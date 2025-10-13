Самолетът на Доналд Тръмп кацна в Израел в момента на освобождаването на първите заложници

Американският президентски самолет „Еър форс уан“, с президента Доналд Тръмп на борда, кацна в Израел в същия момент, когато бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници вече се намира на израелска територия. Новината предаде „Ройтерс“, предава БТА.

Седем живи заложници, сред които е и Матан Ангрест, имащ българско гражданство, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение „Хамас“ на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Самолетът на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където хиляди хора се бяха събрали, за да отпразнуват освобождаването на първите пленници. Президентът се очаква да произнесе реч по-късно днес в Кнесета, израелския парламент.

По-рано днес „Хамас“ публикува списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, съобщи „Ройтерс“.

Същевременно бе обявено, че палестински затворници са били качени на автобуси в израелски затвори в подготовка за размяната, която ще се извърши в съответствие с договореностите между двете страни.

Израел започна военната си операция в ивицата Газа след безпрецедентната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при която бяха убити и отвлечени десетки израелски граждани.

Миналата седмица Израел и „Хамас“ подписаха споразумение за прекратяване на огъня и за освобождаване на заложниците, държани в Газа, в замяна на палестински затворници, намиращи се в израелски затвори.

Тази размяна бележи първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и постигане на устойчиво примирие.