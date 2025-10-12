Лек ръст на доверието към германското правителство

Общественото одобрение в Германия за управляващата коалиция на консерваторите (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз - ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) леко се е повишило, сочи ново социологическо проучване на института ИНСА, направено за днешното неделно издание на в. "Билд", предаде ДПА, цитирано от БТА.

Около 28% от анкетираните казват, че са доволни от действията на правителството. Този показател е с 5 пункта по-висок, отколкото беше преди три седмици, отбелязва ДПА.

Одобрението лично за германския канцлер Фридрих Мерц се е покачило до 27%, с 4 пункта повече.

При все това мнозинството остава критично - 63% от участниците в допитването изразяват неудовлетворение от правителството, а 62% - от самия канцлер.

Ако парламентарните избори в Германия бъдат произведени днес, управляващата в момента коалиция ще събере едва 38% от гласовете, които не биха ѝ стигнали за парламентарно мнозинство, показват данните от социологическото проучване.

Популярността на оглавявания от Мерц консервативен блок ХДС/ХСС остава с одобрението на 24% от германците в представителната извадка на института ИНСА, докато крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" води с 26%. ГСДП държи 14% от потенциалните германски избиратели.

Рейтингът на Зелените се е покачил леко на 12%, докато популярността на "Левите" се е понижила до 11%.

Германската партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и ориентираната към бизнеса "Свободна демократическа партия" са с 4%, което е с 1 пункт под процентите, нужни при изборите за депутатски мандати в Бундестага.