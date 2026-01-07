Новини
Снежни бури блокираха Европа: Шестима загинали, редица отменени полети и закъснения на влаковете

Снежни бури блокираха Европа: Шестима загинали, редица отменени полети и закъснения на влаковете

7 Януари, 2026 10:41, обновена 7 Януари, 2026 10:40 859 8

Отменени полети, закъснения на влакове и опасни пътища в редица страни, докато метеорологичните служби предупреждават за нови снеговалежи

Снежни бури блокираха Европа: Шестима загинали, редица отменени полети и закъснения на влаковете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Зимната обстановка в голяма част от Европа е изключително усложнена, като лошите метеорологични условия предизвикаха сериозни смущения в транспорта, включително отменени полети, закъснения на влакове и блокирани пътища, предава BBC, цитирана от Фокус.

По данни на властите, при инциденти, свързани с тежките атмосферни условия, са загинали шест души. Петима души загинаха в два различни региона на Франция вследствие на опасни условия за шофиране, а една жена загина в столицата на Босна, Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.

Стотици полети са били отменени в цяла Европа, а хиляди пътници са останали блокирани на летищата в Париж и Амстердам. Очаква се транспортните прекъсвания да продължат и в сряда.

Френската национална метеорологична служба съобщи, че 38 области ще бъдат поставени под оранжево предупреждение за сняг и заледяване. В някои части на страната много железопътни услуги бяха отменени заради опасността и труднопроходимите пътища.


Франция
  • 1 В Берлин

    4 0 Отговор
    дори не ръсят със сол, хората се пребиват по стъпалата из градът.. Да се чувстват у дома си инжинерите. Това освен че 40 000 човека нямат ток цяла седмица

    Коментиран от #2, #3

    10:48 07.01.2026

  • 2 Хаджи Папурко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "В Берлин":

    Не са само инженери, като цяло това са "прогресивни хора" търсещи и обичащи демокрацията.

    10:51 07.01.2026

  • 3 Отдавна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "В Берлин":

    много отдавна, не не се ръси със сол по улиците. Евентуално в пред блока, където живущите или поддържащата фирма са задължени да почистват

    10:55 07.01.2026

  • 4 в европа е като на витоша .

    2 0 Отговор
    малко сняг, паднали дървета, вятър и студ . но кой ходи там . вече е 7 . спират се екскурзиите и разходките . могат да им пратят малко доброволци . лопатарци . кат се стопи снегът ще има и няколко наводнения . да пестят водата . може да пратят и няколко джугана и урала . с камьон е по лесно на снегът и ледът . логиката е че до месец и тук ще има влошаване на времето . купувайте апрески - 120 евро . пестете от шапки . от грипа няма да се отървете .

    Коментиран от #6

    10:59 07.01.2026

  • 5 Ретро спомен

    3 0 Отговор
    Работех близо до Бреда през 2017 г.и като падна 5 см сняг, тока спря за 5 часа, жици скъсани, паники навсякъде, ...беше ми доста интересно, че тези сантиметри, доста лошо им повлияха за напреднала нация.Представях си,ако имаха 30 см сняг

    Коментиран от #8

    11:08 07.01.2026

  • 6 ХА ДА ВИ Е ЧЕСТИТО

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "в европа е като на витоша .":

    Да ви е честит дебелия северен сняг от две МАРОЗ! Три месеца да фучи и вие и вали! АБЕ НАЛИ БЕШЕ ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ? СЕГА НОВИТЕ ЛЕКАРИ И ИНЖЕНЕРИ ОТ АФГАНИСТАН КЕ ВИ ТОПЛЯТ, ЧИСТЯТ СНЕГА И КЕ ВИ НОСЯТ ДЪРВА И КИМЮР ЗА КЮМБЕТАТА ДЕКА ГИ НЕМАТЕ. ФОТОВОЛТАИЦИТЕ УМРЕХА И НИЩО НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ. ШВАБИТЕ СИ ЗАТВОРИХА АЕЦ! КЪДЕ ЛИ ЩЕ СТАНЕ КАО ИСПАНИЯ? МОЖЕ ГАЗ ДА ИМАТЕ АМА КАТ СПРЕ ТОКО И ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА СПИРА. ОЧАКВАМ ГОУЕМ ЕВР@ГeiСКИ БЛЯК АУТ!

    11:26 07.01.2026

  • 7 ХА ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ЗАТОПЛЯНЕТО

    0 1 Отговор
    Да ви е честит дебелия северен сняг от дед МАРОЗ! Три месеца да фучи и вие и вали! АБЕ НАЛИ БЕШЕ ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ? СЕГА НОВИТЕ ЛЕКАРИ И ИНЖЕНЕРИ ОТ АФГАНИСТАН КЕ ВИ ТОПЛЯТ, ЧИСТЯТ СНЕГА И КЕ ВИ НОСЯТ ДЪРВА И КИМЮР ЗА КЮМБЕТАТА ДЕКА ГИ НЕМАТЕ. ФОТОВОЛТАИЦИТЕ УМРЕХА И НИЩО НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ. ШВАБИТЕ СИ ЗАТВОРИХА АЕЦ! КЪДЕ ЛИ ЩЕ СТАНЕ КАО ИСПАНИЯ? МОЖЕ ГАЗ ДА ИМАТЕ АМА КАТ СПРЕ ТОКО И ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА СПИРА. ОЧАКВАМ ГОУЕМ ЕВР@ГeiСКИ БЛЯК АУТ!

    11:27 07.01.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ретро спомен":

    Хората нямат климат като в България,не са подготвени .За първи път от как съм в Франция виждам сняг в нашата област,училища,автобуси ,даже камиона за боклук не мина никой не е с зимни гуми ...всичко е блокирано за щастие 6 см.покривка.Поне има ток и вода на места с 30 см.покривка са без ток от вчера.

    11:45 07.01.2026

Новини по държави:
