Обединената левица спечели регионалните избори в Тоскана, побеждавайки Мелони

14 Октомври, 2025 08:49 469 0

Левицата спечели срещу обединената десница на Мелони, предизборната кампания беше белязана и от темата за ивицата Газа

Левоцентристите в Италия, обединени в така наречената голяма коалиция, успяха да запазят контрола върху италианската област Тоскана, където в неделя и вчера бяха произведени регионални избори, предаде АНСА, съобщи БТА.

Досегашният областен управител Еудженио Джани, който беше подкрепен от обединената левица, получи 53,95 процента, докато опонентът му от обединената десница Алесандро Томази получи 40,90 процента. Джани, който е на 66 години, благодари на избирателите за това, че отново му гласуват доверие.

Преди да стане кмет, Джани, който е любител историк, беше начело на музеите Къщата на Данте и Къщата на Микеланджело във Флоренция, главен град на областта Тоскана. Опонентът му от десницата Томази, който е на 46 години, е бил пък два пъти кмет на Пистоя и е член на партията на премиера на Италия Джорджа Мелони „Италиански братя“.

Вотът в Тоскана беше част от общо 7 регионални вота в Италия през тази година. Досега бяха проведени четири. В областите Марке и Калабрия победи обединената десница. Във Вале Д’Аоста спечелиха партиите, които настояват за независимостта на областта.

На 24 и на 25 ноември ще има три регионални вота в три области, които са популярни туристически дестинации – Венето, Кампания и Пулия. Допитванията прогнозират победа на левицата в Пулия и Кампания и победа на десницата във Венето. Кампания и Венето от години са смятани съответно за бастиони на левицата и на десницата, но битката за Пулия се очертава оспорвана.

В досегашните регионални гласувания имаше спад в избирателната активност. При вота в Тоскана тя беше с 14,47 процента по-ниска спрямо вода през 2020 г. Сега тя беше 47,73 процента, а преди пет години е била 62,2 процента. Предизборната кампания за регионалните избори беше белязана и от навлизането на темата за ивицата Газа в нея, освен редица вътрешнополитически теми.


