, че заподозрените „превърнали колата си в оръжие“.



Полицията в Портланд, която не е участвала в събитията, пусна обръщение с призив, въпреки повишеното напрежение след случая в Минеаполис, хората да запазят спокойствие. Състоянието на двамата простреляни засега не е известно.