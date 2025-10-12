Тръмп говори за своя „украински импийчмънт“

Американският президент Доналд Тръмп сравни опита си за импийчмънт от 2019 г. със скандала „Уотъргейт“. Той написа това в социалната мрежа TRUTH Social.

„Украинският импийчмънт (срещу мен!) беше далеч по-незаконна измама от „Уотъргейт“. Искрено се надявам, че съответните органи, включително Конгресът, ще разследват този въпрос! Адам Шиф беше толкова нечестен и корумпиран. Толкова много закони и процедури бяха нарушени и просто пренебрегнати!“, заяви американският лидер.

Тръмп стана единственият президент в историята на САЩ, който беше импийчмънтван два пъти в Камарата на представителите, но и двата пъти беше оправдан от Сената. Демократите организираха първия процес през 2019 г. Държавният глава беше заподозрян в задържане на военна помощ за Украйна и поиска разследване на политическия си опонент Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна. Тръмп твърдеше, че иска само украинското правителство да се бори с корупцията. Сенатът го оправда и по двете обвинения – злоупотреба с власт и възпрепятстване на Конгреса.

Камарата на представителите импийчмънтира Тръмп за втори път през януари 2021 г. Тогава Тръмп беше обвинен в подбуждане към въстание след безредиците в Капитолия. Сенатът, който разгледа импийчмънта, след като Тръмп престана да бъде президент, отново го оправда.