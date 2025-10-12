Лек ръст на доверието към германското правителство

Общественото одобрение в Германия за управляващата коалиция на консерваторите (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз - ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) леко се е повишило, сочи ново социологическо проучване на института ИНСА, направено за днешното неделно издание на в. "Билд", предаде ДПА, цитирано от БТА.
Около 28% от анкетираните казват, че са доволни от действията на правителството. Този показател е с 5 пункта по-висок, отколкото беше преди три седмици, отбелязва ДПА.
Одобрението лично за германския канцлер Фридрих Мерц се е покачило до 27%, с 4 пункта повече.
При все това мнозинството остава критично - 63% от участниците в допитването изразяват неудовлетворение от правителството, а 62% - от самия канцлер.
Ако парламентарните избори в Германия бъдат произведени днес, управляващата в момента коалиция ще събере едва 38% от гласовете, които не биха ѝ стигнали за парламентарно мнозинство, показват данните от социологическото проучване.
Популярността на оглавявания от Мерц консервативен блок ХДС/ХСС остава с одобрението на 24% от германците в представителната извадка на института ИНСА, докато крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" води с 26%. ГСДП държи 14% от потенциалните германски избиратели.
Рейтингът на Зелените се е покачил леко на 12%, докато популярността на "Левите" се е понижила до 11%.
Германската партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и ориентираната към бизнеса "Свободна демократическа партия" са с 4%, което е с 1 пункт под процентите, нужни при изборите за депутатски мандати в Бундестага.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Дани
13:48 12.10.2025
3 Тео
13:49 12.10.2025
4 Смешник
13:49 12.10.2025
5 Никакъв
13:52 12.10.2025
6 минувача
13:53 12.10.2025
7 Милиони, даже милиарди
13:57 12.10.2025
8 Милиони, даже милиарди
13:59 12.10.2025
9 Отново смешки другари, смешки
14:01 12.10.2025
10 Надарена кака
14:03 12.10.2025
11 Нормално е
14:04 12.10.2025
12 Нацизъм до дупка другари
14:07 12.10.2025
13 Тома
14:09 12.10.2025
14 63% от участниците в допитването
14:09 12.10.2025
15 Леле майко .....
Леле майко ...каква сбирщина се е заформила. 5 вида нацисти че и като капак и еврейски нацисти в Германия
14:13 12.10.2025
16 Цирка във Франция
14:14 12.10.2025
17 Така си е
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа .... ще го видим съвсем скоро и във Франция
14:16 12.10.2025
18 Майна
Напишете истината
АfD по проучване е първа политическа сила
Репресии и следене на партийните дейци
Какво е това?
14:18 12.10.2025
19 Германското ПП-ДБ
14:19 12.10.2025
20 Механик
14:21 12.10.2025
21 Дори да е истина
14:23 12.10.2025
22 стоян георгиев
14:37 12.10.2025
23 Пълни глупости
15:11 12.10.2025