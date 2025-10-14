„Хамас“ налага ред чрез насилие в Газа с одобрението на САЩ

Силно отслабената групировка „Хамас“ се опитва да възстанови влиянието си в Газа след влизането в сила на примирието, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

От началото на прекратяването на огъня групировката е ликвидирала най-малко 33 души при репресии срещу други въоръжени формации, като изглежда получава временно одобрение от САЩ за контрол над разрушения анклав.

След ударите на Израел по време на войната, предизвикана от атаките на 7 октомври 2023 г., „Хамас“ постепенно връща своите членове на улиците на Газа, като подхожда предпазливо, в случай че примирието се наруши.

Вчера бригадите „Ал Касам“ - военното крило на „Хамас“, бяха разположени, за да освободят последните живи заложници, отвлечени от Израел преди две години. Това подчертава едно от предизвикателствата пред усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за трайна сделка за Газа, тъй като САЩ, Израел и други държави настояват „Хамас“ да се разоръжи.

Според местен източник на сигурността, след прекратяването на огъня силите на „Хамас“ са убили 32 членове на „банда, свързана със семейство в град Газа“, а шестима от собствените ѝ служители също са загинали. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва маскирани мъже, някои със зелени ленти за глава, стрелящи по поне седем души, принудени да коленичат на улицата. Цивилни наблюдатели викат „Аллах Акбар“ и заклеймяват убитите като „колаборационисти“.

Миналия месец властите на „Хамас“ обявиха, че са екзекутирали трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел.

Временна полицейска роля

Планът на Тръмп предвижда разпускане на „Хамас“ в демилитаризирана Газа, управлявана от палестински комитет под международно наблюдение, с подкрепа на стабилизационна мисия за обучение на палестински полицейски сили. В същото време обаче Тръмп намекна, че „Хамас“ получава временна зелена светлина за полицейски контрол.

„Те искат да спрат проблемите и ние им дадохме одобрение за определен период от време“, заяви Тръмп. След влизането в сила на примирието, Исмаил Ал-Тавабта, ръководител на медийния офис на „Хамас“, потвърди, че групировката ще поддържа ред и защита на собствеността.

„Хамас“ изключва обсъждане на оръжията си, като е готова да ги предаде на бъдеща палестинска държава, но подчертава, че ролята ѝ в управлението трябва да бъде договорена от палестинците без чуждестранен контрол.

Вътрешен конфликт с кланове

С отслабването си, „Хамас“ се сблъска с нарастващи вътрешни предизвикателства, особено с кланове, с които е в конфликт отдавна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по-рано тази година, че страната му подкрепя кланове, противопоставящи се на „Хамас“.

В град Газа основният опонент е кланът „Догмош“, воден от Ясер Абу Шабаб в Рафах. Групировката му вербува бойци с атрактивни заплати, а „Хамас“ го обвинява в сътрудничество с Израел, което той отрича.

Силите на „Хамас“ са убили „дясната ръка“ на Абу Шабаб и работят за ликвидирането на лидера му. Хусам ал-Астал, друга антихамаска фигура в Хан Юнис, заяви, че ролята на „Хамас“ ще приключи след освобождаването на заложниците.

Анализаторът Рехам Оуда коментира, че действията на „Хамас“ имат за цел да възпрат групировки, сътрудничили на Израел, и да покажат, че служителите ѝ по сигурността трябва да участват в ново правителство, въпреки че Израел го отхвърля.