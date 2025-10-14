Плъх избяга на Тибо Куртоа по време на Уелс - Белгия (ВИДЕО)

По време на снощния мач Уелс - Белгия (2:4) от световните квалификации се стигна до много любопитна ситуация с участието на вратаря на гостите Тибо Куртоа.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
В един момент се стигна до кратко прекъсване на двубоя, след като на терена нахлу… плъх. Тъй като животинката мина точно пред Куртоа, той се опита да я хване, но тя успя да му се изплъзна. Така гризачът продължи да се разхожда из игрището, докато не беше подгонен от крилото на домакините Бренън Джонсън.
Thibaut Courtois met his match at the Cardiff City Stadium 🧤🐀— DW Sports (@dw_sports) October 14, 2025
The tiny pitch invader proved too slick 😎 pic.twitter.com/r6HIQgnyc2
Видеото от ситуацията набра голяма популярност в социалните мрежи, където заваляха и множество шеги с несполучливия опит на белгийския страж да хване плъха.
A crucial save missed by Courtois in Wales-Belgium 🐀😬 pic.twitter.com/p2PtaSB1vv— ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2025
