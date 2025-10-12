Новини
Тръмп говори за своя „украински импийчмънт“

12 Октомври, 2025 20:43

Той сравни опита си за импийчмънт от 2019 година със скандала „Уотъргейт“

Тръмп говори за своя „украински импийчмънт“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп сравни опита си за импийчмънт от 2019 г. със скандала „Уотъргейт“. Той написа това в социалната мрежа TRUTH Social.

„Украинският импийчмънт (срещу мен!) беше далеч по-незаконна измама от „Уотъргейт“. Искрено се надявам, че съответните органи, включително Конгресът, ще разследват този въпрос! Адам Шиф беше толкова нечестен и корумпиран. Толкова много закони и процедури бяха нарушени и просто пренебрегнати!“, заяви американският лидер.

Тръмп стана единственият президент в историята на САЩ, който беше импийчмънтван два пъти в Камарата на представителите, но и двата пъти беше оправдан от Сената. Демократите организираха първия процес през 2019 г. Държавният глава беше заподозрян в задържане на военна помощ за Украйна и поиска разследване на политическия си опонент Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна. Тръмп твърдеше, че иска само украинското правителство да се бори с корупцията. Сенатът го оправда и по двете обвинения – злоупотреба с власт и възпрепятстване на Конгреса.

Камарата на представителите импийчмънтира Тръмп за втори път през януари 2021 г. Тогава Тръмп беше обвинен в подбуждане към въстание след безредиците в Капитолия. Сенатът, който разгледа импийчмънта, след като Тръмп престана да бъде президент, отново го оправда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    26 1 Отговор
    Дони мрази украинците !!!

    Коментиран от #2, #6, #25, #31

    20:46 12.10.2025

  • 2 Тео

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А кой ги обича, освен нашите козяци?

    20:48 12.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    "ИМПИЙЧМЪНТИРА" 🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #8

    20:49 12.10.2025

  • 4 Българин

    0 25 Отговор
    Дончо направи Путин на маймуна в Аляска.

    20:53 12.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Е как да не мрази Украйна?

    20:54 12.10.2025

  • 6 Българин

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помоща на американският Старлинк.

    Коментиран от #7, #16

    20:55 12.10.2025

  • 7 Пич

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Ама 70% от избитите руснаци са 2% от избитите украинци ! С руско оръжие !!!

    Коментиран от #15, #21

    20:57 12.10.2025

  • 8 Дядо Йоцо

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Простотията вече скъса синджира и тича гола и нахална по стъргалото! Къде са преподавателите от журналистически факултет да изокат? Това е пълен разгром! Позор!

    20:58 12.10.2025

  • 9 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Тръмп е обещал на Зеленски да не го предава жив в ръцете на Путин

    Коментиран от #10

    20:59 12.10.2025

  • 10 така е

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Путин, ако искаше, досега да го е ликвидирал сто пъти! Путин е милостив, не е като Нетаняху. Той ще го остави да си го ликвидират самите украинци, защото изби толкова народ, заради егото си.

    Коментиран от #12

    21:03 12.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    5 9 Отговор
    Демократите не го вкараха в затвора тоя измамник сега ще страда цяла америка.

    21:04 12.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Така е путин иска да му сринат всички рафинерии да ми приберат всички пари в чужбина и да му потопят черноморския флот.ако.икаше Киев щеше да го е превзел за три дена ама не иска .хах...хах

    21:07 12.10.2025

  • 13 Сатана Z

    5 2 Отговор
    социалната мрежа TRUTH Social.
    Това не е социална мрежа а обикновен уеб сайт където бай Дончо пуска по някоя и друга шега около божествената си персона преди да отиде на голф игрището да гони топчето

    21:07 12.10.2025

  • 14 Ааасаахахаааа

    2 5 Отговор
    СУЛТАН 24 кърти Узкие Пи дараси у туб ата
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #20

    21:09 12.10.2025

  • 15 аz СВОПобеда 80

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ама друг път 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    21:09 12.10.2025

  • 16 Това са безспорни

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Факти

    Коментиран от #17

    21:09 12.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Това са безспорни":

    Тенденцията ще се запази даже ще се увеличи.най смешното е че сега ще плащат за американските оръжия с руски спестявания.

    Коментиран от #34

    21:12 12.10.2025

  • 18 Историк

    3 8 Отговор
    Помним как точно този обиден клоун изнудваше Зеленски да злепостави Байдън, за да му даде финансова помощ. Помним защо трябваше да бъде отстранен двукратно за нарушаване на Конституцията и законите и многобройните свидетели,които бяха на разпит пред конгреса и как републиканците въпреки фактите, го спасиха. Такова арогантно и безскрупулно същество не спира с отмъстителността си към честните демократи. Това са му вътрешните врагове на развилнелия се диктатор. Всички,които показаха безбройните му безобразия

    Коментиран от #28, #32, #40

    21:12 12.10.2025

  • 19 Мартин

    3 5 Отговор
    ВСУ продължават с контрата в Запорожие като помитат орките.

