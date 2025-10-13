Свирил на Левски ще ръководи Испания – България

Френска съдийска бригада ще ръководи предстоящия двубой между Испания и България от световните квалификации в група „Е“. Главен арбитър на срещата във вторник, 14 октомври, ще бъде Вили Делажо, а негови асистенти по линиите ще са Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие. Четвъртият съдия е Жереми Пиняр. ВАР системата ще бъде под контрола на Денис Йохан Хиглер от Нидерландия и Ян Ботерберг от Белгия.

33-годишният Делажо е роден в Корие, Югоизточна Франция, и освен футболен съдия работи и като агент на недвижими имоти. Той споделя, че двете професии се допълват, тъй като съдийството го учи на концентрация и управление на различни характери в напрегната среда.

Той започва да ръководи срещи още на 13-годишна възраст, а от 2018-а година получава постоянни назначения в Лига 1. Две години по-късно дебютира и на международната сцена под егидата на УЕФА. Делажо е класифициран в категория 1 на европейската централа – същата, в която е и българският рефер Георги Кабаков.

През настоящия сезон французинът е свирил седем официални мача във всички турнири, като е показал 24 жълти и два червени картона (нито един директен) и е отсъдил общо седем дузпи.

Интересен факт е, че Делажо вече има опит с български отбор – той бе главен съдия на първия двубой между Хамрун Спартанс и Левски от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.