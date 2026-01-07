Снежни бури блокираха Европа: Шестима загинали, редица отменени полети и закъснения на влаковете

Зимната обстановка в голяма част от Европа е изключително усложнена, като лошите метеорологични условия предизвикаха сериозни смущения в транспорта, включително отменени полети, закъснения на влакове и блокирани пътища, предава BBC, цитирана от Фокус.

По данни на властите, при инциденти, свързани с тежките атмосферни условия, са загинали шест души. Петима души загинаха в два различни региона на Франция вследствие на опасни условия за шофиране, а една жена загина в столицата на Босна, Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.

Стотици полети са били отменени в цяла Европа, а хиляди пътници са останали блокирани на летищата в Париж и Амстердам. Очаква се транспортните прекъсвания да продължат и в сряда.

Френската национална метеорологична служба съобщи, че 38 области ще бъдат поставени под оранжево предупреждение за сняг и заледяване. В някои части на страната много железопътни услуги бяха отменени заради опасността и труднопроходимите пътища.