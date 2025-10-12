Новини
Свят »
Австралия »
Qantas отказала да плати откуп на хакери. Те публикуваха данните на 5.7 милиона души

Qantas отказала да плати откуп на хакери. Те публикуваха данните на 5.7 милиона души

12 Октомври, 2025 11:21 557 4

  • qantas-
  • данни-
  • хакери-
  • откуп-
  • изтекла информация-
  • политици-
  • общественици

Сред тях е и лична информация на няколко видни австралийски политици и общественици

Qantas отказала да плати откуп на хакери. Те публикуваха данните на 5.7 милиона души - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лични данни на клиенти на най-голямата австралийска авиокомпания Qantas, откраднати от хакери през лятото на 2025 г., бяха публикувани в даркнета. Според телевизионния канал 9News, киберпрестъпниците са посочили отказа на компанията да плати откупа като причина за публикуването на информацията.

Публикуваните данни за клиентите на Qantas включват собствено и фамилно име, дати на раждане, имейл адреси и номера на карти за лоялност за чести полети. Списъкът включва и лична информация на няколко видни австралийски политици и общественици, включително техните домашни адреси и телефонни номера. Авиокомпанията обаче твърди, че престъпниците не са имали достъп до информация за кредитни карти или номера на паспорти. „Разследваме данните, които бяха публикувани с помощта на експерти по киберсигурност, и предприемаме допълнителни мерки за сигурност“, заяви авиокомпанията, отбелязвайки, че си сътрудничи с правителствени агенции и федералната полиция на страната.

По-рано беше съобщено, че на 30 юни киберпрестъпници са получили достъп до личните данни на клиентите на Qantas, като са хакнали базите данни на един от кол центровете на компанията. Авиокомпанията заяви, че хакерите не са успели да откраднат пароли, ПИН кодове или данни за вход в приложението за чести полети, но призна, че „значително количество лична информация е била открадната“.

През март тази година киберпрестъпници са хакнали базите данни на Министерството на правосъдието в австралийския щат Нов Южен Уелс, като са получили достъп до над 9000 файла, съдържащи лични данни, текстовете на присъди и съдебни решения, както и декларации, дадени от поверителни свидетели. През април най-големите пенсионни фондове в Австралия, AustralianSuper, RestSuper и Insignia Financial, които колективно управляват активи на стойност над 480 млрд. USD, бяха хакнати, което доведе до кражба на личните данни на най-малко 600 души.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    1 1 Отговор
    Другарката Урсула, ще придобие и продаде душите на всички от дигиталния евроконцлагер, Ура!

    11:36 12.10.2025

  • 2 Ссс

    0 1 Отговор
    "късметлии" сме, че живеем в такъв ужасен сеят и лоши времена, където от лошо ще става още по-лошо за живот

    11:37 12.10.2025

  • 3 тиго

    2 0 Отговор
    За това е виновен Бил Гейтс ,Уидоуса е врата в полето ! Нищо не става от него.

    11:37 12.10.2025

  • 4 тиго

    2 0 Отговор
    Интересни сте . Оплаквате се ама сте дали по 1000 лева за телефон !Направили сте си безконтактно плащане ,имате Фесове и подобни глупости ма мрънкате че сте в цифров концлагер!

    11:40 12.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания