Кабул съобщи за смъртта на 58 пакистански войници по време на афганистанска операция

Най-малко 58 пакистански войници са убити, а други 30 са ранени по време на афганистанска операция на границата между двете страни, според говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид.

„По време на операцията, проведена снощи, са убити 58 пакистански войници, а други 30 са ранени“, цитира думите му афганистанският телевизионен канал TOLO News. „Девет афганистански войници са убити, а други 16 са ранени. Двадесет пакистански контролно-пропускателни пункта също са унищожени.“