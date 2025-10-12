Qantas отказала да плати откуп на хакери. Те публикуваха данните на 5.7 милиона души

Лични данни на клиенти на най-голямата австралийска авиокомпания Qantas, откраднати от хакери през лятото на 2025 г., бяха публикувани в даркнета. Според телевизионния канал 9News, киберпрестъпниците са посочили отказа на компанията да плати откупа като причина за публикуването на информацията.

Публикуваните данни за клиентите на Qantas включват собствено и фамилно име, дати на раждане, имейл адреси и номера на карти за лоялност за чести полети. Списъкът включва и лична информация на няколко видни австралийски политици и общественици, включително техните домашни адреси и телефонни номера. Авиокомпанията обаче твърди, че престъпниците не са имали достъп до информация за кредитни карти или номера на паспорти. „Разследваме данните, които бяха публикувани с помощта на експерти по киберсигурност, и предприемаме допълнителни мерки за сигурност“, заяви авиокомпанията, отбелязвайки, че си сътрудничи с правителствени агенции и федералната полиция на страната.

По-рано беше съобщено, че на 30 юни киберпрестъпници са получили достъп до личните данни на клиентите на Qantas, като са хакнали базите данни на един от кол центровете на компанията. Авиокомпанията заяви, че хакерите не са успели да откраднат пароли, ПИН кодове или данни за вход в приложението за чести полети, но призна, че „значително количество лична информация е била открадната“.

През март тази година киберпрестъпници са хакнали базите данни на Министерството на правосъдието в австралийския щат Нов Южен Уелс, като са получили достъп до над 9000 файла, съдържащи лични данни, текстовете на присъди и съдебни решения, както и декларации, дадени от поверителни свидетели. През април най-големите пенсионни фондове в Австралия, AustralianSuper, RestSuper и Insignia Financial, които колективно управляват активи на стойност над 480 млрд. USD, бяха хакнати, което доведе до кражба на личните данни на най-малко 600 души.