Тръмп: Мелони е много красива. Поемам риска да го кажа

Италия е готова да даде своя принос за Газа, това е голяма възможност, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след края на международната среща на върха, посветена на Газа, провела се вчера в египетския курорт Шарм ел Шейх. Мелони участва във форума, редом с лидери на различни страни, сред които тези на САЩ, Франция, Испания, Германия и др., припомня АНСА, предаде БТА.

"Това е исторически ден и аз съм горда, че Италия е тук“, заяви Мелони и изтъкна хуманитарната дейност, която Италия е свършила в полза на населението на Газа, но също и усилията за постигане на прекратяване на огъня в тази територия.

"Ясно е, че ако планът бъде приложен, признаването на Палестина от Италия ще бъде по-близко“, допълни тя, визирайки прилагането на плана за Газа.

Италианският премиер заяви, че когато условията, поставени от италиански парламент за признаване на Държавата Палестина, бъдат изпълнени, това ще доведе до подобно признаване. Условията бяха връщането на всички заложници, живи и мъртви, и недопускане на „Хамас“ до властта в евентуална бъдеща палестинска държава.

Мелони изтъкна също така, че италианските карабинери обучават палестински полицаи от години и че Италия участва и в мисия на ЕС в Рафах.

Мелони изрази готовност Италия да участва и в бъдещи стабилизационни сили в Газа и заяви, че за това ще е нужно одобрение от страна на италианския парламент. По-рано и министрите на външните работи и на отбраната на Италия бяха изразили подобна готовност. Те също така бяха казали, че Италия може да помогне за възстановяването на Газа.

Премиерката на Италия припомни, че стабилизационните сили ще наблюдават прекратяването на огъня в Газа и затова е нужна и резолюция на ООН „Когато такава резолюция бъде одобрена и от Италия бъде поискано да участва в такава мисия, то аз ще попитам парламента дали е съгласен“, заяви Мелони.

В кулоарите на форума в Египет италианският премиер проведе и редица двустранни срещи. Една от тях беше с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп използва срещата, за да се пошегува. Той се ръкува с Мелони при пристигането ѝ на форума, като зададе шеговито въпросът „Но коя е тази жена? А после с респект я наречен „невероятен и много уважаван лидер“, предаде АНСА.

Преди този комплимент за управленческите качества на Мелони обаче Тръмп похвали външния ѝ вид, отбелязват АНСА и Франс прес. „Тя е много красива. Но ако човек каже подобно нещо, то това ще сложи край на политическата му кариера. Но аз поемам този риск, защото казвам нещо, което е истина. Тя наистина е красива“, заяви Тръмп по адрес на Мелони. След което той все пак попита Мелони дали това, че той казва на висок глас, че тя е красива, не представлява проблем за нея, допълва Франс прес. Мелони се ограничи до това да му адресира усмивка.

По повод коментарите на Тръмп Франс прес припомня, че американският президент е известен с това, че изрича сексистки забележки, които понякога са и доста пиперливи но това така и не навреди на кариерата му.

Днес в пост на Тръмп в социалната му мрежа „Туит соушъл“ той нарича Мелони източник на вдъхновение за всички, допълва Франс прес.

„Джорджа Мелони, ВЕЛИКАТА премиерка на Италия, е написала нова книга. Джорджа върши невероятна работа за страхотния народ на Италия. Тя е източник на вдъхновение за всички“, казва Тръмп в поста си.

Съобщението е придружено и от снимка на корицата на автобиографичната книга на Мелони, която е преведена на английски. „Купете си тази книга още сега“, казва Тръмп в поста си.