Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на първо посещение в Словения

13 Октомври, 2025 10:25 328 2

Рюте участва в 71-ата сесия на Парламентарната асамблея на Алианса с близо 300 участници, сред които украинският президент Зеленски

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте на първо посещение в Словения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига днес на първото си посещение в Словения, за да участва в 71-ата годишна сесия на Парламентарната асамблея на Алианса, съобщават словенските медии. На заседанието ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски, предава БТА.

Словения е домакин на сесията, на която ще се обсъждат актуалните предизвикателства пред сигурността на Алианса. Очаква се участие на близо 300 представители, включително словенският премиер Роберт Голоб и украинският президент Зеленски.

По време на заседанието ще бъдат одобрени приетите от НАТО документи, с което ще се постави основата за бъдещата работа на Алианса.

Словенският министър на отбраната Борут Сайович отбеляза пред Радио Словения, че се очаква открит диалог между съюзниците. Той допълни, че всяка от 32-те страни членки има свои граници и специфики и че „всичката тази различност трябва да се обедини в един мощен сноп, който може да се огъва, но никога не се чупи“.

Рюте ще се срещне със словенския премиер Голоб, президента на Словения Наташа Пирц Мусар, председателката на парламента Уршка Клакочар Жупанчич, външната министърка Таня Файон и министъра на отбраната Борут Сайович, съобщава словенската национална телевизия РТВ Сло.

По време на срещите ще бъдат обсъдени ситуацията в Украйна и в Близкия изток, където Словения участва с един от най-големите си контингенти в чужбина, както и операциите на НАТО в Косово (КейФОР).

Посещението на Рюте в Словения и сесията на НАТО идват няколко месеца след преломната среща на върха в Хага, на която няколко лидери на страни членки обещаха да увеличат разходите за отбрана до 5% от Брутния вътрешен продукт до 2035 г., припомня РТВ Сло.


Словения
  • 1 Цветове на дъгата

    6 1 Отговор
    Където мине този, всичко съхне..

    10:29 13.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Гласят MARKo PUTьо за главнокомандващ
    на БА ❗

    10:30 13.10.2025

