Белгия получи първите три изтребителя Ф-35

14 Октомври, 2025 11:38 568 20

  • белгия-
  • ф-35-
  • изтребители f-35-
  • изтребители

Крал Филип присъства на церемонията по приемането на новите самолети във военната база "Флорен"

Белгия получи първите три изтребителя Ф-35 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия прие първите три изтребителя Ф-35 от поръчка за общо 45 машини, съобщават местни медии. На церемонията по посрещането им във военната база „Флорен“ южно от Брюксел присъства крал Филип, предава БТА.

Самолетите бяха докарани от белгийски летци, преминали обучение в САЩ, и бяха посрещнати с традиционен воден салют. През следващите дни машините ще прелетят над всички области на Белгия, за да бъдат показани на гражданите. Планира се изтребителите да започнат участие в мисии от 2027 г., а от 2029-2030 г. да бъдат използвани с пълния си капацитет. Междувременно белгийски компании подписаха договор с производителя на двигателите „Прат енд Уитни“ за съвместна дейност.

През 2018 г. Белгия поръча 34 изтребителя Ф-35, а по-рано тази година правителството реши да купи още 11, като доставките се очаква да завършат до 2031 г. Белгийските Ф-35 са модел „А“, предназначен за стандартно излитане и кацане, за разлика от другите модели, които могат да излитат и кацат от самолетоносачи или вертикално. Осем машини вече бяха доставени на Белгия, но останаха в САЩ за обучение на летци.

След руското нападение срещу Украйна, Белгия изрази готовност да предостави годни за употреба стари Ф-16 на Киев. Военновъздушните сили на страната разполагат с около 50 изтребителя Ф-16 от 80-те години, като половината вече са изведени от експлоатация.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смехурко

    5 1 Отговор
    Значи чакаме скоро да паднат

    Коментиран от #4

    11:39 14.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Завода за снаряди и дронове за Украйна в САЩ се взриви и затрупа много хора.

    Коментиран от #10

    11:41 14.10.2025

  • 3 койдазнай

    2 1 Отговор
    Това са старите от исраел. Евреите се убедиха на практика, че срещу старото руско ПВО на Иран са напълно безпомощни!

    Коментиран от #6

    11:45 14.10.2025

  • 4 мдаааа

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смехурко":

    Не ги бъркай със СУ 57 ... 🤭😁

    Коментиран от #7

    11:45 14.10.2025

  • 5 У ХАААА

    4 0 Отговор
    НЯМАТ ТЕЧОВЕ НА ГОРИВО и МОЖЕ ДА ФРЪКАТ

    11:47 14.10.2025

  • 6 А где

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Иранско ПВО?аааа?

    Коментиран от #9, #13

    11:47 14.10.2025

  • 7 ЧЕ И ТЕ ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "мдаааа":

    ТЕКЪТ ОТ РЕЗЕРВОАРА

    Коментиран от #12

    11:48 14.10.2025

  • 8 Вземат нсй-доброто

    1 1 Отговор
    Хората.

    Коментиран от #11

    11:49 14.10.2025

  • 9 ЗАЕТО Е

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "А где":

    ЖЕЛЕЗНИЯТ КУПОЛ ТРАНСФОРМИРА В ТЕНЕКИЕН КУПОЛ

    11:49 14.10.2025

  • 10 Дрътия Софианец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Заводът е бил направен специално за Украйна ... А Чернобил гръмна , що там е имало много украинци .

    11:50 14.10.2025

  • 11 О ДАААА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вземат нсй-доброто":

    ТРИБЕСТАН ФОРТЕМАКСРАПИД

    11:50 14.10.2025

  • 12 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕ И ТЕ ЛИ":

    ЕДИН ТЕК , ДВА ТЕКА И СИ ТЕКЪТ ..

    11:52 14.10.2025

  • 13 Няма иранско ПВО.Има руско ПВО.

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "А где":

    Имаше де.Израелците събуха гащите на иранците и бай Дончо прати Б 2 Спирит.Иран приключи с ядрените центрофуги.
    Жик так

    Коментиран от #19

    11:52 14.10.2025

  • 14 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Бегия получила първите три невидими само от американските радари летящи ковчези.

    12:03 14.10.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Мда,ето от къде са нашите....

    12:25 14.10.2025

  • 16 наблюдател

    3 0 Отговор
    А Тиквата купи американски скрап.

    12:25 14.10.2025

  • 17 име

    2 0 Отговор
    Сигурно са платили по-малко за брой от колкото ние за Кен Еф 16. През 2020г Полша купува 32бр Ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. На ПроститеПарчета договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване и 24 милиона за ракети, които минаха като "подарък", ама с 40 милилона по-скъп договор. Един таралясник Кен Еф16 ни струва над 160 милиона долара. И очевидно в тези пари не влиза гаранционна поддържка.

    12:30 14.10.2025

  • 18 Историк

    2 0 Отговор
    Нещо не сещам срещу кой ще се бие Белгия ,за последните 120 г инвазиите и зверствата на територията и са извършени са о от германци ,фактите всеки може да си ги провери .

    12:38 14.10.2025

  • 19 Тачо Пърмака

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма иранско ПВО.Има руско ПВО.":

    Приключил си ти с пассивната а.Ална любов щоотоо ти сцепппиха на сухо ∆π€нцццетто последния път .

    12:40 14.10.2025

  • 20 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Добра новина.ще има повече самолети за украйна!

    12:49 14.10.2025

