Тръмп говори за своя „украински импийчмънт“

Американският президент Доналд Тръмп сравни опита си за импийчмънт от 2019 г. със скандала „Уотъргейт“. Той написа това в социалната мрежа TRUTH Social.
„Украинският импийчмънт (срещу мен!) беше далеч по-незаконна измама от „Уотъргейт“. Искрено се надявам, че съответните органи, включително Конгресът, ще разследват този въпрос! Адам Шиф беше толкова нечестен и корумпиран. Толкова много закони и процедури бяха нарушени и просто пренебрегнати!“, заяви американският лидер.
Тръмп стана единственият президент в историята на САЩ, който беше импийчмънтван два пъти в Камарата на представителите, но и двата пъти беше оправдан от Сената. Демократите организираха първия процес през 2019 г. Държавният глава беше заподозрян в задържане на военна помощ за Украйна и поиска разследване на политическия си опонент Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна. Тръмп твърдеше, че иска само украинското правителство да се бори с корупцията. Сенатът го оправда и по двете обвинения – злоупотреба с власт и възпрепятстване на Конгреса.
Камарата на представителите импийчмънтира Тръмп за втори път през януари 2021 г. Тогава Тръмп беше обвинен в подбуждане към въстание след безредиците в Капитолия. Сенатът, който разгледа импийчмънта, след като Тръмп престана да бъде президент, отново го оправда.
1 Пич
Коментиран от #2, #6, #25, #31
20:46 12.10.2025
2 Тео
До коментар #1 от "Пич":А кой ги обича, освен нашите козяци?
20:48 12.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #8
20:49 12.10.2025
4 Българин
20:53 12.10.2025
5 Последния Софиянец
20:54 12.10.2025
6 Българин
До коментар #1 от "Пич":70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помоща на американският Старлинк.
Коментиран от #7, #16
20:55 12.10.2025
7 Пич
До коментар #6 от "Българин":Ама 70% от избитите руснаци са 2% от избитите украинци ! С руско оръжие !!!
Коментиран от #15, #21
20:57 12.10.2025
8 Дядо Йоцо
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Простотията вече скъса синджира и тича гола и нахална по стъргалото! Къде са преподавателите от журналистически факултет да изокат? Това е пълен разгром! Позор!
20:58 12.10.2025
9 Сатана Z
Коментиран от #10
20:59 12.10.2025
10 така е
До коментар #9 от "Сатана Z":Путин, ако искаше, досега да го е ликвидирал сто пъти! Путин е милостив, не е като Нетаняху. Той ще го остави да си го ликвидират самите украинци, защото изби толкова народ, заради егото си.
Коментиран от #12
21:03 12.10.2025
11 стоян георгиев
21:04 12.10.2025
12 стоян георгиев
До коментар #10 от "така е":Така е путин иска да му сринат всички рафинерии да ми приберат всички пари в чужбина и да му потопят черноморския флот.ако.икаше Киев щеше да го е превзел за три дена ама не иска .хах...хах
21:07 12.10.2025
13 Сатана Z
Това не е социална мрежа а обикновен уеб сайт където бай Дончо пуска по някоя и друга шега около божествената си персона преди да отиде на голф игрището да гони топчето
21:07 12.10.2025
14 Ааасаахахаааа
Ааасаахахаааа
Коментиран от #20
21:09 12.10.2025
15 аz СВОПобеда 80
До коментар #7 от "Пич":Ама друг път 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #22
21:09 12.10.2025
16 Това са безспорни
До коментар #6 от "Българин":Факти
Коментиран от #17
21:09 12.10.2025
17 стоян георгиев
До коментар #16 от "Това са безспорни":Тенденцията ще се запази даже ще се увеличи.най смешното е че сега ще плащат за американските оръжия с руски спестявания.
Коментиран от #34
21:12 12.10.2025
18 Историк
Коментиран от #28, #32, #40
21:12 12.10.2025
19 Мартин
21:12 12.10.2025
20 Възраждане
До коментар #14 от "Ааасаахахаааа":Тоя пич е върхът.
👍
21:14 12.10.2025
21 Въиййййй
До коментар #7 от "Пич":Таз Украйна да не е половин милиард?Копейка хахава😂
Коментиран от #27, #39
21:14 12.10.2025
22 Пич
До коментар #15 от "аz СВОПобеда 80":Е , руснаците изтрепаха и едно чудо "инструктори" от НАТО !!!
Коментиран от #23, #24, #26
21:18 12.10.2025
23 Атина Палада
До коментар #22 от "Пич":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
21:20 12.10.2025
24 аz СВОПобеда 80
До коментар #22 от "Пич":Ама друг път 🤣🤣🤣🤣
21:21 12.10.2025
25 Вихър с коня
До коментар #1 от "Пич":всики мразят наглите и нахгални украинци
Коментиран от #33
21:24 12.10.2025
27 Велизар
До коментар #21 от "Въиййййй":розов джендър, колкото и да се ще свършат, после вие с розовите опашки и шарените пера сте на ход....
21:26 12.10.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Историк":А помниш ли , че лично БайПън, се хвалеше
КАК Е ИЗНУДВАЛ Президента Потрошенко да уволни до 24 часа Главния прокурор на У...йна❓
Не знаеш или не ти изнася да го ОПИШЕШ❗
21:26 12.10.2025
29 Може би
До коментар #26 от "КерПич":От влюбените идиоти ! Неподходяща жена !
21:27 12.10.2025
31 Глупости
До коментар #1 от "Пич":Защо да ги мрази?
Той знае, че украинския народ няма никаква вина. Не веднъж е назовавал виновниците!
Шепа глобални психопати и пионките им, не представляват никой народ!
21:27 12.10.2025
32 Той
До коментар #18 от "Историк":Зелен на бял кон седеше
30 сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
21:28 12.10.2025
33 Пускай клипове
До коментар #25 от "Вихър с коня":С алкаши и се надъхвай, ху . Есос
Хахахаха
21:29 12.10.2025
34 Тотален анализ
До коментар #17 от "стоян георгиев":Пробутваш ни пасквили в стил ISW, но с оше по-долнопробно качество. А Украйна освен, че беше набутана във война за англосаксонския интерес, освен, че е почти тотално съсипана, сега години наред ще си плаща сама масрафа. Това е безусловна победа, безспорно :-))). Всъщност Украйна е поредното сдъвкано и изплюто прокси. А това, че в твоята глава има някакви "абстрактни" теории и дефинции, вече е друг въпрос.
Коментиран от #41
21:29 12.10.2025
35 Стар другар
21:29 12.10.2025
36 Николай Василев
Тия са толкова жалки, повръща ми се вече!
21:29 12.10.2025
38 Козлудуй е село
21:30 12.10.2025
39 НеКопейка хахава
До коментар #21 от "Въиййййй":Не, но...От 44 милиона сега да 19 милиона.
21:31 12.10.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Историк":Историче, това не е от ТАСС, а от самия Байдън❗
Байдън( към Порошенко):
- Няма да вземете милиарда, аз тръгвам от тук, мисля че след около шест часа, погледнах и си казах, че тръгвам след шест часа. Ако прокурорът не бъде уволнен, няма да получите парите. Е, кучият син беше уволнен.
Аз съм човек на думата и сега, след като Главният прокурор беше сменен, ние сме готови да вървим нататък и да подпишем тази гаранция за нов заем от 1 милиард долара. "
Коментиран от #44
21:33 12.10.2025
41 стоян георгиев
До коментар #34 от "Тотален анализ":Обясни как украйна бе набутана във война?много интересно твърдение!украйна нападна русия вероятно???
Коментиран от #43
21:33 12.10.2025
42 Буха ха
Правилното е, беше импийчнат, импичиха го
21:41 12.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "стоян георгиев":100.янчо, Обяснява се на човек който може да разбере❗
Такива , които НЕ искате или НЕ можете да разберете, сте само ПО ПЕЙКИ търсещи внимание с незнанията и неуменията си❗
Пиша това ,защото лично аз съм ти обяснявал това неколкократно❗
Коментиран от #46
21:41 12.10.2025
44 стоян георгиев
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това не се е случвало.прокурора бе на страната на байдън,защото нямаше данни за престъпление.явно пак си изпуснал истирията.тртмп искаше да бъде сменен прокурора след като не повдигна обвинение.товя доведе до скандал и опит за импийчмант.
21:41 12.10.2025
45 Пешо от панелката
21:42 12.10.2025
46 стоян георгиев
До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Кое си ми обяснявал?като сега за прокурора ли?хаха...кажи кой кого нападна и кога и защо в украйна? Знаеш ли поне кога русия нападна крим? Датата и месеца и годината знаеш ли ги?
21:43 12.10.2025