Самолетът на Доналд Тръмп кацна в Израел в момента на освобождаването на първите заложници

Американският президентски самолет „Еър форс уан“, с президента Доналд Тръмп на борда, кацна в Израел в същия момент, когато бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници вече се намира на израелска територия. Новината предаде „Ройтерс“, предава БТА.
Седем живи заложници, сред които е и Матан Ангрест, имащ българско гражданство, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение „Хамас“ на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.
Самолетът на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където хиляди хора се бяха събрали, за да отпразнуват освобождаването на първите пленници. Президентът се очаква да произнесе реч по-късно днес в Кнесета, израелския парламент.
По-рано днес „Хамас“ публикува списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, съобщи „Ройтерс“.
Същевременно бе обявено, че палестински затворници са били качени на автобуси в израелски затвори в подготовка за размяната, която ще се извърши в съответствие с договореностите между двете страни.
Израел започна военната си операция в ивицата Газа след безпрецедентната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която бяха убити и отвлечени десетки израелски граждани.
Миналата седмица Израел и „Хамас“ подписаха споразумение за прекратяване на огъня и за освобождаване на заложниците, държани в Газа, в замяна на палестински затворници, намиращи се в израелски затвори.
Тази размяна бележи първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и постигане на устойчиво примирие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мошЕто
Коментиран от #2, #4
10:12 13.10.2025
2 Ю Да Ли
До коментар #1 от "мошЕто":Като начало са 13 за да продължи ще трябва да се заменят с хиляди.
10:17 13.10.2025
3 Кан Кубрат
10:17 13.10.2025
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "мошЕто":СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО И НА ПОСЛЕДНИЯ ЗАЛОЖНИК ЩЕ СРИНАТ ГАЗА ДО ЗЕМЯТА!
Коментиран от #6
10:18 13.10.2025
5 Трол
10:19 13.10.2025
6 мошЕто
До коментар #4 от "Боруна Лом":На едно мнение сме !
10:19 13.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТРЪМПАКА
10:28 13.10.2025
9 име
10:30 13.10.2025
10 12345
10:37 13.10.2025
11 Този аероплан ли е
А сега от Чифутия ще му подарят една дълга ивица на морето!
А ние му обещахме и неф и тръби, ама дори и посланник нямаме!
10:39 13.10.2025