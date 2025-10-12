Новини
Лек ръст на доверието към германското правителство

12 Октомври, 2025 13:45 557 23

  • германия-
  • правителство-
  • доверие-
  • фридрих мерц

Около 28% от анкетираните казват, че са доволни от действията на правителството

Лек ръст на доверието към германското правителство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общественото одобрение в Германия за управляващата коалиция на консерваторите (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз - ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) леко се е повишило, сочи ново социологическо проучване на института ИНСА, направено за днешното неделно издание на в. "Билд", предаде ДПА, цитирано от БТА.

Около 28% от анкетираните казват, че са доволни от действията на правителството. Този показател е с 5 пункта по-висок, отколкото беше преди три седмици, отбелязва ДПА.

Одобрението лично за германския канцлер Фридрих Мерц се е покачило до 27%, с 4 пункта повече.

При все това мнозинството остава критично - 63% от участниците в допитването изразяват неудовлетворение от правителството, а 62% - от самия канцлер.

Ако парламентарните избори в Германия бъдат произведени днес, управляващата в момента коалиция ще събере едва 38% от гласовете, които не биха ѝ стигнали за парламентарно мнозинство, показват данните от социологическото проучване.

Популярността на оглавявания от Мерц консервативен блок ХДС/ХСС остава с одобрението на 24% от германците в представителната извадка на института ИНСА, докато крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" води с 26%. ГСДП държи 14% от потенциалните германски избиратели.

Рейтингът на Зелените се е покачил леко на 12%, докато популярността на "Левите" се е понижила до 11%.

Германската партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и ориентираната към бизнеса "Свободна демократическа партия" са с 4%, което е с 1 пункт под процентите, нужни при изборите за депутатски мандати в Бундестага.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дани

    8 1 Отговор
    Дремна ми на Патенцето!

    13:48 12.10.2025

  • 3 Тео

    12 1 Отговор
    Трагедия са всички управления в ЕС и САЩ

    13:49 12.10.2025

  • 4 Смешник

    17 1 Отговор
    Това е фейк новина Германия е в дълбока рецесия и особено след избирането на нациста Мерц се задълбочава

    13:49 12.10.2025

  • 5 Никакъв

    15 1 Отговор
    ръст на доверието към германското правителство няма. Не пускайте фейкове моля! 13% е подкрепата за неадекватният Мерц

    13:52 12.10.2025

  • 6 минувача

    12 1 Отговор
    С тоя олиго.......френ на снимката пак ми развалихте следобедната дрямка .

    13:53 12.10.2025

  • 7 Милиони, даже милиарди

    15 0 Отговор
    са се наредили на опашка от Берлин до Париж да се записват в Бундесвера и "коалицията на желаещите" ! Странно защо все палестински знамена развяват само...нали?

    13:57 12.10.2025

  • 8 Милиони, даже милиарди

    11 0 Отговор
    Оръжие и барути искат..... и майката на Мерц и Макрон нещо споменават

    13:59 12.10.2025

  • 9 Отново смешки другари, смешки

    6 0 Отговор
    на в. "Билд", предаде ДПА, цитирано от БТА....

    14:01 12.10.2025

  • 10 Надарена кака

    6 0 Отговор
    Шмерца тъжно на ..ъв и .рина гледа ,ако на това му викате доверие значи от мен никакъв лаборант не става ,въпреки че съм с 10г стаж в най престижните лаборатории .

    14:03 12.10.2025

  • 11 Нормално е

    5 0 Отговор
    популярността на "Левите" да се е понижила с до 11%. Те са предатели и подкрепиха Мерц...Коалираха се с нацистите както и БСП-ОЛ направи в България

    14:04 12.10.2025

  • 12 Нацизъм до дупка другари

    3 2 Отговор
    крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" води с 26% Колкото по нацистка толкова по големи %

    14:07 12.10.2025

  • 13 Тома

    3 0 Отговор
    Също като при нас.Който плаща той поръчва музиката.Пълни глупости са доверието в правителството на този който скри лъжичката във влака

    14:09 12.10.2025

  • 14 63% от участниците в допитването

    6 0 Отговор
    Споменали майката на Мерц ...хахаха...

    14:09 12.10.2025

  • 15 Леле майко .....

    1 1 Отговор
    Ционистката нацистка германската партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" била ориентираната към бизнеса...
    Леле майко ...каква сбирщина се е заформила. 5 вида нацисти че и като капак и еврейски нацисти в Германия

    14:13 12.10.2025

  • 16 Цирка във Франция

    3 0 Отговор
    Ще е още по голям ....

    14:14 12.10.2025

  • 17 Така си е

    3 0 Отговор
    младежи !
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа .... ще го видим съвсем скоро и във Франция

    14:16 12.10.2025

  • 18 Майна

    4 0 Отговор
    Ха..
    Напишете истината
    АfD по проучване е първа политическа сила
    Репресии и следене на партийните дейци
    Какво е това?

    14:18 12.10.2025

  • 19 Германското ПП-ДБ

    2 0 Отговор
    "Свободна демократическа партия" са с 4%, което е с 1 пункт под процентите, нужни при изборите за депутатски мандати в Бундестага.

    14:19 12.10.2025

  • 20 Механик

    4 0 Отговор
    Прав е бил онзи доктор дето е твърдял, че по физиономята и пропорциите на лицето може да се съди до колко един човек е наред с главата.

    14:21 12.10.2025

  • 21 Дори да е истина

    4 0 Отговор
    Че одобрението е 24% за управляващите а то реално е малко над 13 % с какъв морал управляват ? Кого точно представляват? Не е ли точно това диктатурата да ви питам ?

    14:23 12.10.2025

  • 22 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Тая опашата шорошка измишльотина може да я изтипоса тук сама марЪ...

    14:37 12.10.2025

  • 23 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Никакво доверие в тези внуци на фашаги.

    15:11 12.10.2025

