Плъх избяга на Тибо Куртоа по време на Уелс - Белгия (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 17:45 440 1

Гризачът продължи да се разхожда из игрището, докато не беше подгонен от крилото на домакините Бренън Джонсън

По време на снощния мач Уелс - Белгия (2:4) от световните квалификации се стигна до много любопитна ситуация с участието на вратаря на гостите Тибо Куртоа.

В един момент се стигна до кратко прекъсване на двубоя, след като на терена нахлу… плъх. Тъй като животинката мина точно пред Куртоа, той се опита да я хване, но тя успя да му се изплъзна. Така гризачът продължи да се разхожда из игрището, докато не беше подгонен от крилото на домакините Бренън Джонсън.

Видеото от ситуацията набра голяма популярност в социалните мрежи, където заваляха и множество шеги с несполучливия опит на белгийския страж да хване плъха.


