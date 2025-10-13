Новини
Свят »
Испания »
Демонстрация в Барселона, посветена на националния празник на Испания, се превърна в протест срещу правителството

13 Октомври, 2025 05:50, обновена 13 Октомври, 2025 05:57 480 1

  • испания-
  • протест-
  • правителство-
  • национален празник

Тържествата не попречиха на политическите лидери да си отправят взаимни атаки и обвинения

Демонстрация в Барселона, посветена на националния празник на Испания, се превърна в протест срещу правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата битка в Испания се пренесе и в Деня на националния празник на страната. Тържествата не попречиха на лидерите да си отправят взаимни атаки и обвинения.

Испания отбеляза националния си празник с традиционен военен парад в Мадрид. Крал Фелипе Шести, съпругата му Летисия, принцеса Леонор и инфанта София приеха манифестацията, в която участваха над 3 800 военнослужещи от въоръжените сили. Но тържествената атмосфера не попречи на освиркванията срещу премиера Педро Санчес. Не спря и лидера на крайнодясната партия "Вокс" Сантяго Абаскал да откаже да стои редом с останалите политици в кралската галерия, както и да присъства на приема, даван от монарха след това. Обяснението му гласеше: "При никакви обстоятелства не можем да се преструваме на нормалност във време, когато правителството, което е корумпирана мафия, е на власт". Часове по-късно самият Санчес също напусна приема веднага след като поздрави кралското семейство. Обяснение от екипа му не последва.

На този фон демонстрация в Барселона, посветена на празника, се превърна в протест срещу правителството. Над 1 000 души преминаха по улиците на каталунската столица със скандирания срещу управлението на Педро Санчес.

А в Мадрид две жени - активисти на гражданско движение - хвърлиха червена боя върху картината "Първа почит към Христофор Колумб" във Военноморския музей. Обяснението им - на 12 октомври няма какво да се празнува. Те са арестувани и ще бъдат изправени пред съд.

В края на август други двама активисти на същата организация хвърлиха червена боя по "Саграда Фамилия" в Барселона.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленото Джуджи

    1 2 Отговор
    Отличная новость !!!
    Ожидаем нещо такова да се случи в Масква на поредния фейк Парад догодина. Путину конец 😄👍

    06:01 13.10.2025

Новини по държави:
