Кабул съобщи за смъртта на 58 пакистански войници по време на афганистанска операция

12 Октомври, 2025 15:57 872 12

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 58 пакистански войници са убити, а други 30 са ранени по време на афганистанска операция на границата между двете страни, според говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид.

„По време на операцията, проведена снощи, са убити 58 пакистански войници, а други 30 са ранени“, цитира думите му афганистанският телевизионен канал TOLO News. „Девет афганистански войници са убити, а други 16 са ранени. Двадесет пакистански контролно-пропускателни пункта също са унищожени.“


Афганистан
  • 1 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Не е баш такава новината,но никой не очаква от продажната медия обективнот или минимална проверка на сорса.

    16:04 12.10.2025

  • 2 Сталин

    10 3 Отговор
    Ционисткия банков кабал запалиха още една война ,ционизма е враг на човечеството тези негодници са виновни за смъртта на стотици милиони хора по света

    16:05 12.10.2025

  • 3 50/50

    7 8 Отговор
    Пакистан не е нито Горбачов, нито САЩ! Талибаните ще ядат хурката!

    Коментиран от #8

    16:07 12.10.2025

  • 4 Дигиталното евро идва

    5 2 Отговор
    А с него и загубата на парите Ви

    16:07 12.10.2025

  • 5 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Нова война: Съобщава се за тежки боеве на афганистанско-пакистанската граница

    Мащабни боеве избухнаха на афганистанско-пакистанската граница, което бележи рязка ескалация на дългогодишния конфликт. Съобщава се за тежки боеве по цялата линия Дюранд - в провинциите Кунар, Нангархар и Хелманд. Талибанските сили започнаха решителна офанзива, атакувайки пакистански гранични постове от няколко посоки. В резултат на бързата атака бойците успяха да превземат седем пакистански контролно-пропускателни пункта, принуждавайки ги към бързо отстъпление и, според афганистанските медии, довеждайки до жертви.

    Динамиката на конфликта ескалира с тревожна скорост. Талибаните активно използват тежка техника, включително бивши американски бронирани машини HMMWV, които сега се разполагат на фронтовата линия. И двете страни се обвиняват взаимно в провокация: Кабул твърди, че действията му са отговор на пакистанските въздушни удари по афганистански градове, извършени по-рано.

    Коментиран от #12

    16:09 12.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Нещо ме гризе вътрешно и се досещам кой се усмихва изотзаде

    16:14 12.10.2025

  • 7 Сатана Z

    7 2 Отговор
    “Миротворецът “ Тръмп започна война срещу БРИКС.Следващата цел,Иран и Венецуела.

    16:16 12.10.2025

  • 8 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "50/50":

    Пакистан и Индия са разделени по религиозен принцип, и едните, и другите са индуси, но пакистанците са мюсюлмани, а в Индия основната религия е хиндуизъм, там се заражда и будизмът, Сидхарта (Буда) е индийски принц

    16:17 12.10.2025

  • 9 демократ

    1 1 Отговор
    Китай мислрше че щр сплашва Индия с Пакистан но Индия иска да скапе Пакистан чрез Афганистан.

    16:20 12.10.2025

  • 10 Кумунист и терорист се збиха

    1 2 Отговор
    Да видим брат им Путин как ще ги посъветва

    16:22 12.10.2025

  • 11 Кислород.

    0 0 Отговор
    Тъкмо се постигна затишие в Палестина и ето ти пакк.

    За да могат да живеят западняците добре някъде по света трябва да има размирици но не и при тях колкото се може оо далеч..

    16:37 12.10.2025

  • 12 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Да разполагат колкото си искат тешки машини! Пакистан има авиация и далнобойни оръжия! Хич няма да се чуди като руснаци и американци колко ,,мирни граждани" ще убие! Кабул ще бъде разрушен! А има и нещо повече от ракети!

    16:44 12.10.2025

