Снежни бури блокираха Европа: Шестима загинали, редица отменени полети и закъснения на влаковете

Зимната обстановка в голяма част от Европа е изключително усложнена, като лошите метеорологични условия предизвикаха сериозни смущения в транспорта, включително отменени полети, закъснения на влакове и блокирани пътища, предава BBC, цитирана от Фокус.
По данни на властите, при инциденти, свързани с тежките атмосферни условия, са загинали шест души. Петима души загинаха в два различни региона на Франция вследствие на опасни условия за шофиране, а една жена загина в столицата на Босна, Сараево, след като над града паднаха 40 см сняг.
Стотици полети са били отменени в цяла Европа, а хиляди пътници са останали блокирани на летищата в Париж и Амстердам. Очаква се транспортните прекъсвания да продължат и в сряда.
Френската национална метеорологична служба съобщи, че 38 области ще бъдат поставени под оранжево предупреждение за сняг и заледяване. В някои части на страната много железопътни услуги бяха отменени заради опасността и труднопроходимите пътища.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Берлин
Коментиран от #2, #3
10:48 07.01.2026
2 Хаджи Папурко
До коментар #1 от "В Берлин":Не са само инженери, като цяло това са "прогресивни хора" търсещи и обичащи демокрацията.
10:51 07.01.2026
3 Отдавна
До коментар #1 от "В Берлин":много отдавна, не не се ръси със сол по улиците. Евентуално в пред блока, където живущите или поддържащата фирма са задължени да почистват
10:55 07.01.2026
4 в европа е като на витоша .
Коментиран от #6
10:59 07.01.2026
5 Ретро спомен
Коментиран от #8
11:08 07.01.2026
6 ХА ДА ВИ Е ЧЕСТИТО
До коментар #4 от "в европа е като на витоша .":Да ви е честит дебелия северен сняг от две МАРОЗ! Три месеца да фучи и вие и вали! АБЕ НАЛИ БЕШЕ ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ? СЕГА НОВИТЕ ЛЕКАРИ И ИНЖЕНЕРИ ОТ АФГАНИСТАН КЕ ВИ ТОПЛЯТ, ЧИСТЯТ СНЕГА И КЕ ВИ НОСЯТ ДЪРВА И КИМЮР ЗА КЮМБЕТАТА ДЕКА ГИ НЕМАТЕ. ФОТОВОЛТАИЦИТЕ УМРЕХА И НИЩО НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ. ШВАБИТЕ СИ ЗАТВОРИХА АЕЦ! КЪДЕ ЛИ ЩЕ СТАНЕ КАО ИСПАНИЯ? МОЖЕ ГАЗ ДА ИМАТЕ АМА КАТ СПРЕ ТОКО И ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА СПИРА. ОЧАКВАМ ГОУЕМ ЕВР@ГeiСКИ БЛЯК АУТ!
11:26 07.01.2026
7 ХА ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ЗАТОПЛЯНЕТО
11:27 07.01.2026
8 Соваж бейби
До коментар #5 от "Ретро спомен":Хората нямат климат като в България,не са подготвени .За първи път от как съм в Франция виждам сняг в нашата област,училища,автобуси ,даже камиона за боклук не мина никой не е с зимни гуми ...всичко е блокирано за щастие 6 см.покривка.Поне има ток и вода на места с 30 см.покривка са без ток от вчера.
11:45 07.01.2026