    21:12 12.10.2025

  • 20 Възраждане

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ааасаахахаааа":

    Тоя пич е върхът.
    👍

    21:14 12.10.2025

  • 21 Въиййййй

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Таз Украйна да не е половин милиард?Копейка хахава😂

    Коментиран от #27, #39

    21:14 12.10.2025

  • 22 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВОПобеда 80":

    Е , руснаците изтрепаха и едно чудо "инструктори" от НАТО !!!

    Коментиран от #23, #24, #26

    21:18 12.10.2025

  • 23 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    21:20 12.10.2025

  • 24 аz СВОПобеда 80

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ама друг път 🤣🤣🤣🤣

    21:21 12.10.2025

  • 25 Вихър с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    всики мразят наглите и нахгални украинци

    Коментиран от #33

    21:24 12.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Велизар

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Въиййййй":

    розов джендър, колкото и да се ще свършат, после вие с розовите опашки и шарените пера сте на ход....

    21:26 12.10.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    А помниш ли , че лично БайПън, се хвалеше
    КАК Е ИЗНУДВАЛ Президента Потрошенко да уволни до 24 часа Главния прокурор на У...йна❓
    Не знаеш или не ти изнася да го ОПИШЕШ❗

    21:26 12.10.2025

  • 29 Може би

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "КерПич":

    От влюбените идиоти ! Неподходяща жена !

    21:27 12.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защо да ги мрази?
    Той знае, че украинския народ няма никаква вина. Не веднъж е назовавал виновниците!
    Шепа глобални психопати и пионките им, не представляват никой народ!

    21:27 12.10.2025

  • 32 Той

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Зелен на бял кон седеше
    30 сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    21:28 12.10.2025

  • 33 Пускай клипове

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вихър с коня":

    С алкаши и се надъхвай, ху . Есос
    Хахахаха

    21:29 12.10.2025

  • 34 Тотален анализ

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Пробутваш ни пасквили в стил ISW, но с оше по-долнопробно качество. А Украйна освен, че беше набутана във война за англосаксонския интерес, освен, че е почти тотално съсипана, сега години наред ще си плаща сама масрафа. Това е безусловна победа, безспорно :-))). Всъщност Украйна е поредното сдъвкано и изплюто прокси. А това, че в твоята глава има някакви "абстрактни" теории и дефинции, вече е друг въпрос.

    Коментиран от #41

    21:29 12.10.2025

  • 35 Стар другар

    6 0 Отговор
    нАТО трябваше да се разпусне още през лятото на 1991г., когато се разпусна Варшавският договор, за да има мир и благополучие в Европа. Но нАТО е създадено като агресивна войнолюбива и вредна за Европа организация, шест години преди създаването на Варшавския договор и няма да се саморазпусне, докато не бъде тотално унизена от враговете, които сама си създава.

    21:29 12.10.2025

  • 36 Николай Василев

    7 0 Отговор
    Микрона разкарва Зелката като циркува маймуна по всякакви изложби, погребения, балове и срещи, за да проси пари и оръжие за крайна, хахахахха!

    Тия са толкова жалки, повръща ми се вече!

    21:29 12.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Козлудуй е село

    5 0 Отговор
    украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".

    21:30 12.10.2025

  • 39 НеКопейка хахава

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Въиййййй":

    Не, но...От 44 милиона сега да 19 милиона.

    21:31 12.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Историче, това не е от ТАСС, а от самия Байдън❗
    Байдън( към Порошенко):
    - Няма да вземете милиарда, аз тръгвам от тук, мисля че след около шест часа, погледнах и си казах, че тръгвам след шест часа. Ако прокурорът не бъде уволнен, няма да получите парите. Е, кучият син беше уволнен.
    Аз съм човек на думата и сега, след като Главният прокурор беше сменен, ние сме готови да вървим нататък и да подпишем тази гаранция за нов заем от 1 милиард долара. "

    Коментиран от #44

    21:33 12.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Тотален анализ":

    Обясни как украйна бе набутана във война?много интересно твърдение!украйна нападна русия вероятно???

    Коментиран от #43

    21:33 12.10.2025

  • 42 Буха ха

    0 0 Отговор
    беше импийчмънтван два пъти

    Правилното е, беше импийчнат, импичиха го

    21:41 12.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    100.янчо, Обяснява се на човек който може да разбере❗
    Такива , които НЕ искате или НЕ можете да разберете, сте само ПО ПЕЙКИ търсещи внимание с незнанията и неуменията си❗
    Пиша това ,защото лично аз съм ти обяснявал това неколкократно❗

    Коментиран от #46

    21:41 12.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това не се е случвало.прокурора бе на страната на байдън,защото нямаше данни за престъпление.явно пак си изпуснал истирията.тртмп искаше да бъде сменен прокурора след като не повдигна обвинение.товя доведе до скандал и опит за импийчмант.

    21:41 12.10.2025

  • 45 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Милена е тъпа импйчка

    21:42 12.10.2025

  • 46 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кое си ми обяснявал?като сега за прокурора ли?хаха...кажи кой кого нападна и кога и защо в украйна? Знаеш ли поне кога русия нападна крим? Датата и месеца и годината знаеш ли ги?

    21:43 12.10.2025