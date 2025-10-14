Белгия получи първите три изтребителя Ф-35

Белгия прие първите три изтребителя Ф-35 от поръчка за общо 45 машини, съобщават местни медии. На церемонията по посрещането им във военната база „Флорен“ южно от Брюксел присъства крал Филип, предава БТА.
Самолетите бяха докарани от белгийски летци, преминали обучение в САЩ, и бяха посрещнати с традиционен воден салют. През следващите дни машините ще прелетят над всички области на Белгия, за да бъдат показани на гражданите. Планира се изтребителите да започнат участие в мисии от 2027 г., а от 2029-2030 г. да бъдат използвани с пълния си капацитет. Междувременно белгийски компании подписаха договор с производителя на двигателите „Прат енд Уитни“ за съвместна дейност.
През 2018 г. Белгия поръча 34 изтребителя Ф-35, а по-рано тази година правителството реши да купи още 11, като доставките се очаква да завършат до 2031 г. Белгийските Ф-35 са модел „А“, предназначен за стандартно излитане и кацане, за разлика от другите модели, които могат да излитат и кацат от самолетоносачи или вертикално. Осем машини вече бяха доставени на Белгия, но останаха в САЩ за обучение на летци.
След руското нападение срещу Украйна, Белгия изрази готовност да предостави годни за употреба стари Ф-16 на Киев. Военновъздушните сили на страната разполагат с около 50 изтребителя Ф-16 от 80-те години, като половината вече са изведени от експлоатация.
До коментар #1 від "Смехурко":Не ги бъркай със СУ 57 ... 🤭😁
До коментар #3 від "койдазнай":Иранско ПВО?аааа?
До коментар #4 від "мдаааа":ТЕКЪТ ОТ РЕЗЕРВОАРА
До коментар #6 від "А где":ЖЕЛЕЗНИЯТ КУПОЛ ТРАНСФОРМИРА В ТЕНЕКИЕН КУПОЛ
До коментар #2 від "Последния Софиянец":Заводът е бил направен специално за Украйна ... А Чернобил гръмна , що там е имало много украинци .
До коментар #8 від "Вземат нсй-доброто":ТРИБЕСТАН ФОРТЕМАКСРАПИД
До коментар #7 від "ЧЕ И ТЕ ЛИ":ЕДИН ТЕК , ДВА ТЕКА И СИ ТЕКЪТ ..
До коментар #6 від "А где":Имаше де.Израелците събуха гащите на иранците и бай Дончо прати Б 2 Спирит.Иран приключи с ядрените центрофуги.
До коментар #13 від "Няма иранско ПВО.Има руско ПВО.":Приключил си ти с пассивната а.Ална любов щоотоо ти сцепппиха на сухо ∆π€нцццетто последния път .
