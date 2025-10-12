Кабул съобщи за смъртта на 58 пакистански войници по време на афганистанска операция

Най-малко 58 пакистански войници са убити, а други 30 са ранени по време на афганистанска операция на границата между двете страни, според говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид.
„По време на операцията, проведена снощи, са убити 58 пакистански войници, а други 30 са ранени“, цитира думите му афганистанският телевизионен канал TOLO News. „Девет афганистански войници са убити, а други 16 са ранени. Двадесет пакистански контролно-пропускателни пункта също са унищожени.“
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:04 12.10.2025
2 Сталин
16:05 12.10.2025
3 50/50
Коментиран от #8
16:07 12.10.2025
4 Дигиталното евро идва
16:07 12.10.2025
5 Сатана Z
Мащабни боеве избухнаха на афганистанско-пакистанската граница, което бележи рязка ескалация на дългогодишния конфликт. Съобщава се за тежки боеве по цялата линия Дюранд - в провинциите Кунар, Нангархар и Хелманд. Талибанските сили започнаха решителна офанзива, атакувайки пакистански гранични постове от няколко посоки. В резултат на бързата атака бойците успяха да превземат седем пакистански контролно-пропускателни пункта, принуждавайки ги към бързо отстъпление и, според афганистанските медии, довеждайки до жертви.
Динамиката на конфликта ескалира с тревожна скорост. Талибаните активно използват тежка техника, включително бивши американски бронирани машини HMMWV, които сега се разполагат на фронтовата линия. И двете страни се обвиняват взаимно в провокация: Кабул твърди, че действията му са отговор на пакистанските въздушни удари по афганистански градове, извършени по-рано.
Коментиран от #12
16:09 12.10.2025
6 Хасковски каунь
16:14 12.10.2025
7 Сатана Z
16:16 12.10.2025
8 Хмм
До коментар #3 от "50/50":Пакистан и Индия са разделени по религиозен принцип, и едните, и другите са индуси, но пакистанците са мюсюлмани, а в Индия основната религия е хиндуизъм, там се заражда и будизмът, Сидхарта (Буда) е индийски принц
16:17 12.10.2025
9 демократ
16:20 12.10.2025
10 Кумунист и терорист се збиха
16:22 12.10.2025
11 Кислород.
За да могат да живеят западняците добре някъде по света трябва да има размирици но не и при тях колкото се може оо далеч..
16:37 12.10.2025
12 Хе-хе
До коментар #5 от "Сатана Z":Да разполагат колкото си искат тешки машини! Пакистан има авиация и далнобойни оръжия! Хич няма да се чуди като руснаци и американци колко ,,мирни граждани" ще убие! Кабул ще бъде разрушен! А има и нещо повече от ракети!
16:44 12.10.2025