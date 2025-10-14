Новини
Френският парламент гласува два вота на недоверие срещу новото правителство

14 Октомври, 2025 15:43 693 9

Крайнодесни и крайнолеви депутати обединяват сили срещу кабинета на Себастиан Льокорню, докато президентът Макрон се изправя пред ново политическо напрежение

Френският парламент гласува два вота на недоверие срещу новото правителство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

На 16 октомври Националното събрание на Франция ще проведе две гласувания за вот на недоверие към правителството, инициирани от ултрадясната партия „Национален сбор“ (RN) и крайнолевата „Непокорена Франция“ (LFI), съобщава BFMTV, предавва Фокус.

В 9 часа сутринта депутатите ще разгледат двата проекта, насочени срещу кабинета на Себастиан Льокорню - премиер, назначен за втори път от президента Еманюел Макрон. Само ден след обявяването на новия му екип, Льокорню вече е изправен пред сериозно политическо изпитание.

Лидерът на парламентарната група на LFI, Матилда Пано, предупреди новия кабинет с думите:
„Съвет към новопристигналите - не разопаковайте кутиите си прекалено бързо. Гласуването предстои, а след него ще дойде ред и на оттеглянето на Макрон.“

Марин льо Пен, неформалният водач на „Национален сбор“, също настоя президентът да разпусне Народното събрание възможно най-скоро, като увери, че предсрочните избори ще донесат победа на нейната партия.

За да избегне падането на правителството, Себастиан Льокорню ще трябва да спечели подкрепата на поне две трети от социалистическите депутати. По време на предстоящата си реч той ще се опита да убеди парламента, като предложи компромиси - включително възможно замразяване на пенсионната реформа.

В навечерието на вота френският премиер заяви, че основната цел на новото правителство е „преодоляване на политическата криза“, която разтърсва Франция през последните месеци.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Макрон прави едно и също и очаква различен резултат.

    Коментиран от #5

    15:44 14.10.2025

  • 2 604

    8 2 Отговор
    макаронъ у затворя, да метъ оставкътъ и дъ стегъ бузи, че ще му пръснът ълкътъ!!!!!!

    15:47 14.10.2025

  • 3 Иван

    7 0 Отговор
    Паметник на хан Аспарух в Париж!

    15:57 14.10.2025

  • 4 Лост

    3 1 Отговор
    А в България искат 100 дни толерантност.

    15:57 14.10.2025

  • 5 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като маймуната Джордж Буш--- назначи сатанинския евреин Хенри Кисинджър да разследва сатанинския евреин Лари Силвърщайн за 11 Септември 2001.

    16:00 14.10.2025

  • 6 Иван

    5 0 Отговор
    Това ли е френското правителство???...... Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски ще го схруска за един ден

    16:07 14.10.2025

  • 7 мИкрончето на дядо бриджит

    3 0 Отговор
    Не знам какви ги върша понеже съм завършен наркоман, пИдep@c и геронтофил. По тая причина се въртя в кръг и съм се н@cpaл до ушите.
    Как ли се докарах до тук?..

    16:23 14.10.2025

  • 8 Точен

    4 0 Отговор
    Макрон е най-слабият френски президент в историята не само на Петата република, а и изобщо. То и Франция от 500 г не е била толкова смешна... Жалко за великата й история и велики учени и мислители!

    16:23 14.10.2025

  • 9 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Някои журналисти малко прибързано написаха Франция потопи еврото ...считам че е по-правилно да се каже Франция потапя /дави еврото !2Удавянето обаче само ще се забави нищо повече!?

    16:34 14.10.2025

