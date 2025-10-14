Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в Белия дом на 17 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че планира да се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври.
Президентът на САЩ добави, че турският лидер Реджеп Тайип Ердоган може да помогне за разрешаването на украинския конфликт.
"Ердогане уважаван от Русия. Не мога да кажа нищо за Украйна, но той е уважаван от Путин и е мой приятел“, заяви държавният глава на САЩ.
Британският вестник Financial Times съобщи вчера, позовавайки се на свои източници, за намерението на Тръмп да се срещне със Зеленски.
New York Post, позовавайки се на украинското посолство във Вашингтон, съобщи, че украинският президент вече е получил официална покана за Белия дом.
В неделя Володимир Зеленски обяви втория си телефонен разговор с Тръмп за два дни, по време на който са обсъдили укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна.
По-късно Axios, позовавайки се на два източника, съобщи, че Тръмп и Зеленски са обсъдили по телефона възможността Киев да получи ракети „Томахоук“.
Миналата седмица Тръмп заяви, че на практика е взел решение относно доставката на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, но иска да разбере как Киев възнамерява да ги използва.
2 Кирил
Game over
Коментиран от #10, #21, #23
05:39 14.10.2025
3 Добро утро!
05:41 14.10.2025
5 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Украйна не е нито в НАТО нито в ЕС и не е допринесла финансово за тези съюзи за да очаква помощ
Коментиран от #9, #14
05:44 14.10.2025
7 Да се знае ☝️
05:49 14.10.2025
8 До тук сте само ватници
До коментар #4 от "голям глад ви годни розови понита":Като гледам. Но зануляването започва.
05:51 14.10.2025
9 това доказва
До коментар #5 от "оня с коня":Че простотията върви с ДНК в семейството. От БАН да си водят записки.
05:54 14.10.2025
10 Значи
До коментар #2 от "Кирил":Украина приключи !
05:55 14.10.2025
11 оня с коня
05:56 14.10.2025
12 оня с коня
До коментар #6 от "Продължавай да ядеш руски 💩💩💩":как е от рано си по контейнерите да ровиш в тях а? галя от козяк нещо спря парите ха ха ха
05:56 14.10.2025
14 Европеец
До коментар #5 от "оня с коня":Прав си...... Ама просяка милионер зелен наркоман е "омагьосал" дебилните пудели..... Що се касае за томахавките съмнявам се, че ще ги получи, ама знае ли човек какво в главата на бай Дончо-сутрин едно, вечер друго....
05:59 14.10.2025
15 И Киев е Руски
Коментиран от #16
05:59 14.10.2025
16 Фори
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Изкопай си бункер!Те идват!
06:09 14.10.2025
19 Елементарно
06:25 14.10.2025
20 Ауууууууу
06:28 14.10.2025
21 Бени Хил се е преродил
До коментар #2 от "Кирил":По на Изток, по на Изток...
06:30 14.10.2025
22 Артилерист
Доставката на Томахоук не е препоръчително и за американците, защото ще трябва да ги изпратят с техни разчети, а това твърде рисковано за тях. Освен това могат да носят и ядрена бойна глава и руснаците предупредиха, че не се знае как ще реагира системата за противоядрена защита, когато засече Томахоук в полет. Изобщо американците ще имат повече главоболия, отколкото украинците полза.
06:40 14.10.2025
23 Ъхъ
До коментар #2 от "Кирил":Как смятат да ги изстрелват?
06:42 14.10.2025
24 Pyccкий Карлик
Чечня, Дагестан и гладен московчанин са най-добрите средства за преместването на конфликта от Украйна в Русия !!! Предлагам удари с Томахавки по Москва и дамбите по Москва река, Ноланд раздава яйца, картошка и бисквити на Червения площад, Чечня и Дагестан се вдигат на въстание за Демокрация.
Вот и все 😁👍
06:49 14.10.2025
25 Pyccкий Карлик
С.А.Щ представиха нова мобилна пускова система за Томахоук. Първите изпитания ще се проведат в Украйна.
Основни цели - Москва, Червения Площад, Кремъл, Бункера 😁👍
06:56 14.10.2025
26 Ами Нети
07:02 14.10.2025
29 Коко
07:20 14.10.2025
30 БЛАГОДАРЯ
07:21 14.10.2025