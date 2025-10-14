Новини
Свят »
Белгия »
Младежи в ареста след нападение с огнестрелно оръжие в Брюксел

Младежи в ареста след нападение с огнестрелно оръжие в Брюксел

14 Октомври, 2025 11:54, обновена 14 Октомври, 2025 12:06 530 4

  • белгия-
  • огнестрелно оръжие-
  • задържани

Четирима ранени при инцидента, сред задържаните са непълнолетен и 18-годишен

Младежи в ареста след нападение с огнестрелно оръжие в Брюксел - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама заподозрени бяха арестувани във връзка със стрелба в Брюксел миналата сряда, съобщава агенция Белга. При нападението са пострадали четирима души, предава News.bg.

Заподозрените са на възраст 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в охранявана институция, а пълнолетният е задържан. Двамата са били задържани малко след инцидента, но прокуратурата в Брюксел обяви арестите едва вчера.

Стрелбата е станала малко след полунощ на 8 октомври. Полицейски патрули са чули изстрели и веднага са се отзовали на мястото на инцидента, където са открили четирима ранени - двама от които в критично състояние. Пострадалите са транспортирани в болница.

Малко след атаката полицията е установила двамата заподозрени в близост до мястото на стрелбата. Те са се опитали да избягат със скутер, но са заловени след кратко преследване. Установено е, че са притежавали бойно оръжие.

18-годишният младеж е арестуван от разследващ съдия по обвинения за опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в банда. 16-годишното момче е настанено в специализирана институция за непълнолетни по решение на съда.

„Прокуратурата изказва благодарност на брюкселската полиция за бързата реакция, която позволи ареста на двамата заподозрени“, заяви Мариам Бенаяд, говорител на прокуратурата.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заподозрените са на възраст 16 и 18 г

    12 0 Отговор
    ясно е че са от махалата
    макар и да не го казвате че са пришълци

    12:09 14.10.2025

  • 2 бай Бай

    9 0 Отговор
    Нещо по въпроса чий граждани са?
    Новобелгийчета или.... ??

    12:09 14.10.2025

  • 3 бай Бончо

    3 0 Отговор
    Навремето младежите правиха "Асамблея Знаме на мира " , сега стрелят в сърцето на Европа . Някой ми обяснява , че това е демократично и много хубаво .......

    12:23 14.10.2025

  • 4 Жоро

    1 0 Отговор
    Обратно в Африка/Азия е единственото решение.

    12:44 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания