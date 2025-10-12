Новини
Юрген Клоп за Нагелсман: Той е изключителен треньор

12 Октомври, 2025 19:13 428 0

Знам, че всичко ще се оправи

Юрген Клоп за Нагелсман: Той е изключителен треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки непостоянното представяне на мъжкия отбор на Германия тази година, Юрген Клоп остава уверен както в състава, така и в треньора Юлиан Нагелсман.

"Знам, че всичко ще се оправи. Юлиан е изключителен треньор, а ние имаме изключителни играчи", каза бившият мениджър на Ливърпул и Борусия Дортмунд пред RTL преди турнир по падел тенис в Майорка.

Клоп посочи, че никой отбор не е печелил Световното първенство, без първо да е преодолял предизвикателствата в квалификациите.

"Преди Световното първенство през 1990 година, което Западна Германия спечели, Томас Хаслер трябваше да отбележи много късен гол, само за да ни отведе там. Трябва да преминеш през квалификациите. Един отбор трябва да намери себе си и да се научи да се бори заедно. Това е, върху което работят в момента. И тогава ще видим страхотно Световно първенство с германския отбор", заяви Клоп, цитиран от ДПА.

Въпреки разочарованието в Лигата на нациите и загубата от Словакия на старта на квалификациите, Германия е на път да се класира за Световното първенство през юни и юли в САЩ, Канада и Мексико. Следващият мач ще бъде срещу Северна Ирландия в Белфаст в понеделник, след като в петък германците победиха Люксембург с 4:0.

Клоп също изрази увереност в качествата на германския плеймейкър Флориан Вирц, който не успява да впечатли Висшата лига през първите си няколко месеца в бившия отбор на Клоп - Ливърпул.

"Флориан Вирц е талант, който има веднъж на поколение, и в един момент ще го показва във всеки мач отново, точно както го направи в Байер Леверкузен", добави Клоп.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
