Агент на миграционните служби простреля мъж и жена в Портланд

В Съединените щати отново има случай на стрелба на федерален агент срещу граждани, предаде NOVA.
Мъж и жена са ранени в Портланд, след като агент на антиимиграционната служба открил огън по колата им.
Както в случая със застреляната жена в Минеаполис, в изявлението на федералните служби се казва, че заподозрените „превърнали колата си в оръжие“.
Полицията в Портланд, която не е участвала в събитията, пусна обръщение с призив, въпреки повишеното напрежение след случая в Минеаполис, хората да запазят спокойствие. Състоянието на двамата простреляни засега не е известно.
1 Комон Сенс
Милиони нелегални са налазили страната. Хиляди банди и бандички, мафии и мафийки за "новото нормано" упражават власт и влияние, прилагат насилие от всякакъв вид. Няма начин да се постигне държавен контрол без сила.
Вие си представтее какво ще стане в Европа ако решат да сложат тукашните подобия под контрол!
Париж, Брюксел, Лондон.... то там трябва с танкове и артилерия направо да се превземе територията, нещо като Испанската Реконкиста.
06:57 09.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #11
06:59 09.01.2026
3 Бидон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Е а чул те господ
07:01 09.01.2026
5 Факт
07:07 09.01.2026
8 Ивелин Михайлов
07:17 09.01.2026
9 Данко Харсъзина
07:32 09.01.2026
10 Дааа
07:46 09.01.2026
11 Щерев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Американците нямат достатъчно оръжие за гражданска война,а ние с гайдите?
08:09 09.01.2026