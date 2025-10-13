Тръмп обяви край на войната в ивицата Газа и пое към Израел и Египет

Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.



"Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас".



Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент".



"Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.



Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес.



Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.



"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.



"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Срещата на върха за Газа, която ще се проведе в египетския курорт Шарм ел Шейх днес следобед, ще започне с разговор между президентите на Египет и на САЩ Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, последвана от пленарна сесия с присъстващите лидери и държавни глави, сочи предварителна програма, разпространена до египетските медии, съобщи в. “Ал Ахрам”.



След групова снимка Ас Сиси и Тръмп ще направят изявления, в които ще бъдат очертани целите на форума и следващите стъпки за поддържане на мира и улесняване на хуманитарните операции в Газа. Програмата включва и двустранни срещи в кулоарите на събитието, а останалите точки от дневния ред все още се финализират.



Срещата на върха за мир в Шарм ал Шейх привлече широко международно участие, отбелязва в. “Ал Ахрам”. Предварително потвърдените участници включват, наред с държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, краля на Йордания Абдула Втори, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани, премиера на Кувейт шейх Ахмад Абдула ал Ахмад ас Сабах, краля на Бахрейн Хамад бин Иса ал Халифа, палестинския президент Махмуд Абас, турския президент Реджеп Тайип Ердоган, президента на Индонезия Прабово Субианто и президента на Азербайджан Илхам Алиев.



Други ключови фигури са френският президент Еманюел Макрон, кипърският президент Никос Христодулидис, германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Великобритания, Италия, Испания, Гърция, Армения, Унгариа, Пакистан, Канада, Норвегия и Ирак Киър Стармър, Джорджа Мелони, Педро Санчес, Кириакос Мицотакис, Никол Пашинян, Виктор Орбан, Шехбаз Шариф, Марк Карни, Юнас Гар Стьоре и Мохамед Шия ас Судани.



Ще присъстват и вицепрезидентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мансур бин Зайед ал Нахян, министърът на външните работи на Оман Бадр ал Бусаиди, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт, държавният министър на външните работи на Индия Кирти Вардхан Сингх и посланикът на Япония в Кайро Фумио Ивай.



Радикалното движение “Хамас” и други палестински фракции, както и представители на Израел няма да присъстват.



Изненадващо, въпреки първоначалните съобщения, Саудитска Арабия сякаш отсъства, отбелязва “Ал Ахрам”.



Иранското президентство обяви, че президентът Масуд Пезешкиан е отказал покана от Египет за участие в срещата на върха. Въпреки това, според непотвърдена информация, иранският външен министър Абас Арагчи ще присъства, пише вестникът.