Младежи в ареста след нападение с огнестрелно оръжие в Брюксел

Двама заподозрени бяха арестувани във връзка със стрелба в Брюксел миналата сряда, съобщава агенция Белга. При нападението са пострадали четирима души, предава News.bg.
Заподозрените са на възраст 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в охранявана институция, а пълнолетният е задържан. Двамата са били задържани малко след инцидента, но прокуратурата в Брюксел обяви арестите едва вчера.
Стрелбата е станала малко след полунощ на 8 октомври. Полицейски патрули са чули изстрели и веднага са се отзовали на мястото на инцидента, където са открили четирима ранени - двама от които в критично състояние. Пострадалите са транспортирани в болница.
Малко след атаката полицията е установила двамата заподозрени в близост до мястото на стрелбата. Те са се опитали да избягат със скутер, но са заловени след кратко преследване. Установено е, че са притежавали бойно оръжие.
18-годишният младеж е арестуван от разследващ съдия по обвинения за опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в банда. 16-годишното момче е настанено в специализирана институция за непълнолетни по решение на съда.
„Прокуратурата изказва благодарност на брюкселската полиция за бързата реакция, която позволи ареста на двамата заподозрени“, заяви Мариам Бенаяд, говорител на прокуратурата.
