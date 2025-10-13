Новини
Шведската прокуратура прекрати делото за българския кораб, прекъснал подводен кабел
  Тема: Украйна

Шведската прокуратура прекрати делото за българския кораб, прекъснал подводен кабел

13 Октомври, 2025 19:40 604 7

Черната кутия на "Вежен" е била изследвана, направени са разпити и са прегледани видеозаписи, заснети по време на прекъсването

Шведската прокуратура прекрати делото за българския кораб, прекъснал подводен кабел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата на Швеция прекрати окончателно делото за прекъсването на подводен кабел между Латвия и Швеция от български кораб през февруари тази година, като представи заключения, че става въпрос за инцидент и посочи технически неизправности на плавателния съд като причина за събитието, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, бе увреден на 26 януари тази година. Швеция незабавно задържа българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.

"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.

"Става въпрос за инцидент", добави той.

Черната кутия на "Вежен" е била изследвана, направени са разпити и са прегледани видеозаписи, заснети по време на прекъсването, поясни шведската прокуратура.

През тази нощ метеорологичните условия са били много лоши и е имало силно вълнение в Балтийско море. Корабната котва, която е следвало да бъде обезопасена посредством три предпазни механизма, независещи един от друг, са били извън строя "за определено време", обясни шведското ведомство.

"Единственият работещ механизъм, който е задържал котвата на едно място, се е разбил, след като е бил ударен от силна вълна на 25 януари в 04:11 ч. през нощта. Впоследствие, котвата и веригата са се откачили, но никаква аларма не е предупредила членовете от екипажа на мостика. На следващия ден корабът е достигнал шведския остров и тогава котвата е увредила кабела. Той не е бил повреден умишлено", заключава прокурорът Люнквист.

Заключенията от разследването са били предадени на латвийските власти тази пролет, които образуваха свое собствено следствие по случая.

При инцидента, държавни лидери и експерти изразиха мнението, че събитието е било част от "хибридната война" на Русия срещу западните държави, обвинения, които бяха отречени от Москва, напомня АФП.


  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Швеците са пирати,но и нашите управници не стават за чеп.

    19:50 13.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    мили БГта-снощи ..и пак не толкоз снощи паднахме с 6 на 1!!!!кога ще се научим да се самоуважаваме?

    Коментиран от #4

    19:51 13.10.2025

  • 3 Самата истина

    3 0 Отговор
    Шведският съд се произнесе. Комбинация от технически неизправности, сравнително лошо време и некадърност на екипажа на частното Параходство "БМФ"- Варна е довела до прекъсване на кабела.

    Евроатлантиците диреха под вола теле.

    Плаща застрахователят и Параходството чрез по-високи застрахователни премии, в резултат на инцидента. Некадърниците получават потупване по рамото от генералния директор на Български морски флот.

    19:55 13.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ей на-КАРЛИТО пак ги попиля-сам в поле воин , както си лафят руснаците...толкоз ли сме зле , че предпочитаме НЕдостойни да ни управляват / и Волея за похвала!!съжалявам но съм толкоз ядосан...че си изгубих времето да ги гледам

    20:04 13.10.2025

  • 5 Коко

    0 3 Отговор
    Това е демократична Швеция. Обективно разследване - справедливо решение. Представете си ако беше български кораб в руски териториални води какво щеше да се случи. Никога повече нямаше да видим нашите моряци. Както вкараха сега няколко българки за писане на коментари в социални мрежи в затвора. Путин е фашага.

    20:09 13.10.2025

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    А ние четем постоянно че руснаците късат кабелите по Балтийско море сега чуваме за лошото време

    20:32 13.10.2025

  • 7 654321

    0 0 Отговор
    Двама си говорят: – Гошо, помниш ли, кога ти е било най-обидно в живота? – Най-обидно, Пешо, ми беше, когато един ден бях на работа и получих СМС от съседа да правя по-тихо секс…

    20:46 13.10.2025

