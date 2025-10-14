Новини
Президентът на Мадагаскар избяга: На сигурно място съм след опита за убийството ми ВИДЕО

14 Октомври, 2025 05:44, обновена 14 Октомври, 2025 04:48 399 0

През уикенда част от армията се присъедини към протестиращите срещу властта

Президентът на Мадагаскар избяга: На сигурно място съм след опита за убийството ми ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина каза в първото си излъчено в социалните мрежи изявление, след като през уикенда част от армията се присъедини към протестиращите срещу властта, че се намира на "сигурно място" след "опит за убийство", без да дава повече подробности за местонахождението си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Има само един изход за решаване на тези проблеми, а именно да се спазва действащата конституция на страната", заяви той, отхвърляйки призивите на протестиращите за неговата оставка.

Френският президент Еманюел Макрон изрази тази вечер вечер дълбоко безпокойство от ситуацията в Мадагаскар, без да потвърди информацията на радио Ер Еф И, според която мадагаскарският президент Ражоелина се е качил на борда на френски военен самолет.

"Днес не мога да потвърдя нищо“, заяви френският лидер от Шарм ел Шейх в Египет, където участва в среща на върха за мирното споразумение в Газа. "Искам да изразя дълбокото си безпокойство и да засвидетелствам приятелските чувства на Франция към мадагаскарския народ", добави Макрон.


Мадагаскар
