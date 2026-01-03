Момче беше убито по време на размирици в Иран

17-годишно момче и един от бунтовниците бяха убити вчера по време на размириците в град Кум, според Мортеза Хейдари, вицегубернатор на едноименната провинция.
„По време на вчерашните размирици един от бойците, свързани с терористични групи, беше убит, когато ръчна граната избухна в ръцете му. „Освен това 17-годишен тийнейджър беше прострелян и по-късно почина“, каза той в интервю за информационна агенция Tasnim.
Според Хейдари точните подробности за това как тийнейджърът е станал мишена на бунтовниците ще бъдат обявени по-късно.
На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в центъра на Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. Улица „Ислямска република“ стана епицентърът. Според информационна агенция Fars протестиращи бизнесмени призоваха колегите си да затворят магазините си и да се присъединят към движението. На 30 декември студенти от техерански университети се присъединиха към безредици. На 31 декември група неидентифицирани лица нападнаха сградата на градската администрация на Фес в провинция Фарс, южен Иран.
В петък информационната агенция Mehr съобщи, че група маскирани лица, носещи огнестрелно оръжие, са се появили по улиците на провинция Илам. Междувременно началникът на полицията на провинция Хузестан Фаршад Каземи съобщи за задържането на група протестиращи и конфискацията на огнестрелни оръжия и хладно оръжие.
1 Яшар
20:59 03.01.2026
2 Евреин
20:59 03.01.2026
3 Сила
Коментиран от #5
21:00 03.01.2026
4 Доналдь Тръмпь
нападнахме Иран - мълчите
сега нападаме Венесуела - пак мълчите
Коментиран от #7
21:01 03.01.2026
5 Николова , София
До коментар #3 от "Сила":Само да не стигне до отвъдното бате
21:01 03.01.2026
6 дони съчмата
21:02 03.01.2026
7 Европеец
До коментар #4 от "Доналдь Тръмпь":Сарказмът ти е интересен и за съжаление верен ..... Краваря бай Дончо показа на Путин Как се действа..... 30 минути срещу четири години.... Направо унижение.... Света гледаше с Надежда на Путин, но той се довери на краварите ми е на път да стане за смях на целия свят.... С интерес ще чакам коментара на Путин и на зеления наркоман за случващото се в Венецуела.... Бунтовете в Иран са дело на краварите и евреите.....
21:07 03.01.2026
8 Kaлпазанин
21:08 03.01.2026
9 Спецназ
На 17 години БОЕЦ осъзнат за "Демокрацията" и правата на човека,
ПРИНАДЛЕЖАЩ към "официално" заявено "НЕспонсорирана от САЩ Организация".
21:11 03.01.2026
10 Дедо Дони
21:11 03.01.2026