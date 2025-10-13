Демонстрация в Барселона, посветена на националния празник на Испания, се превърна в протест срещу правителството

Политическата битка в Испания се пренесе и в Деня на националния празник на страната. Тържествата не попречиха на лидерите да си отправят взаимни атаки и обвинения.



Испания отбеляза националния си празник с традиционен военен парад в Мадрид. Крал Фелипе Шести, съпругата му Летисия, принцеса Леонор и инфанта София приеха манифестацията, в която участваха над 3 800 военнослужещи от въоръжените сили. Но тържествената атмосфера не попречи на освиркванията срещу премиера Педро Санчес. Не спря и лидера на крайнодясната партия "Вокс" Сантяго Абаскал да откаже да стои редом с останалите политици в кралската галерия, както и да присъства на приема, даван от монарха след това. Обяснението му гласеше: "При никакви обстоятелства не можем да се преструваме на нормалност във време, когато правителството, което е корумпирана мафия, е на власт". Часове по-късно самият Санчес също напусна приема веднага след като поздрави кралското семейство. Обяснение от екипа му не последва.



На този фон демонстрация в Барселона, посветена на празника, се превърна в протест срещу правителството. Над 1 000 души преминаха по улиците на каталунската столица със скандирания срещу управлението на Педро Санчес.



А в Мадрид две жени - активисти на гражданско движение - хвърлиха червена боя върху картината "Първа почит към Христофор Колумб" във Военноморския музей. Обяснението им - на 12 октомври няма какво да се празнува. Те са арестувани и ще бъдат изправени пред съд.



В края на август други двама активисти на същата организация хвърлиха червена боя по "Саграда Фамилия" в Барселона.

