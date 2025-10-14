Френският парламент гласува два вота на недоверие срещу новото правителство

На 16 октомври Националното събрание на Франция ще проведе две гласувания за вот на недоверие към правителството, инициирани от ултрадясната партия „Национален сбор“ (RN) и крайнолевата „Непокорена Франция“ (LFI), съобщава BFMTV, предавва Фокус.

В 9 часа сутринта депутатите ще разгледат двата проекта, насочени срещу кабинета на Себастиан Льокорню - премиер, назначен за втори път от президента Еманюел Макрон. Само ден след обявяването на новия му екип, Льокорню вече е изправен пред сериозно политическо изпитание.

Лидерът на парламентарната група на LFI, Матилда Пано, предупреди новия кабинет с думите:

„Съвет към новопристигналите - не разопаковайте кутиите си прекалено бързо. Гласуването предстои, а след него ще дойде ред и на оттеглянето на Макрон.“

Марин льо Пен, неформалният водач на „Национален сбор“, също настоя президентът да разпусне Народното събрание възможно най-скоро, като увери, че предсрочните избори ще донесат победа на нейната партия.

За да избегне падането на правителството, Себастиан Льокорню ще трябва да спечели подкрепата на поне две трети от социалистическите депутати. По време на предстоящата си реч той ще се опита да убеди парламента, като предложи компромиси - включително възможно замразяване на пенсионната реформа.

В навечерието на вота френският премиер заяви, че основната цел на новото правителство е „преодоляване на политическата криза“, която разтърсва Франция през последните месеци.