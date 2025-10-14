Новини
Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в Белия дом на 17 октомври

14 Октомври, 2025 05:26, обновена 14 Октомври, 2025 05:31 934 30

Президентът на САЩ смята, че турският лидер Реджеп Ердоган може да помогне за разрешаването на украинския конфликт

Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в Белия дом на 17 октомври - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че планира да се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври.

Президентът на САЩ добави, че турският лидер Реджеп Тайип Ердоган може да помогне за разрешаването на украинския конфликт.

"Ердогане уважаван от Русия. Не мога да кажа нищо за Украйна, но той е уважаван от Путин и е мой приятел“, заяви държавният глава на САЩ.

Британският вестник Financial Times съобщи вчера, позовавайки се на свои източници, за намерението на Тръмп да се срещне със Зеленски.

New York Post, позовавайки се на украинското посолство във Вашингтон, съобщи, че украинският президент вече е получил официална покана за Белия дом.

В неделя Володимир Зеленски обяви втория си телефонен разговор с Тръмп за два дни, по време на който са обсъдили укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна.

По-късно Axios, позовавайки се на два източника, съобщи, че Тръмп и Зеленски са обсъдили по телефона възможността Киев да получи ракети „Томахоук“.

Миналата седмица Тръмп заяви, че на практика е взел решение относно доставката на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, но иска да разбере как Киев възнамерява да ги използва.


САЩ
