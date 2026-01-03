Момче беше убито по време на размирици в Иран

17-годишно момче и един от бунтовниците бяха убити вчера по време на размириците в град Кум, според Мортеза Хейдари, вицегубернатор на едноименната провинция.

„По време на вчерашните размирици един от бойците, свързани с терористични групи, беше убит, когато ръчна граната избухна в ръцете му. „Освен това 17-годишен тийнейджър беше прострелян и по-късно почина“, каза той в интервю за информационна агенция Tasnim.

Според Хейдари точните подробности за това как тийнейджърът е станал мишена на бунтовниците ще бъдат обявени по-късно.

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в центъра на Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. Улица „Ислямска република“ стана епицентърът. Според информационна агенция Fars протестиращи бизнесмени призоваха колегите си да затворят магазините си и да се присъединят към движението. На 30 декември студенти от техерански университети се присъединиха към безредици. На 31 декември група неидентифицирани лица нападнаха сградата на градската администрация на Фес в провинция Фарс, южен Иран.

В петък информационната агенция Mehr съобщи, че група маскирани лица, носещи огнестрелно оръжие, са се появили по улиците на провинция Илам. Междувременно началникът на полицията на провинция Хузестан Фаршад Каземи съобщи за задържането на група протестиращи и конфискацията на огнестрелни оръжия и хладно оръжие.