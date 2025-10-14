Белгия получи първите три изтребителя Ф-35

Белгия прие първите три изтребителя Ф-35 от поръчка за общо 45 машини, съобщават местни медии. На церемонията по посрещането им във военната база „Флорен“ южно от Брюксел присъства крал Филип, предава БТА.

Самолетите бяха докарани от белгийски летци, преминали обучение в САЩ, и бяха посрещнати с традиционен воден салют. През следващите дни машините ще прелетят над всички области на Белгия, за да бъдат показани на гражданите. Планира се изтребителите да започнат участие в мисии от 2027 г., а от 2029-2030 г. да бъдат използвани с пълния си капацитет. Междувременно белгийски компании подписаха договор с производителя на двигателите „Прат енд Уитни“ за съвместна дейност.

През 2018 г. Белгия поръча 34 изтребителя Ф-35, а по-рано тази година правителството реши да купи още 11, като доставките се очаква да завършат до 2031 г. Белгийските Ф-35 са модел „А“, предназначен за стандартно излитане и кацане, за разлика от другите модели, които могат да излитат и кацат от самолетоносачи или вертикално. Осем машини вече бяха доставени на Белгия, но останаха в САЩ за обучение на летци.

След руското нападение срещу Украйна, Белгия изрази готовност да предостави годни за употреба стари Ф-16 на Киев. Военновъздушните сили на страната разполагат с около 50 изтребителя Ф-16 от 80-те години, като половината вече са изведени от експлоатация.